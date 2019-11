Utoljára Rákosi Mátyás

2019. november 18. 00:54

Pikó András, Józsefváros frissen megválasztott polgármestere nem rejti véka alá, hogy gőze sincs arról, miként kellene működtetni egy budapesti kerületet.

Mint a Klubrádióban elmondta, a városrész jövő évi költségvetésének kidolgozását Atkári Jánosra bízza, a Demszky-féle levitézlett városvezetés főpolgármester-helyettesére, aki a Karácsony Gergely-féle városvezetéstől is kapott feladatot. Persze az is lehet, hogy nem Pikó agyából pattant ki a remek ötlet, hanem az őt támogató pártok annyira azért nem bíznak benne, hogy rábízzák a kerületi kassza kulcsát is.

Mindazonáltal Pikó komoly dilemma elé került Atkári megbízásával. Figyelnie kell rá, ne vádolhassa senki azzal, hogy pártérdekek szerint költi a városrész pénzét. Vélhetően azt sem akarja, hogy a helyi ellenzék rálásson, mire mennyit fordít a balliberális városvezetés, noha kampányígéretei között szerepelt az átláthatóság.

Az új polgármester huszáros megoldást választott a probléma megoldására. A kerület pénzügyeinek átláthatóságáért Soros által pénzelt NGO-kkal, a K-Monitor Közhasznú Egyesülettel, valamint a Transparency Internationallel dolgozik együtt. Ki tudja, az álcivil aktivisták talán még irodát is kapnak a polgármesteri hivatalban, hogy el tudják látni ellenőrző feladataikat…

A végtelenül liberális városvezetést valószínűleg nem zavarja, hogy utoljára Rákosi Mátyás vetemedett arra, hogy beültesse a szovjet tanácsadó elvtársakat a minisztériumokba, a pártbizottságokra és a tanácsházákra… Hogy azután azok hosszú évtizedekre ott is maradjanak. E szervezeteket a kutya nem választotta meg, hogy részt vegyenek Józsefváros irányításában – Pikót és a balliberális helyi képviselőket ez sem zavarja. Elvégre a liberális demokrácia már csak ilyen: miért ne ellenőrizhetné Józsefváros működését egy bevallottan Soros támogatta NGO, ha már annyira akarja?

