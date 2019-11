Stadionavató - Uruguayi győzelem a nyitányon

Hivatalosan is átadták a Puskás Arénát péntek este, a Magyarország-Uruguay barátságos válogatott labdarúgó-mérkőzés előtt. Válogatottunk 2:1-es vereséget szenvedett Uruguay együttesétől.

Utoljára frissítve: 2019. november 15. 20:24

2019. november 15. 19:28

Az uruguayi labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte a magyar csapatot a Puskás Aréna pénteki avató mérkőzésén, melyet telt ház, 65 114 néző előtt rendeztek.

A magyar játékosok a Himnuszt éneklik a Puskás Aréna avatóján játszott Magyarország - Uruguay barátságos labdarúgó-mérkőzés végén 2019. november 15-én. Magyarország - Uruguay 1-2. MTI/Koszticsák Szilárd

A világranglistán ötödik dél-amerikai rivális Edinson Cavani és Brian Rodriguez góljaival bő húsz perc alatt kétgólos előnyre tett szert, majd a 24. percben Szalai Ádám lőtte az új stadion első magyar találatát, amellyel a végeredményt is beállította.



Marco Rossi szövetségi kapitány két újoncot is avatott: a 71. percben Szalai Attilát, míg a 75. percben Nagy Zsoltot cserélte be.



A magyarok történetük során először kaptak ki Uruguaytól, eddig egy győzelem mellett kétszer döntetlent játszottak.

Kovács István (b2) és Matias Vecino (j2) a Puskás Aréna avatóján játszott Magyarország - Uruguay barátságos labdarúgó-mérkőzésen 2019. november 15-én. Magyarország - Uruguay 1-2. MTI/Koszticsák Szilárd



A nemzeti együttes legközelebb kedden Wales vendégeként lép pályára sorsdöntő Európa-bajnoki selejtező-mérkőzésen, ugyanis győzelemmel kijut a jövő évi, részben budapesti rendezésű kontinensviadalra.

Eredmény: Magyarország-Uruguay 1-2 (1-2)

Puskás Aréna, 65 114 néző, v: Damir Skomina (szlovén)



gólszerzők: Szalai (24.), illetve Cavani (15.), Rodriguez (21.)



sárga lap: Kalmár (34.), illetve Coates (39.)

Magyarország: Dibusz Dénes - Bese Barnabás, Baráth Botond (Szalai Attila, 71.), Lang Ádám, Korhut Mihály (Nagy Zsolt, 75.) - Vida Máté - Dzsudzsák Balázs (Kovács István, 53.), Kalmár Zsolt (Holman Dávid, 83.), Szoboszlai Dominik (Nagy Ádám, 68.), Varga Roland - Szalai Ádám (Feczesin Róbert, 60.)

Uruguay: Fernando Muslera - Giovanni Gonzalez, Sebastian Coates, Diego Godin, Matias Vina (Diego Laxalt, 68.) - Brian Rodriguez (Gaston Pereiro, 82.), Rodrigo Bentancur (Matias Vecino, 52.), Federico Valverde (Lucas Torreira, 68.), Brian Lozano - Luis Suarez (Maximilian Gomez, a szünetben), Edinson Cavani (Cristian Stuani, 74.)

15. perc: Vina úgy tudott meglódulni a bal oldalon, hogy kötényt adott Besének, majd tökéletesen tálalt a hosszú oldalon érkező Cavani elé, aki közelről könnyedén továbbította a labdát a kapuba (0-1).

21. perc: Suarez ugratta ki a 16-os bal oldalán Rodriguezt, aki egy lövőcsellel becsapta Besét, majd a hosszú sarokba csavarta a labdát (0-2).

24. perc: Dzsudzsák passzolt a 16-os jobb oldalán betörő Vargához, aki egyből, laposan középre adott, Szalai pedig 10 méterről állítgatás nélkül kilőtte a bal alsó sarkot (1-2).

A magyar szurkolók a stadion névadóját, Puskás Ferencet ábrázoló élőképpel fogadták a csapatokat, alatta pedig az a szöveg volt olvasható, hogy "két stadion, egy legenda, egy újabb történet kezdete..."



Az uruguayi csapat a találkozó barátságos jellege ellenére komolyan vette az összecsapást, és húsz perc alatt két góllal is megterhelte Dibusz Dénes kapuját, egyúttal bebizonyította, hogy ez a felforgatott magyar védelem Willi Orbán és Kádár Tamás nélkül nem elég stabil. A belső védők, a négy nap múlva a cardiffi Eb-selejtezőn is kezdő Baráth Botond és Lang Ádám sem mindig állt a helyzet magaslatán, de mindkét támadásnál Bese Barnabás volt a "gyenge pont", Dibusznak pedig egyik találatnál sem volt esélye a védésre. A folytatásban aztán lendületesebbé vált a magyarok játéka, és egy szép támadás végén Szalai Ádám megszerezte a Puskás Aréna történetének első magyar gólját. A szünetig mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, gólra azonban ezek közül egyet sem sikerült váltani.



A szünetben a Budapesti Honvéd és a Real Madrid névadó legendájáról készített emlékvideót nézhetett a kivetítőkön a publikum, illetve közben kedvenc nótája, A nótás kedvű volt az apám szólt.



