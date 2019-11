Újabb rasszista botrány Romániában

A spanyolok elleni Eb-selejtező után a Svédországgal szembeni, kulcsfontosságú mérkőzés is rasszista őrjöngésbe torkollott, ezúttal egy színes bőrű svéd csatárt találtak meg.

2019. november 18. 14:16

Bukaresti selejtezős győzelmével Svédország kivívta a 2020-as labdarúgó-Eb-n való szereplés lehetőségét, egy súlyos incidenssorozat mégis beárnyékolja a skandináv ország futballszerető lakóinak örömét.

A svédek - mint ez a Csakfoci.hu összeállításából kiderül - már a találkozó előtt tartottak attól, hogy csatárukat, Alexander Isakot, a Real Sociedad 20 éves támadóját rasszista inzultus éri majd a 90 perc során, és bár a román fél nyugtatgatta a vendégeket, hogy tiszteli az ellenfelet, származását és bőrszínét is beleértve, a félelem végül beigazolódott: amikor Isaknál volt a labda, huhogásba fogott a lelátó népe.

Az olasz játékvezető nem is (csak) emiatt fontolgatta a mérkőzés közben, hogy véget vet a játéknak, a lelátóról ugyanis az Isak felé repülő golflabdán kívül pirotechnikai eszközök is "elindultak". Isak maga egyébként így reagált utólag: "szégyen, hogy ilyen megtörténhet, de fel voltunk rá készülve. Ugyanakkor így is elég fájdalmas volt hallani…" Kárpótlásul ugyan társai a mérkőzés után mind megölelték őt, de aligha lehet ez számára kárpótlás, és az is sovány vigasz, hogy Romániát rendszeresen megbüntetik a nemzetközi labdarúgó-szervezetek szurkolói viselkedés (hiánya) miatt.

Alig két hónapja a Spanyolország elleni találkozón történtek vezettek zárt kapus büntetéshez; egy szurkoló a pályára is rohant, valamint folyamatosan rasszista gyalázkodás ment a lelátón.

InfoStart