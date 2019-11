Emlékidézők

A Nemzeti Fórum Kölcsey Köre keretében emlékeztek meg a nemrég elhunyt Sára Sándor Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, a Magyar Mozgókép mestere életéről, munkásságáról, Budapesten a Polgárok Házában.

2019. november 23. 14:24

Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke és a Nemzeti Fórum elnöke köszöntőjében az előző nemzedékek által elért eredményeket méltatta, mint a választások bevezetése, a Bethlen Gábor Alap létrehozása, vagy a Duna Televízió és az MTA megalapítása. Hangsúlyozta, hogy az este folyamán díjazott „Most mutasd meg!” - helyi értékek mobilon - az alfa generációnak szóló pályázat, amellyel Sára Sándor emlékét ápoljuk.



A díjátadót Kárpáti Árpád közművelődési és ifjúsági szakértő, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. hazai, egyházi és nemzetiségi ügyek igazgatója konferálta fel, aki röviden ismertette a pályázatot. A Lakiteleki Népfőiskola felhívására 18 év alatti, filmezés iránt érdeklődő fiatalok adhatták be pályázatukat, valamely helyi értékről, mobiltelefonnal készített videójuk elküldésével. Ebben tükröződhetett kreativitásuk, valamint egy-egy helyi értékhez való szubjektív kötődésük.



Belicza András, a Lakiteleki Népfőiskola munkatársa felhívta a figyelmet arra, hogy Sára Sándor és más szellemi alkotók életműve kell, hogy erősítse bennünk a tudatot: képesek vagyunk csúcsteljesítményre. Ezt követően Lezsák Sándor, Bíró Zoltán, a Lakiteleki Népfőiskola kurátora és Kárpáti Árpád átadták az első három helyezésnek járó díjakat, valamint a hét különdíjat. Az átadást Maczkó Mária eMeRTon-, Magyar Örökség-, és Prima Primissima-díjas népdalénekes fellépése követte.



Bíró Zoltán, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgatója emlékidézésében elmondta, Sára Sándort határozottság és nyugalom jellemezte a szakmában, és ítéletalkotásában egyaránt. Felidézte tőle kedvenc filmjeit, majd hozzátette, a rendező egyénisége figyelemre méltó alkotóként, és alkotástól függetlenül, személyiségében is.



Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, Sára Sándornak mennyit köszönhet: megtanulta felismerni az igazságot, általa megismerte nagyapáink becsületét, megtanította harcolni, hitet adott neki, bátorságot és kitartást, valamint elvezette a hivatásához.



Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója úgy emlékezett rá, mint a nemzeti összetartozás szimbólumára, megalkotójára és elnökére, akinek dokumentum-és portréfilmjei kiemelkedő bátorságról tanúskodnak.



Kovács Géza, a Feldobott kő Alapítvány elnöke a filmrendezővel közös gyökereiket hangsúlyozta. Mindketten Turán születtek és a táj, a paraszti közeg hatással volt rájuk és később a népi kultúra feltárására. Továbbá feladatunk Sára Sándor szellemi végakaratának teljesítése, így szülőházának alkotóházként való működtetése, valamint emlékének ápolása.



Lugossy László, filmrendező, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja megemlékezésében első találkozásukat idézte vissza, valamint visszatérő emlékét, filmjei által, amelyekben fellelhetők ars poeticájának fő elemei: az önkényuralom és az emberi helytállás ábrázolása.



Az estet Maczkó Mária éneke zárta. A magyarság szeretetéről szóló énekek mellett vígabb, ivónóták is hallhatók voltak Sára Sándor emlékére, aki elmondása szerint mindig ezeket kérte tőle és hallgatta legszívesebben. Az énekművész megköszönte a filmrendező segítségével elkészült portréfilmjét, majd az estet érzelmes megemlékezéssel zárta.

Kató Bernadett