A folytatásban lendületesen kezdett a magyar válogatott, helyenként képes volt nyomást gyakorolni a jóval esélyesebb és jobb erőkből álló ellenfél védelmére, azonban komoly helyzetet nem sikerült kialakítani. A 60. perctől a sok csere elkezdte tördelni a játékot, amely ettől kiegyenlítetté vált. A csapatok többnyire mezőnyben futballoztak, a kapuk szinte egyáltalán nem forogtak veszélyben. Az egyetlen riadalmat az keltette a második félidőben, hogy Kalmár Zsolt megsérült, hordágyon vitték le a pályáról, azaz kényszerűségből kellett lecserélni. Izgalmak az utolsó percekben sem voltak, így egy jóval erősebbnek tartott riválistól elszenvedett minimális különbségű magyar vereséggel nyitotta meg kapuit a Puskás Aréna.



A lefújást követően a magyar szurkolók - miközben elénekelték a Himnuszt - a következő üzenettel bocsájtották útjára az együttest: "Győzelmet Cardiffban, júniusban itt találkozunk".

Gerát búcsúztatták a nyitó mérkőzés előtt

A Puskás Aréna átadási ünnepsége a mai estét fényezte be. Fürjes Balázs, a létesítmény építését irányító kormánybiztos azt mondta: "az átadás megtörtént azzal, hogy a szurkolók eljöttek, megtöltötték és birtokba vették az arénát". Kiemelte, hogy az építkezés 15 ezer magyar embernek adott munkát, a drukkereket pedig arra buzdította, hogy mutassák meg a válogatottnak, milyen lenne a hangulat, ha jövőre ebben az arénában játszhatna Európa-bajnoki mérkőzéseket.

A kezdő sípszó előtt Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke és Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke ünnepélyesen elbúcsúztatta a 97-szeres válogatott Gera Zoltánt, aki ma már az U21-es nemzeti együttes szövetségi edzőjeként dolgozik.

A Puskás Aréna az avatás napján, 2019. november 15-én. MTI/Koszticsák Szilárd



A megnyitó ünnepség elején számos korábbi férfi és női válogatott labdarúgót, így többek között Dárdai Pált, Király Gábort, Illés Bélát, Pisont Istvánt, Pádár Anitát, Lovász Gyöngyit, Bognár Györgyöt, Nagy Antalt, Csapó Károlyt, Dunai Antalt, Rákosi Gyulát, valamint Fenyvesi Mátét szólították a gyepre. Szintén besétált a pályára a legidősebb, még élő magyar válogatott labdarúgó, a 92 esztendős Raduly József, aki azt mondta, az egykori Népstadion "számunkra még akkor is szép volt, amikor nem volt a legjobb állapotban, ez a mostani aréna pedig gyönyörű".

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke (j) és Kubatov Gábor, az FTC elnöke (b) oklevelet és ajándékot ad át Gera Zoltán 97-szeres válogatott labdarúgó búcsúztatóján, a Puskás Aréna nyitóünnepségén 2019. november 15-én. A tavaly visszavonult labdarúgó most az U21-es válogatott szövetségi edzője. MTI/Illyés Tibor

A Magyarország-Uruguay mérkőzés kezdőrúgását Gera Zoltán, valamint a 93 esztendős Nyikita Szimonjan végezte el. Utóbbi az egykori Népstadion 1953-as Budapest Honvéd-Szpartak Moszkva nyitómérkőzésén a vendégegyüttes futballistájaként lépett pályára, és akkor is ő végezte el a kezdőrúgást.

Szalai Ádám (k) és Sebastian Coates (j) a Puskás Aréna avatóján játszott Magyarország - Uruguay barátságos labdarúgó-mérkőzésen 2019. november 15-én. Szalai rúgta az első magyar gólt a Puskás Arénában, ezzel válogatottunk 1:2-re szépített. MTI/Koszticsák Szilárd



A Puskás Arénában a jövő évi Európa-bajnokságon három csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt rendeznek.

Vida Máté örül Szalai Ádám (b-j) gólja után a Puskás Aréna avatóján játszott Magyarország - Uruguay barátságos labdarúgó-mérkőzésen 2019. november 15-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Csányi: örülök, hogy Szalai Ádám lőtte az első magyar gólt

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke örömét fejezte ki, hogy a Puskás Arénában a magyar válogatott első gólját Szalai Ádám szerezte, aki pénteken Uruguay ellen szépített.

A telt ház, 65 114 néző előtt rendezett, 2-1-re elvesztett avatómérkőzés után a vegyes zónában adott villáminterjúban az MLSZ első embere kiemelte: 0-2 után jókor érkezett a szépítő gól, így kiegyenlített játék alakult ki, és "jó meccset játszottunk a szép új stadionban".



"Fantasztikus élmény volt az első magyar gól, örülök, hogy Szalai Ádám lőtte, mert nagyon sokat harcolt és küzdött a válogatottért, és megérdemelte, hogy betaláljon."



Csányi Sándor hozzátette: bízik benne, hogy ez a találkozó segítette Marco Rossi szövetségi kapitány munkáját, és tapasztalatokat gyűjthetett a nemzeti csapat keddi, Wales elleni idegenbeli Európa-bajnoki selejtezőmérkőzése előtt. Egyben reményét fejezte ki, hogy sikeres lesz a válogatott a sorsdöntő cardiffi összecsapáson.



Kitért Kalmár Zsolt sérülésére is, mint mondta, jól teljesített ezen a találkozón a középpályás, akit hordágyon kellett levinni a pályáról a második félidőben.



