A migránsokat hajtja a közelgő tél

Az új Európai Bizottság száz napot ad magának az intézkedésre

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke azt kérte a svéd Ylva Johansson leendő uniós belügyi biztostól, hogy ismét kezdje el a tárgyalásokat az intézményekkel és a tagállamokkal az új menekültügyi rendszer kidolgozása érdekében. Ennek több elemét az Európai Parlament már elfogadta a leköszönő Európai Bizottság előterjesztése alapján, azonban a tagállami szintű tárgyalások megrekedtek.

2019. november 16. 23:51

Humanitárius válság van, különösen a Bihács közelében található menekülttáborban – jelentette ki csütörtökön Brüsszelben a bosznia-hercegovinai menekülthelyzetről Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációs politikáért és uniós belügyekért felelős tagja. A horvát határ menti városban hónapok óta elviselhetetlen állapotok uralkodnak a több ezer migráns miatt, ezért a helyi hatóságok úgy döntöttek, hogy felszámolják a menekülttábort. A kiürítés az előzetes hírek szerint szombaton kezdődhet el, a kérdés azonban az, hogy hova szállásolják el ezeket az embereket.

Szerbia lehet az új útirány

Szerbiában jobb körülmények uralkodnak, ezért a közeljövőben több migráns valószínűleg abba az irányba próbálkozna haladni.

Kis-Benedek József, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, biztonságpolitikai szakértő véleménye szerint Bosznia-Hercegovinában nem tudják kezelni a migránshelyzetet, óriási különbségek uralkodnak a táborok között, ahová az illegális bevándorlókat elhelyezték, és óriási ellentétek húzódnak a migránsok, a helyi lakosok és a hatóságok között is. Hozzátette, mivel Szerbiában jobbak a körülmények, a közeljövőben több migráns is arra veheti az irányt, mert a tél beálltáig mindenképp el szeretnének jutni Nyugat-Európába.

Kiemelte, Szerbiából Horvátország felé mehetnek tovább, de a két ország közötti rossz viszony nehezítheti a dolgukat, hiszen Horvátország több alkalommal is lezárta már a Szerbia felőli határát. Kis-Benedek József hozzátette, Horvátország szigorúan tartja magát ahhoz, hogy európai uniós országként nem enged be illegális bevándorlót.

A biztonságpolitikai szakértő arra a tényre is felhívta a figyelmet, hogy Magyarország számára nem kedvező forgatókönyv az, hogy a migránsok Szerbia fele tartanak, mivel így Magyarország felé is egyre többen próbálkozhatnak illegálisan átjutni Magyarországra. Hozzátette, az illegális bevándorlók már értesültek a 170 kilométeres magyarországi határzárról, így ezt a szakaszt remélhetőleg igyekeznek majd elkerülni.

Az új bizottság száz nap után tesz majd lépéseket a migrációs válság megoldására

Pócza István, az Alapjogokért Központ elemzője szerint az új migrációs helyzettel Brüsszel is tisztában van, hiszen számos biztosjelöltnél, többek közt a spanyolnál és a görögnél is felmerült ez a kérdés. Hozzátette, az már biztos, hogy a jelenlegi ügyvezető bizottság nem tesz lépéseket a jelen helyzet javításáért, bár jelenleg is igen aktív a jogszabály-kezdeményezésekben.

A helyzet magyarázata az – tette hozzá –, hogy a jelenleg tevékenykedő bizottság a belső határok védelmével foglalkozott. Az új Európai Bizottság, melynek hivatalba lépése tolódik a külső határok védelmével is foglalkozni akar. Hozzátette, gyors megoldás tőlük sem várható, mivel a svéd biztosjelölt, Ylva Johansson azt mondta, az első száz napban szeretné áttekinteni a tagállamok véleményét, és megkeresni azt a pontot, amiben a legtöbb tagállam egyetért.

Pócza István szerint a kérdés az, hogy az új bizottság tartja-e majd magát a lassúbb tevékenységi vonalához, vagy felismeri a helyzet tarthatatlanságát, és megpróbálja minél hamarabb megoldani a kialakulóban lévő még komolyabb migrációs helyzetet.

Kis-Benedek József elmondta, a határvédelem nemzeti felelősség, minden ország saját maga felelős azért, hogy a határa megfelelően működjön. Hozzátette, ha ezenkívül is felmerül valamilyen probléma, az adott ország kérheti az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség támogatását.

Kis-Bendék József a nemzetközi szervek esetében hiányolja, hogy a NATO a külső határok védelmével csak alig foglakozik, a felderítő tevékenysége mellett nem tesz semmi a migrációs helyzet javítása érdekében.

