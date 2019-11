Szijjártó: növekvő migrációs nyomással kell számolni

Állandósuló és folyamatosan növekedő migrációs nyomással kell számolni - mondta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

2019. november 29. 11:02

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt követően nyilatkozott újságíróknak, hogy az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülésén megtartotta szokásos éves beszámolóját.



A miniszter elmondta, kiemelt terület a Nyugat-Balkán biztonsága, a migráció. A Nyugat-Balkánon 98 ezer illegális bevándorló torlódott fel, és ez Közép-Európa számára is kockázatot jelent. Ezenfelül Törökországból 398 ezer illegális határátlépési kísérletet jelentettek november közepéig, ez 128 ezerrel több, mint az egész éves adat.



Törökországban 4 millióra nőtt a bevándorlók száma, és belpolitikai kérdéssé kezd válni az a 40 milliárd dolláros összeg, amit Törökország eddig a migránsokra költött. Ezért továbbra is kockázati tényező, hogy a törökök megnyitják-e kapukat a bevándorlók előtt Európa felé - fejtette ki.



Az illegális migráció elleni fellépésben elengedhetetlen, hogy a hírszerző rendszer jó állapotban legyen - hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve: Magyarország továbbra is azt szorgalmazza, hogy a nemzetközi politika arra fókuszáljon, hogy segítse azokat az embereket, akiknek el kellett hagyniuk az otthonukat, és így minél előbb hazatérhessenek.



Másik kiemelt területként a miniszter a beruházásokért folytatott versenyt nevezte. Úgy fogalmazott: Magyarországnak, "minden eddiginél öldöklőbb küzdelemben kell helytállnia", amikor a modern világgazdasági korszak új technológiáit meghonosító beruházásokért versenyez.



Szijjártó Péter kifejtette: a világpolitikában és a világgazdaságban is olyan változások történnek, amelyek következtében részben új világrend, részben új világgazdasági korszak jött létre. Ez teljesen új versenyt indított el az országok között. Magyarországnak a nemzetgazdasági és a politikai stratégiai érdekek érvényesítéséért is egy korábban nem tapasztalt erősségű versenyben kell helytállnia - emelte ki.



Elmondta: a kormány patrióta politikát folytat, döntéseinek iránytűjét a nemzeti érdekek jelentik. Magyarország közepes méretű ország Közép-Európában, ahol a Nyugat és a Kelet "érdekszférája mindig összecsapott" - jegyezte meg, hozzátéve: ezért a jövőben is nagyon komoly keleti és nyugati irányú befolyásolási kísérletekre kell számítani.



A kormány feladata, hogy ne tévessze el az irányt és kizárólag a nemzeti érdekekre koncentráljon - hangsúlyozta a miniszter. Hozzátette: ebben az eredményes hírszerző munka fontos szerepet játszik. Ezért is több technológiai fejlesztést hajtottak végre az elmúlt időszakban ezen a területen - közölte.



Kérdésre válaszolva a miniszter kitért arra is: "Soros György és szervezetei" az elmúlt időszakban is komoly lobbitevékenységet folytattak, hogy az Európai Bizottság egyik legfontosabb tárcáját, a bővítési portfóliót ne kaphassa meg a magyar jelölt. Törekvéseik azonban eredménytelennek bizonyultak, hiszen az Európai Parlament nagy többséggel szavazta meg a bizottság összetételét, melyben Várhelyi Olivér kapta a bővítési biztosi posztot - mondta.

MTI