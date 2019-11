Fekete-Győr András megmenti Romániát

A kommunisták sok hazugsága közül az egyik az volt, hogy internacionalistának nevezték magukat, azt sugallva, hogy a nemzetek közti megbékélésért, a népek közti együttműködésért dolgoznak.

Valójában azonban mindig is gyűlölték a nemzeti keretet és ahol módjuk volt rá, módszeresen rombolták azt, tehát nem a nemzetköziségért, hanem a nemzet nélküliségért küzdöttek. Ahogy Mohamed próféta megengedi a követőinek, hogy az iszlám terjesztése érdekében a hitüket megtagadják, úgy a kommunisták is szemrebbenés nélkül letagadják a valódi céljukat, és kikérik maguknak, ha valaki a szemükre veti, hogy nemzetellenesek, hétköznapi nyelven szólva hazaárulók. Mindez azért jutott eszembe, mert az elmúlt hetekben bejárta a magyar sajtót a hír, hogy Fekete-Győr András egy román jelölt – Dan Barna – mellett kampányolt a romániai elnökválasztási hajrában. Arról a kérdésről, hogy egy magyar párt vezetője miért nem az erdélyi magyarság jelöltjét, Kelemen Hunort támogatta, már sokat írtak. Ez önmagában elgondolkodtató. Kevesebb szó esett azonban arról a pártról, amelyért Fekete-Győr kampányolt.

Nézzük hát meg, milyen pártot is támogatott a korrupcióellenesség jelszavát zászlajára tűző Momentum elnöke? Itt van mindjárt a párt neve: az azonnali.hu által csak „román Momentum”-nak hívott formációt a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az Igazság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) alkotják. A beszédes nevű román politikai formáció következetes politikát képvisel a magyarsággal szemben:

1. A Mentsétek meg Romániát társelnöke a szélsőjobbos múltú Dacian Cioloș, aki a kilencvenes években vezető szerepet töltött be több magyarellenes politikai szerveződésben.

2. A Mentsétek meg Romániát Szövetség megtámadta a román alkotmánybíróságon a kisebbségek anyanyelvhasználatának kiterjesztését az egészségügyben.

3. A párt illetékes képviselője rendkívüli elszántsággal támadta a marosvásárhelyi gimnázium alapításáról szóló RMDSZ-es törvénytervezetet.

4. A Mentsétek meg Romániát minden alkalommal leszavazza a március 15-ét hivatalos ünneppé nyilvánító kezdeményezést.

5. A párt egyetlen alkalmat sem mulaszt el, hogy az anyanyelvhasználat lehetőségének bővítése ellen szavazzon.

+1: A párt elnökjelöltje, Dan Barna korrupciós botrányba keveredett: a gyanú szerint a politikus 6 millió euró uniós forrás „eltüntetésében” vett részt.

Ennek a pártnak a jelöltje mellett kampányolt a Momentum. Fekete-Győr András persze semmi szokatlant nem tett, csak folytatta a hazai kommunisták által száz évvel ezelőtt megkezdett sormintát, amelyhez a rendszerváltás után is hűek maradtak: Medgyessy Péter december elsején Erdély elszakítására koccintott a román követség fogadásán, Gyurcsány pedig a határon túli magyarok ellen folytatott kampányt – és most a Momentum is állást foglalt a kérdésben. Legalább már tisztán látunk.

Lánczi Tamás

latoszogblog.hu