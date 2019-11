Tarlós István a kereszténydemokratáknál

Kilenc éven át sikerrel vezette a magyarok fővárosát Tarlós István. A várospolitikus a közélet kereszténydemokrata elvekkel rokonszenvező résztvevőihez lotogatott.

2019. november 15. 13:18

„A liberális városból rendezett várost alakított ki Tarlós István” – ezzel az értékelő mondattal is köszöntötte a sikeres 9 évi tevékenység után most távozó főpolgármestert Harrach Péter,a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakcióvezetője a Kereszténydemokrata Estek novemberi találkozóján.

Harrach Péter

A Városliget Caféban rendezett fórumon a közélet kereszténydemokrata elvekkel rokonszenvező résztvevői, az Est vendégei Simó József előadóművész, a Czegei Wass Alapítvány elnöke fölemelő műsorral ajándékozta meg. A két legrangosabb magyar irodalmi elismeréssel, a Baumgarten-díjjal és a Balassi Bálint-emlékkarddal egyaránt – még életében – kitüntetett író, költő Wass Albert gondolatai felvillanyozták a jelenlévőket. „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” – közvetítette a 21 éve Amerikában elhunyt irodalmár ma is fölöttébb érvényes figyelmeztetését az alapítványi elnök. „Kiket egyformán ver a zivatar, egyformán süssön azokra a Nap is” – kapott hangot a nemes bölcsesség.

Simó József



Életpályáját taglalva úgy fogalmazott, hogy bölcsésznek készült, nem véletlen, hogy az Árpád Gimnáziumban latinul tanult. Fordulatot jelentett életében, hogy mérnöki tanulmányokba fogott, s e fordulat egyik nagy hozama: ennek köszönhetően ismerkedett meg későbbi feleségével.



Arra utalt, hogy három évtizedes politikusi pályafutásában – melynek során a kerületi polgármesteri posztról főpolgármesteri székbe emelkedve „szintet lépett” – egyfajta kérget növesztett lelke köré, de azért a léke mélyén az emberi szenvedély megmaradt. Kommunikációja tudatosan kialakított taktika volt: a liberális ellenfelek kezeléséhez a kéreg elengedhetetlen volt.



Egy városvezetőnek első követelmény, hogy pénzügyileg tiszta maradjon. Ő jelenleg is a 70 négyzetméteres társasházi lakásban lakik.



Tarlós István nélkülözhetetlen iránytűnek tartja életében a keresztény értékrendet. Nagy erőforrás volt számára, amikor XVI. Benedek pápától levelet, és jelképekkel teli kis csomagot kapott. Ő maga Istentől kéri, hogy három gyermekét és hat unokáját az ő földi távozása után is védje meg a Mindenható.



A 9 évi főpolgármesterségtől elköszönt Tarlós István most Orbán Viktor miniszterelnöktől kapott tanácsadói megbízást, e munkájához a Garibaldi utcában nyitottak számára szobát. Egyértelműen dolgozni akar, várja a feladatokat a 71 éves várospolitikus.



A számos „unter uns gesagt” jellegű személyes közléssel és jellegzetes Tarlós-humorral, sőt pikantériával is dúsított vallomást hatalmas tapssal köszönték meg a közélet kereszténydemokrata elvekkel rokonszenvező résztvevői.



gondola