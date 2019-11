Most éppen az Index oktat ki kereszténységből…

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) 75. évfordulója kapcsán a balliberálisok ismét elővették a szakállas „bezzegkereszténydemokrata” mantrájukat.

2019. november 20. 13:08

Az Index nevű független, objektív, etikus propaganda hírportáltól a KDNP 75 éves jubileuma kapcsán annyi telt, hogy ismét felmelengették a már igencsak elkoptatott bezzegkereszténydemokrata mantrájukat. Ennek lényege, hogy a „valódi” kereszténydemokratát nem onnét lehet felismerni, hogy például az Egyház (ökumenikusan értve: a Krisztushívők közössége) tanításával összhangban igyekszik a közéletben tevékenykedni, hanem hogy papagájként ismételgeti a balliberálisok fő kampányszlogenjeit: „korrupció”, „jogállam leépítése”, „oktatásegészségügy” és persze „orbántakarodj!”.

Persze az ellenzéki kampányműhelyekben is rájöttek arra, hogy valamivel célravezetőbb (a cél itt természetesen a politikai hatalomszerzés!), ha ezeket a hangzatos politikai szlogeneket nem a rendszeresen bérmálkozó gyurcsányferencek, hanem a vallásukat többé-kevésbé ténylegesen gyakorló (vagy legalább ismerő) közéleti szereplők ismételgetik.

Az egyik ilyen papagájt Joób Márknak hívják, aki a Soproni Egyetem „keresztény filozófus-közgazdász” címzetes oktatója, és akinek publicistaként visszatérő témája a kereszténydemokraták ostorozása. Ezzel kapcsolatos írásai – micsoda meglepetés! – a mélyen keresztény Népszavában, HVG-ben, Magyar Narancsban jelennek meg.

Joób úr legújabb, direkt a KDNP ünnepélyes évfordulójára időzített írásából (úgy látszik, az Indexnek létszüksége az ünneprontás, lásd a Puskás Aréna felavatását kísérő ámokfutásukat is) már első olvasásra kilóg a politikai lóláb. Na de hagyjuk a címkézést – valahol édes mindegy, hogy szerzőnk Gyurcsányt, Sorost, esetleg „Fegyőr” Andrást vagy „Karigerit” tekinti politikai keresztapjának, mert az üzenet és az érdek lényegében ugyanaz.

Kedves Márk!

Veled ellentétben mi nem vonjuk kétségbe a „keresztény igazság” iránti őszinte buzgalmadat csak azért, mert velünk ellentétes politikai nézeteket vallasz. Azt azonban fontos tisztán látni, hogy ez a keresztény igazság számunkra az Egyház (még egyszer: a Krisztushívők közösségének) kétezer éves tanítása, nem pedig a balliberális ellenzék általad is szajkózott politikai mantrái. A KDNP egész politikai hitvallását – ahogy az egyes szakpolitikáit is – erre alapozza, még akkor is, ha emberileg nyilván közülünk se mindenki (egész pontosan: senki sem) tökéletes.

A keresztény tanításban persze elsősorban lelki, világnézeti és társadalmi alapelvek vannak lefektetve – arról a keresztény közösségen belül és kívül is lehet értelmesen vitatkozni, hogy ez az aktuálpolitikában hogyan valósítható meg. Te azonban nem ezt csinálod. Te magadra öltesz egy hatalmas mellényt a kereszt jelével, s egy közgazdasági egyetemi katedrával a hátad mögött, na meg nem csekély politikai kapcsolatrendszerrel (Index-címlap, gratula!) kinyilatkoztatsz. Egész pontosan: osztod az észt, hogy a magyar püspököknek és a hivatásukat gyakorló kereszténydemokrata politikusoknak mit kellene képviselniük. Ahelyett, amit a saját lelkiismereti meggyőződésük alapján (és egyébként sok hívő embertől támogatva) képviselnek.

Éppen azt csinálod tehát, amivel bennünket vádolsz, és amivel a balliberális barátaid folyton ostorozzák az Egyházat – olykor talán jogosan, de még gyakrabban egy torz, manipulált egyházképből kiindulva. Masszívan politikaipropaganda-ízű írásaidban azt ecseteled, hogy mi a politikai propaganda oltárán áldozzuk fel a kereszténységet. Minket vádolsz lopással meg hazugsággal, miközben „elfelejted” megemlíteni, hogy például a szerinted lezüllesztett oktatásra jövőre 645 milliárd (!) forinttal jut több, mint 2010-ben. Hogy az egészségügyben a nemzetgazdasági realitáson belül, de fokozatosan nőnek a bérek (jövőre például újabb 82 milliárdot fordít a kormány erre), miközben 91 kórház, 54 rendelő és 104 mentőállomás újult meg, 23 új rendelő és 31 mentőállomás épült. A legnagyobb beruházást, a Dél-Budai Centrumkórházat pedig éppen a Te barátaid próbálják elkaszálni, együtt egy csomó értelmes, vélhetően busásan megtérülő másik beruházással. Mindeközben a Te barátaid azok, akik épp kitömik a pártkasszákat és a saját zsebüket.

Mint ahogy keresztény filozófus-közgazdászként az is elkerülte a figyelmedet, hogy amúgy az országot ennek a kormányzatnak sikerült visszarántania a csőd széléről (ahová szintén a Te barátaid taszították), 800.000 új munkahely létesült, évről évre csökken az államódásság – és még hosszan sorolhatnánk a szép eredményeket, de a Te barátaid erre egyre csak legyintenek, és valami felsőbbrendűségi érzést tükröző jellegzetes gúnnyal „termelési propagandának” nyilvánítják. Pedig ezek tények, amit a magyar szavazók eddig zsinórban három nagyarányú parlamenti választási győzelemmel jutalmaztak – úgyhogy le lehetne végre szállni a magas lóról, csak úgy keresztényiesen.

Legújabb filippikádat olvasva az a régi vicc jutott eszünkbe, amikor valaki a rádióban azt hallja: „Vigyázat, vigyázat! Egy őrült hajt forgalommal szemben az autópályán!” – „Egy? De hiszen mind az!”

Az értelmes vitától nem elzárkózva tisztelettel javasolnánk, hogy fordulj meg.

Moha

