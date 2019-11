Politikai stabilitás mint érték

2019. november 25. 12:36

Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) elnöke levélben fordult a budapesti rendezésről készült nemzetközi szerződést aláíró magyar felekhez, azaz a magyar szövetséghez (MASZ) és a magyar kormányhoz, amiben jelezte, november végéig választ vár a 2023-as világbajnoksággal kapcsolatban.



Megingott a politikai stabilitás hazánkban.



Ez a konkrétum is mutatja: nem fér össze a demokráciával, ha egy országban külföldről felbérelt, onnan irányított, pénzzel kitömött, ott kiképzett vezetőkkel működtetett, onnan kampányötletekkel ellátott garnitúra szerez hatalmat.



Ez a hibrid háború sajátossága.



„Az olimpiai bajnok egyetért azzal, hogy Budapest demokratikusan megválasztott új vezetése kialakítsa álláspontját a vb rendezéséről, ugyanakkor hangsúlyozta, a kérdés nem tűr halasztást, a nemzetközi szövetségnek sürgősen tudnia kell, hogy az új főpolgármester és városvezetés támogatja-e a világbajnokságot.”



Hazánk egyelőre nem Ukrajna vagy Venezuela.



A külföldi beavatkozás korlátos, de már nemzetközi zavart okoz. „Ha bármilyen okból kifolyólag nem épül fel a központ - ami komoly következménnyel jár a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság megrendezésére -, haladéktalanul új házigazdát kell találnunk az eseménynek" - idézi Sebastian Coe-t a MASZ honlapja.



E szavak is jelzik: alkalmatlan az új városvezetőség.



„Budapest tavaly kapta meg a 2023-as vb rendezésének jogát, jelenleg ugyanakkor még nem lehet tudni, hogy a főváros új vezetése hozzájárul-e a vb-hez szükséges stadion megépítéséhez.”



A külföldi agytröszt elbizonytalanodott.



„A főpolgármester a hónap elején, miután részt vett a kormányülésen, az atlétikai stadion építéséről és a világbajnokságról közölte: azt kérte a kormánytól, hogy a fővárosi önkormányzat részletesebben tudjon tájékozódni a beruházásokról, és a kabinet várja meg a közgyűlés november végi ülését” – olvasni a közleményben.



A főpolgármester kéreti magát, mint a falusi menyecske.



Be akarja mutatni a fővárosnak, hogy ővele „szóba lett állva.” Ő tényező, akinek véleménye megkerülhetetlen. Húzza az időt, minél többen eléje járulhassanak, hajbókolhassanak, „kérjék”, hogy ne akadályozza a magyar főváros fejlődését, rangosodását.



A külföldi agytröszt még tétovázik.



Az-e a jó, ha az általuk luftballonná felfújt figura egyszer csak igent mond, kegyet gyakorol, vagy az, ha végérvényesen defektet okoz a kezdeményezésben. Ez utóbbi még inkább jelezné, hogy „komoly tényező” a defektet okozó luftballon.



Az SZDSZ is megtorpedózta az 1996-os világkiállítást.



A szélsőséges párt akkor bebizonyítatta, hogy komoly tényező az országban, nagy kárt tud okozni neki. A mostani szélsőséges főpolgármester ugyanezt a szerepet eljátszhatja, ha a külföldi agytröszt ezt diktálja neki.



Újabb hajbókolás kell.



„Baji Balázs vb-bronzérmes gátfutó indított közösségi kampányt a világbajnokság támogatásáért, amelyhez már több mint tízezren csatlakoztak, köztük klasszis sportolók. Több sportág hazai szövetsége szintén közleményben biztosította támogatásáról a kezdeményezést.



És íme egy valódi hajbókolás.



„A Nemzet Sportolói közösen kérték Budapest új vezetőit, hogy járuljanak hozzá a vb megrendezéséhez.” A luftballon soha nem volt még ekkora – akár ki is pukkadhat.



A külföldi agytröszt nem mérlegelhet sokáig.



Betelepített hálózata, fölbérelt NGO-ügynökei végzik a közvélemény-kutatást, szerzik az adatokat, min nyerészkedhetnek a legjobban. Valószínű. hogy a megrendezés mellett döntenek majd, pár hajbókolást még kicsikarnak a biciklis figura részére.



Aztán kegyesen igent mond mint a város jóságos és bölcs vezetője.



Ezzel együtt már érzékeljük, miért értékelik nagyra a világ befektetői körei, akik gazdasági fejlesztésért, nem politikai haszonszerzésért hozzák a pénzt Magyarországra, a politikai stabilitást.



Ez az érték október 13-án megingott.

De nem végelegesen – mielőbb helyre kell állítani.



Kovács G. Tibor



