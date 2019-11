Bővülő védelmi együttműködés

Benkő Tibor honvédelmi miniszter meghívására Budapestre érkezett november 22-én Marina Pendeš bosznia-hercegovinai védelmi miniszter. A tárcavezetők a két ország védelmi együttműködésének bővítési lehetőségeiről tárgyaltak.

2019. november 22. 17:53

A Magyarország és Bosznia-Hercegovina közötti védelmi együttműködésről szóló tárgyalás utáni közös sajtótájékoztatón Benkő Tibor honvédelmi miniszter kiemelte: eredményes megbeszélést folytatott kollégájával. Mint mondta, két különböző országról van szó ugyan, amelyeknek problémái, biztonsági kihívásai és kockázatai mégis ugyanazok. Az illegális migrációra utalva a tárcavezető rámutatott: Pendeš miniszter is azt az álláspontot képviseli, hogy a problémákat ott kell megoldani, ahol keletkeznek. Méltatva a bosznia-hercegovinai törekvéseket, hozzátette, hogy az ország példaértékűen vesz részt a békefenntartói folyamatban: nem csak beszélnek a probléma megoldásáról, hanem tevőlegesen részt is vesznek abban.

A megbeszélésen alapvetően Bosznia-Hercegovina euroatlanti csatlakozási szándéka volt a téma. Benkő Tibor úgy fogalmazott: ahogyan a délszláv válság idején a magyarok részt vettek a békefenntartásban és az újjáépítésben, ugyanolyan elhivatottan segítik most Bosznia-Hercegovinát csatlakozási törekvéseinek megvalósításában. “Magyarország számára a Nyugat-Balkán békéje, biztonsága elsődleges fontossságú kérdés” – mondta, hozzátéve, hogy a magyar fél szívesen megosztja tapasztalatait a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programról is. “Egyetértettünk abban is, hogy a védelmi tárcáknak két ország között kohéziós erőként kell működni, ezért a jövőben tovább erősítjük az együttműködésünket” – mondta a tárcavezető.

Marina Pendeš, bosznia-hercegovinai védelmi miniszter köszönetét fejezte ki a magyar féllel történt tartalmas és eredményes megbeszélés után. Rámutatott, hogy a két védelmi minisztérium közötti együttműködés új fejezettel bővült. Bosznia-Hercegovina számára prioritás a NATO- és az EU-s csatlakozási folyamat, ezért rendkívül fontos, hogy Magyarország és a honvédelmi tárca megosztja ilyen jellegű tapasztalatait. A bosznia-hercegovinai miniszter külön hangsúlyozta: az együttműködés nélkülözhetetlen az új biztonsági kihívások, az illegális migráció és fegyverkereskedelem miatt, a megállapodás aláírásától pedig azt várják, hogy a magyar tapasztalatokra támaszkodva a két fél együttesen is tudja kezelni ezeket a kihívásokat.

A megbeszélés előtt – a katonai tiszteletadással történő fogadást követően – a tárcavezetők megkoszorúzták a hősi emlékművet, a Hősök terén.

Révész Béla

Kép: Ruzsa István

honvedelem.hu