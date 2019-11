Szegény Orsi a táborozáskor

2019. november 25. 03:05

Nem biztos, hogy kellemes feladat (biztos, hogy nem) értetlenkedni és bírálni egy hölgyemény munkásságát, de az életben nem csupán kellemes feladatok vannak.

Itt van ez a polihisztor, korunk hőse, Karafiáth Orsolya, aki sikeres költő is, író is, fordító is, publicista is, énekesnő is. A Soros-ösztöndíj után számos kitüntetést is kapott, például a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjének tulajdonosa, ezt persze irodalmi munkásságáért kapta 2005-ben, mégegyszer mondom 2005-ben.

Némi rálátásom van azért a magyar irodalomra, az Ómagyar Mária-siralomtól Csokonaiig, Petőfitől Adyig, József Attilától Wass Albertig és Nagy Gáspárig, akik közül tudtommal senki nem kapott érdemkeresztet.

Orsi legalább kapott, hála az Égnek, nem is irigylem tőle. Más kérdés, hogy műveit – a regényeket és verseket most hagyjuk – szóval publicisztikáit a Népszabadságban meg az ÉS-ben közölte, és ez már jelzés a hozzám hasonló érzékenyeknek - elég sokan vannak -, hogy ezzel a népszabis, a rendszerváltás után tíz-húsz évvel népszabis polihisztorsággal valami baj lehet. Hát baj is van.

Az rendben van, hogy K. Orsi minden reggel felébred, hála az Égnek, az is, hogy iszik (nem iszik) egy-két kávét, az is, hogy rágyújt eközben (nem gyújt rá), ezzel minden rendben van. A problémák ott kezdődnek, amikor polihisztorunk elkezd gondolkodni, majd aztán a tettek mezejére lépve leül a billentyűkhöz és írni kezd.

Mint például most is. (Azt, hogy eddig miket hablatyolt össze, most udvariasan elfelejtjük.)

De megint írt, sajnos.

Csak első mondatait idézem, ez is sok(k).

„Most, hogy új zaklatási ügy került nyilvánosságra, rémülettel tapasztalom, hogy a közvélemény semmit nem tanult a korábbiakból, és a hírre adott válaszok ugyanazokat a szörnyű mintákat követik. Lincselés a közösségi oldalon, dühödt publicisztikák, csámcsogás a pletykákon.”

Úgy tűnik, ez az érdemkeresztes polihisztor sem sokat tanult a korábbiakból, illetve nem is érti.

Aztán hosszan folytatja még az értetlenkedést, mintha nem tudná, miről is van szó.

Aztán kiböki a lényeget: „Gondban vannak az ítélkezők, hiszen egy vitán felül jelentős művészi életművet létrehozó emberről van szó.”

Ebben a szerencsétlen mondatban benne van az egész balliberális világ moralitása.

Te Orsi, miféle gondban és miért vannak az ítélkezők, ha állítólag bűncselekményről van szó? Jelzem Orsi, Polanskinak is elég jelentős az életműve. Te Orsi, értetlenkedsz, de azért véded az egész bagázst. Az egész SZDSZ-es bagázst. A színház igazgatója megnémult, az egyetem vezérkara hasonló bátorsággal hallgat, sumákol, vagy össze-vissza beszél, te meg csodálkozol, mintha nem lennél te is SZDSZ-es no meg egy polihisztor.

Pedig az vagy, költő is, író is, műfordító is, énekesnő is, minden vagy.

Csak valahogy elkezdtél sumákolni. Mintha most is a Népszabadságnál lennél.

Semmi nem tisztázódott Gothár-ügyben, de máris borkaizol. Kéjelegve borkaizol, aki azóta eltűnt, mert eltüntették a politikai életből.

És a nagy érdemkereszt kitüntetettjeként valahogy elfelejted megemlíteni hatalmas cikkedben az SZDSZ-es budaőrsi polgármestert, akiről szintén készült videó. Őt valamilyen véletlen folytán nem tüntették el. Te is egyszerűen elfelejted, még nem is említed. Mint a CNN. Fidesz-pornó hír, SZDSZ-pornó nem hír. Tényleg még ma is népszabis vagy.

Ráadásul nőként próbáltad firkantani ezt a cikket, ami érthető is lenne, hiszen te is nő vagy. De mégsem a nőket véded, hanem liberális elvbarátaidat.

Azt is képes voltál leírni, hogy „Bulvárkomédia lett az egyes ügyekből, a mindannyiunk közös életét meghatározó kérdés valódi megvizsgálása, körbejárása helyett.”

Hát az lett.

Itt tartunk, hogy egy érdemkeresztes polihisztor vagdalkozik és ítélkezik, mindenféle eredmény nélkül.

Orsi, egyetlen mentséged, hogy egyikünk sem tudja, mi lesz ebből. Szokás szerint elsumákolja a ballib média és rendszer, vagy nem. Marton ebbe már belehalt, a hatalmas Amerikában is karrierek törtek ketté állítólagos harminc éve történt dolgokért.

Csak ez a hős, ez a nagyszerű Bill, ez a fantasztikus demokrata Bill Clinton tudta nagy nehezen, könnyek közötti vallomása után megúszni azt a gyalázatot, amit ő követett el, pedig akkor az United States elnöke volt. De milyen érdekes, az akkori liberális nők és feminsták akkor mélyen kussoltak, te is csak Borkairól papolsz.

Pedig író létedre írhattál volna még néhány mondatot. Hogy takarodjon az egész vezetés, a színházban is, az egyetemen is, takarodjon, mert sunnyogott. De nem írtál ilyet, pedig polihisztor vagy.

De nem baj, Orsika, láthatólag nem a mi kezünkben van a döntés. Az lenne jó, ha minden reggel felkelnél, innál egy-két kávét (nem innál), rágyújtanál (nem gyújtanál rá), még el is kezdhetsz gondolkodni, de addig legalább ne írjál. Bocs.

