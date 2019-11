Támogatja a Fővárosi Közgyűlés az atlétikai vb megrendezését

Döntött a Fővárosi Közgyűlés arról, hogy támogatja az atlétikai vb budapesti megrendezését.

Elemzők szerint a kerületek legitim döntése és a kormányhatározat megjelenése után ez már elkésettnek tűnik, a főváros és Karácsony Gergely lemaradt – közölte az M1 Híradója.

A képviselők 31 igen szavazattal, egyhangúlag döntöttek arról, hogy a Karácsony Gergely főpolgármester által már ismertetett feltételek megvalósítása esetén támogatják a világbajnokság fővárosi megrendezését.

A Ferencváros déli összekötő vasúti híd pesti hídfőjének déli oldalán megvalósuló atlétikai világverseny lebonyolítására alkalmas stadion helyett a lakossági tömegsportigények kielégítésére is alkalmas és kulturális események befogadására is képes rekreációs célú közpark részeként épülne meg a világbajnokság megrendezésére is alkalmas atlétikai központ.

A feltételek között van az is, hogy az Egészséges Budapest Programban a kormány legalább 50 milliárd forintot fordítson a kerületi önkormányzatok egészségügyi alap- és szakellátási fejlesztéseinek támogatására; a budapesti nagyerdő első fázisaként a Déli Városkapu Fejlesztési Programban valósuljon meg legalább 100 hektárnyi minőségi zöldfelület, illetve a területen ne épüljön más olyan sportlétesítmény, amely elsősorban az élsport igényeit szolgálja, és történjen meg a korábbi természetkárosítás helyreállítása érdekében a Ráckevei-Duna-ág revitalizációja és mederkotrása; a kormány teljesítse a fővárosi közlekedés fejlesztésére vonatkozó, a fővárosi önkormányzattal létrejött megállapodásokban vállalt kötelezettségeit; induljon el a Budapest Diákváros Program, és kezdődjön meg a lakosság által nem használható, elhanyagolt barnamezős területek revitalizációja; valósuljanak meg a ferencvárosi önkormányzat beruházással kapcsolatos fejlesztési igényei is.

A közgyűlés az elfogadott határozatában azt is kimondta, hogy szükségesnek tartja az általa szabott szempontok megjelenítését nyilvános kormányhatározatban még ebben az évben.

A képviselők felhatalmazták a főpolgármestert, hogy a világbajnokság megrendezésével összefüggő beruházásokkal kapcsolatban folytasson tárgyalásokat a fővárosi közfejlesztési tanácsban a kormánnyal, és ennek eredményéről tájékoztassa majd a közgyűlést.

Karácsony Gergely a javaslat vitájának elején jó lépésnek nevezte, hogy a ferencvárosi képviselőtestület által megfogalmazott feltételek kormányhatározatba kerültek, de – mint mondta – ez csak az első lépés.

Fidesz-KDNP: a főváros nem volt hajlandó többlettámogatást elkülöníteni az egészségügyre

A Fidesz-KDNP szerette volna elérni, hogy a fővárosi önkormányzat a kormányhoz hasonlóan különítsen el 50 milliárd forintos egészségügyi célú többlettámogatást, erre azonban a városvezetés nem volt hajlandó - mondta Borbély Lénárd csepeli polgármester azt követően, hogy a Fővárosi Közgyűlés szerdán egyhangú döntéssel megszavazta, hogy - feltételekkel - Budapest legyen a 2023-as atlétikai világbajnokság rendezője.

A kormánypárti politikus újságíróknak kifejtette, ha Karácsony Gergely főpolgármester komolyan gondolja választási kampányban tett ígéreteit, fontos neki a főváros egészségügyi fejlesztése, akkor ezért tennie is kell, nem elég a kormányra és a kerületekre hárítania a felelősséget.

Megjegyezte, módosító javaslatukban azt is szerették volna elérni, hogy a dél-budai centrumkórház az eredeti helyen és tervek szerint épüljön meg, azonban ezt is leszavazták.

Borbély Lénárd elmondta, a Fidesz-KDNP örül annak, hogy lezárult az atlétikai világbajnokság megrendezése körüli vita, aminek eredményeként nem egy stadion épül, hanem végre lesz otthona az atlétikának. Korábban a csepeli és a ferencvárosi önkormányzat is támogatta a világbajnokság megtartását, az ehhez állított feltételeket pedig a magyar kormány már biztosította is reggeli határozatában - tette hozzá.

Baranyi Krisztina, Ferencváros független polgármestere (k) a szavazás eredményt fényképezi a kijelzőn a budapesti atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos előterjesztés vitáján a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2019. november 27-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Kiemelte, a feltételeket megfogalmazók nyitott kapukat döngetnek, hiszen a kormányéval azonos elképzelésekkel álltak elő. Borbély Lénárd örömét fejezte ki, amiért a következő időszakban az atlétikai világbajnokság lehet az észak-csepeli fejlesztések mozgatórugója.

Gyulai Márton, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökségi tagja (b) és Baji Balázs világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó a budapesti atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos előterjesztés vitáján a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2019. november 27-én. MTI/Koszticsák Szilárd

A XXI. kerület vezetője szólt arról is, egy másik napirendi pontban sikerült megakadályozniuk Karácsony Gergely főpolgármester azon elképzelését, amely a fővárosi fenntartású idősek otthonában mérte volna fel a szabad kapacitásokat, hogy a téli krízishelyzet alkalmával oda hajléktalan embereket lehessen költöztetni.

Az idős és hajléktalan emberek ellátása ugyanis össze nem kapcsolható ellátási formák - mondta.

