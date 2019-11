Magyar győzelem is született az Emmy-díj gálán

Gera Marinát a Szász Attila rendezte, Örök tél című film főszerepében nyújtott alakításáért ismerték el a Nemzetközi Emmy-díj gálán.

2019. november 26. 09:02

Magyar győzelem is született a Nemzetközi Emmy-díj gálán hétfőn este: Gera Marinának ítélték a legjobb színésznő kategóriában a díjat.

Kép: hirado.hu

Gera Marinát a Szász Attila rendezte, Örök tél című film főszerepében nyújtott alakításáért ismerték el.



"Gratulálok Gera Marinának a kiváló díjnyertes alakításért és az alkotóknak, Köbli Norbert forgatókönyvírónak, Szász Attila rendezőnek, Nagy András operatőrnek, Lajos Tamás producernek és a stábnak! Büszke vagyok arra, hogy a hazai televíziós filmgyártás jelentős nemzetközi díjat nyert, és magyar alkotók vannak reflektorfényben egy saját történelmünket a világ számára bemutató történettel. Fontosnak tartom, hogy a televíziós formátumokat tovább erősítsük, minőségi és közönséget vonzó sikeres alkotások szülessenek. Remélem, hogy ez a rangos díj a hazai alkotók szemében emeli a tévéfilmek presztízsét és jobbnál jobb tévés témákkal fognak pályázni" - írta az MTI-nek eljuttatott közleményében Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Első alkalommal fordult elő, hogy Magyarországról egyáltalán jelöltek alkotást ebben a rangos nemzetközi televíziós versenyben, amelyen az Egyesült Államokon kívül készült legjobb televíziós produkciókat ismerik el.



A másik magyar jelölt, a legjobb tévés minisorozat kategóriában indult Trezor című tévéfilm nem kapott díjat. Mindkét mű forgatókönyvét Köbli Norbert írta, és mindkettő producere Lajos Tamás. A New York-i Hilton szállóban tartott díjátadón a legjobb dráma kategóriában a brit BBC televízió McMafia című alkotása nyert, a legjobb vígjátéknak Az utolsó macskajaj (The Last Hangover) című brazil komédiát ítélte a zsűri, a legjobb dokumentumfilmnek pedig a holland Bellingcat - Igazság egy igazság utáni világban című alkotás bizonyult. A biztonságos kikötő című ausztrál mű a legjobb minisorozat díját nyerte el. Haluk Bilginer török művészt a legjobb férfiszínészként ismerték el.



A Nemzetközi Emmy-díjat kiadó Nemzetközi Televíziós Művészeti és Tudományos Akadémia (IATAS) kitüntette a CNN amerikai hírtelevízió és a PBS amerikai közszolgálati televízió műsorvezetőjét, Christiane Amanpourt, valamint díjazta az amerikai HBO csatorna Trónok harca (Game of Thrones) című, több mint 200 országban vetített televíziós sorozatának két rendezőjét, David Benioffot és D. B. Weisst is.

MTI, hirado.hu