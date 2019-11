Váratlanul érte Zoltai Gusztávot

2019. november 22. 01:27

A kormányfő véleménye nem változott a volt kormányzóról és rendszeréről – közölte a miniszterelnök sajtófőnöke, akit Lázár János kenderesi látogatása miatt kérdeztünk.

Egészen biztos, ha valakinek a családja nagy részét kiirtották, eszébe se jutna főhajtással tisztelegni Horthy Miklós emlékének – nyilatkozta Zoltai Gusztáv a Népszavának. Zoltai az előző parlamenti ciklusban, miután lemondott a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) ügyvezető igazgatói posztjáról, Lázár János kancelláriaminiszter tanácsadója volt.

Lázár János – jelenleg fideszes parlamenti képviselő – a hétvégén, Horthy Miklós budapesti bevonulásának 100. évfordulóján ellátogatott Kenderesre, virágot vitt a volt kormányzó sírjára, az erről készült videót pedig kitette a közösségi oldalára. Lázár kijelentette, hogy Horthy „hős katona volt, igaz magyar hazafi, akire főhajtással kell emlékeznünk”.

Az akció váratlanul érte Zoltai Gusztávot. „Két és fél éve nem beszéltem Lázárral, nem tudom, mi történhetett” – mondta. Korábban ugyanis nem tapasztalta, hogy Lázár János dicsőítené Horthy Miklóst. Ebben az esetben nyilvánvalóan nem vállalta volna, hogy a tanácsadója legyen. „A vészkorszakban tizenkét hozzátartozómat pusztították el, közöttük a szüleimet és testvéreiket is. Nem a németek rakták fel a vonatra, ami a halálba szállította őket, hanem Horthy rendőrei és csendőrei” – hangsúlyozta Zoltai Gusztáv.

Lázár János húzása azért is meglepő, mert 2004-ben ő volt Hódmezővásárhely polgármestere, amikor a városban megnyílt a holokauszt áldozataira emlékező első állandó vidéki kiállítás. A Miniszterelnökséget vezető államtitkárként ő jelentette be, hogy a 70. évforduló alkalmából 2014 a holokauszt emlékéve lesz Magyarországon, majd kancelláriaminiszterként is éveken keresztül ő vezette a kormány és a zsidó szervezetek egyeztető fórumaként működő Zsidó Közösségi Kerekasztalt.

Köves Slomót, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbiját arról kérdeztük, Lázár az egyeztetések során is hangot adott-e annak a meggyőződésének, hogy Horthy „hős katona, igaz magyar hazafi” volt. Úgy tűnik, hogy a válasz: nem. Köves Slomó szerint a valamikori kerekasztalon korlátozott komolyságú, tét nélküli beszélgetés folyt – leginkább technikai kérdésekről. "Szubsztanciális" (fontos) kérdések a legritkábban kerültek elő.

Az ortodox rabbi írásban küldte el nyilatkozatát, a megjelenéshez azzal a feltétellel járult hozzá, hogy azt teljes terjedelmében közöljük. Horthy Miklósról továbbra is úgy gondolja, hogy – ha másért nem, passzivitása okán – személyében felelős a németbarát politikáért, a háborúba való belépésért, a Don-kanyari katasztrófáért, nem utolsósorban pedig „nagy- és dédszüleim jogfosztásáért, majd családjaik megsemmisítéséért”.

Köves Slomó hozzátette: függetlenül attól, hogy 24 éves kormányzói regnálása alatt egyes politikai vezetők, így például Bethlen István vagy Klebelsberg Kunó, milyen teljesítményt mutattak fel egy megszűnés peremén álló 1000 éves nemzet megmaradásának érdekében, őt – mármint Horthy Miklóst – „személyében nem lehet fenntartások nélkül történelmi példaképnek tekinteni”. (...)

Orbán véleménye nem változott Horthyról, a kollaboráns, kivételes államférfiról

Népszava