Vádemelés Salvini ellen egy NGO-hajó feltartóztatása miatt

Személyi szabadság korlátozása és hivatali kötelezettség elmulasztása címén a szicíliai Agrigento ügyészsége vádemelést kezdeményezett Matteo Salvini volt olasz belügyminiszter, a Liga vezetője ellen az Open Arms civilhajó feltartóztatásáért, amely augusztusban 164 személlyel a fedélzetén 19 napig nem köthetett ki Olaszországban - jelentette az olasz sajtó kedden.

2019. november 19. 19:17

Matteo Salvini közösségi oldalán úgy reagált, újabb vizsgálat sújtja "a határok, a biztonság, Olaszország becsülete megvédéséért". Hozzátette, számára ez kitüntetésnek számít, "újra ugyanezt tenném" - jegyezte meg a Liga vezetője.

Agrigento ügyészsége a vádemelési javaslatot a szintén szicíliai Palermo bíróságához nyújtotta be, amelynek tizenöt nap áll rendelkezésére, hogy elvesse vagy továbbítsa az eljárást az úgynevezett miniszteri bíróságnak, amely kormánytagokat érintő ügyekben dönt.



A Proactiva Open Arms spanyol nem kormányzati szervezet (NGO) hajója augusztus 20-án este köthetett ki, miután tizenkilenc napon át várakozott Lampedusa vizein. A kikötést végül éppen Luca Patronaggio agrigentói ügyész rendelte el. A hajón akkor 84 migráns volt, a többieket már korábban partra szállították.



A civilhajó olasz vizekre való megérkezésekor Matteo Salvini megtagadta a kikötést. Az ügyész augusztus 20-án azzal egy időben engedélyezte a migránsok partra szállását, hogy az akkor zajló kormányválságban Giuseppe Conte miniszterelnök az államfőhöz ment benyújtani lemondását.



A migránsok szétosztására hat EU-tagállam jelentkezett.



Hasonló vádakkal Matteo Salvinivel szemben tavaly is eljárás indult, akkor a Diciotti hajó ügyében: az olasz parti őrség hajója 2018 augusztusában öt napon át várakozott a szicíliai Catania kikötőjében 177 személlyel, akik nem szállhattak partra. A belügyminiszter csak azután engedélyezte leszállásukat a hajóról, hogy más országok és az olasz egyház vállalta a migránsok befogadását.



A szicíliai ügyészségek a Diciotti-ügyében is vádemelést kezdeményeztek Matteo Salvinivel szemben. A szenátor Salvini mentelmi jogának visszavonására azonban először februárban a parlament illetékes bizottsága, majd márciusban a felsőház is nemmel szavazott.



MTI