Módosították a parkolási rendeletet

Jövő július elsejétől kizárólag a kerületi önkormányzatok által létrehozott szolgáltatók végezhetik majd a parkolási díjfizetés ellenőrzését, és csak ezek szabhatnak ki jövőben pótdíjat. Ritkítják majd a parkolójegy-kiadó automaták sűrűségét - döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán.

A képviselők 18 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 13 tartózkodás mellett fogadták el Karácsony Gergely főpolgármester javaslatát, amellyel több ponton módosították a parkolási rendeletet.

A várakozási díjfizetés ellenőrzéséről szóló módosítás lényege, hogy az ellenőrzését, a pótdíj kiszabását és az erről szóló értesítés elhelyezését a járművön kizárólag a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott szolgáltató végezhesse saját maga, azaz a vállalkozásba adás lehetősége nélkül.

Az automaták elhelyezését érintő módosítás értelmében, annak - 2020 január elsejei - hatályba lépését követően a várakozóhelyek nyolcvan százalékától legalább 250 méteren belül kell elérhetőnek lenniük, valamint a várakozóhelyektől legalább 75 méteren belül olyan információs táblákat kell elhelyezni, amelyek tájékoztatást adnak a legközelebbi parkolójegy-kiadó automata elérhetőségéről, továbbá a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszernek az adott övezetre érvényes kódjáról.

Mivel növekszik az automatákhoz történő gyaloglási távolság a várakozási díj időben történő megfizethetősége érdekében a türelmi idő 5-ről 10 percre nő.

Mint az elfogadott javaslatban rámutattak, a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszert használók száma jelentősen emelkedett, részaránya Budapesten mintegy 60 százalék, de vannak olyan területek, ahol a mobiltelefon segítségével történő díjfizetés eléri a 80 százalékot, ami tovább nőhet. Ez azt jelenti, hogy a parkolójegy kiadó automaták használata visszaszorult, azonban a várakozás lehetőségének biztosítása közszolgáltatás, így lehetővé kell tenni a készpénzzel történő kiegyenlítését is, ezért a parkolójegy-kiadó automaták nem szüntethetőek meg teljesen, azonban számukat csökkenteni lehet.

A rendeletmódosítás szerint az automaták "az 5 forintos és ennél nagyobb névértékű valamennyi pénzérmét elfogadják, vagy lehetőséget biztosítanak a bankkártyás fizetésre".

A közgyűlés felkérte a főpolgármestert, vizsgáltassa meg a közösségi autóbérlő rendszer térnyerésének ösztönzése érdekében valamilyen, a parkolásra vonatkozó kedvezményrendszer megteremtésének a lehetőségét, illetve feltételrendszerét.

A javaslat elfogadása előtti vitában Láng Zsolt (Fidesz-KDNP) elmondta, tartalmilag egyetértenek azzal, hogy a kerületek ne szervezhessék ki alvállalkozásoknak a parkolóautomaták üzemeltetését, ezt azonban szerinte a főváros nem írhatja elő jogszerűen egy rendeletben, mivel azzal törvényben rögzített lehetőségeket korlátozna. A kormánypárti politikus erre hivatkozva azt kezdeményezte, ahogy a közgyűlés felterjesztési jogkörével élve kérjen törvénymódosítást a témában.

Számadó Tamás főjegyző és Karácsony Gergely főpolgármester válaszaikban nem értettek egyet a felvetéssel, egyaránt azt hangsúlyozva, hogy az indítvány nem a parkolási közszolgáltatást, hanem csak az ellenőrzést érinti, amit nyugodtan szabályozhat a főváros.

Horváth Csaba (MSZP) zuglói polgármester azt a befogadott módosító javaslatát ismertette, amely a mobiltelefonnal fizetett parkolások kényelmi díjának egységesítését és csökkentését kezdeményezi vizsgálni.

Tóth József (MSZP), a XIII. kerület polgármestere azt javasolta, hogy 250 méter helyett 150 méterben maximalizálják a parkolóautomaták várakozóhelyektől mért legnagyobb távolságát. Karácsony Gergely válaszában ezzel nem értett egyet, kiemelte, hogy a javasolt 250 méter csak egy elvi határ, a kerületek pedig ennél közelebb is elhelyezhetik automatáikat. Angyalföld polgármesterének ezután megfogalmazott javaslatára az elfogadott rendelet szövegébe bekerült, hogy a parkolóautomaták elhelyezésénél tekintettel kell lenni a mozgásukban korlátozott felhasználók szempontjaira.

Baranyi Krisztina (független), a IX. kerület polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy vissza kell szorítani a készpénzfizetést a parkolásban, mivel annak kezelése egyrészt költséges, másrészt visszaélésekre teremt lehetőséget.

Pintér Gábor (Fidesz-KDNP) felszólalásában úgy fogalmazott, az, hogy Karácsony Gergely tervezi megújítani a fővárosi parkolást ahhoz hasonlít, mintha a whiskey-s rablóra bíznák egy bank biztonsági rendszerének kiépítését. Elmondta, Zugló korábbi polgármestere napi egymillió forintos veszteséggel üzemeltette a városrész parkolását. "Talán rablóból lesz a legjobb pandúr" - zárta felszólalását.

Hassay Zsófia (Fidesz-KDNP) közölte, Karácsony Gergely még mindig nem közölt semmit arról, miként kívánja megvalósítani az egységes budapesti parkolást, amely egyik választási ígérete volt.

A főpolgármester reakciójában elmondta, Zuglóban nem napi egymillió forintos veszteséget, hanem ugyanennyi nyereséget jelentett a parkolás üzemeltetése. Hozzátette továbbá, a lehető leghamarabb ki akarják dolgozni az egységes parkolás koncepcióját, amelyhez a kormányoldal javaslatait is várják.

