Kövér: tudatfoglaló háború kezdetét éljük

Napjainkban egy tudatfoglaló háború kezdetét éljük, ezért Magyarországnak politikai cselekvőképessége és katonai önvédelme mellett, a szellemi ellenállóképességét is biztosítania kell, ez pedig csak akkor fenntartható, ha a magyar fiatalság hazafias nevelése is biztosított - mondta Kövér László házelnök pénteken a hazafias és honvédelmi nevelésről rendezett konferencián az Országházban.

2019. november 29. 13:31

Az Országgyűlés elnöke, Kövér László úgy fogalmazott: száz évvel ezelőtt Európában egy véres területfoglaló háború zárult le, napjainkban pedig "egy tudatfoglaló háború" kezdetét éljük, és csak remélni tudjuk, hogy ez a küzdelem vértelen marad.

"Európa - annak kivétel nélkül minden állama és nemzete - jelenleg egy ilyen tudatmegszállás célpontja, minden európai ország a célkeresztjében van azon szupranacionális érdekcsoportoknak, amelyek elég erősnek érzik magukat ahhoz, hogy maguk alá gyűrjék a profitmaximalizálási törekvéseiknek a még korlátokat szabni tudó nemzetállamokat és ezek demokratikus döntéshozatali mechanizmusait" - mondta.



A házelnök szerint ennek az újfajta hadviselésnek egyik célja, egyben egyik legsúlyosabb következménye, hogy elidegeníti a fiatalokat a családjuktól, a nemzetüktől, a szülőföldjüktől és végső soron önmaguktól, hogy - mint Kövér László hozzátette - "már szó szerint azt se tudják magukról, hogy fiúk- e vagy lányok".



A másik cél - a házelnök értékelése szerint - az általános emberi értéktudat elsorvasztása, mert annak hiányában az emberek nem képesek az érdekeik felismerésére, és azok védelmére sem. Kövér László úgy vélte: ezen célok eléréséhez például a "teljesen eltorzított gendertant" használják, amely aláaknázza a fiatalok nemi identitását "azzal, hogy míg a homoszexualitást érinthetetlen biológiai adottságként kezeli, addig a férfi és női nemi identitást tanult, tehát megváltoztatható társadalmi szerepnek tartja, és igyekszik már az óvodákban a fiúkból lányokat, a lányokból pedig fiúkat faragni".



A házelnök további ilyen eszközöknek nevezte a család jogi fogalmának és érzelmi tartalmának tudatos és módszeres kiüresítését, a családnak az erőszak forrásaként való ábrázolását, a multikulturalizmus elkerülhetetlenségének és felsőbbrendűségének, illetve a nemzeti eszme veszélyességének és idejét múltságának hirdetését, a globalizmus üdvözítő voltának és a világkormányzás szükségszerűségének megkérdőjelezhetetlenné tételét, vagy a világnézeti értéksemlegesség leple alatt hirdetett keresztényellenességet.



Kijelentette: ami napjainkban az európai politikában, gazdaságban, kultúrában, oktatásban, demográfiában, családpolitikában vagy migrációs politikában történik az csak ennek az új harcmodornak, az Európával szemben alkalmazott tudatmegszállási kísérletnek a keretei között értelmezhető és érthető.



Kövér László ugyanakkor arra figyelmeztetett: Magyarországon és Közép-Európában sokan kiismerték már ezt a harcmodort, és egyre többen fogják felismerni mindezt Európa többi részén is. Példaként megjegyezte: Franciaországban idén bevezették a hazafias nevelést célzó Egyetemes Nemzeti Szolgálatot, amelynek keretében 2020-ban a tervek szerint negyvenezer, 2021-ben pedig már százötvenezer 16 és 18 év közötti fiatal francia vesz részt egyhónapos kötelező polgári szolgálatot hajtanának végre azért, hogy erősödjön a hazafias értékrendjük.



Az 1918 és 1920 közötti időszakot felidézve hangsúlyozta: száz évvel ezelőtt felelőtlen magyar politikusok cselekvésképtelenné, és önvédelemre képtelenné tették Magyarországot, így a magyarok történelmi értelemben elveszítették a teljes XX. századot. "A XXI. századnak azonban nem akarunk a vesztesei lenni" - jelentette ki.



Úgy értékelt: az elmúlt néhány évben, de különösen az elmúlt néhány hónapban újra egyre hangosabbak és magabiztosabbak lettek azok a politikai erők, amelyek "a száz évvel ezelőtt végrehajtott, nemzeti sorstragédiába torkolló bomlasztás idegen sorban álló tetteseinek örökébe léptek".



Úgy vélte: Magyarországnak ezért nemcsak a politikai cselekvőképességét, a katonai önvédelmét, hanem a szellemi ellenállóképességét is biztosítani kell, a szellemi önvédelem pedig csak akkor fenntartható, ha a magyar fiatalság hazafias nevelése, azaz a haza, a nemzet és a család iránti elköteleződést és áldozatvállalást középpontba állító értékrend továbbadása biztosított.



A konferencia házigazdája, Simicskó István a hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke arról beszélt: kidolgozták a hazafias és honvédelmi nevelés stratégiájának tervezetét, amely a 2020-2030 közötti időszakra szól. A stratégia céljaként a hazáját szerető, nemzetéhez kötődő, anyanyelvét, kultúráját, hagyományait tisztelő nemzedékek felnevelését határozta meg.



A közel 200 oldalas tervezetről szólva fontosnak nevezte a tanárok továbbképzését és azt, hogy a hazaszeretetre nevelés hangsúlyosabb szerepeljen a nemzeti alaptantervben. Kiemelte a közösségi terek és a sport szerepét a hazafias nevelésben, jelezve, hogy eddig öt Honvédelmi Sportközpont felépítéséről döntöttek, és egynél már az alapkőletétel is megtörtént.



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta: Magyarország megújítása nem képzelhető el a honvédség megújítsa nélkül. Hozzátette: a kormány tisztában van azzal, hogy ha a XXI. századi geopolitikai kihívásoknak meg kíván felelni, saját jogon akarja alakítani sorsát és méltó módon akar együttműködni szövetségeivel, akkor ez a feladat nem halogatható tovább. Bízott abban, hogy a "számítógép előtt üldögélő, és virtuális világban szocializálódó fiatalok megszólítása" nem reménytelen ügy. A stratégia szerinte komoly hiányokat pótol, és reményeik szerint egy egész nemzedék előtt nyitja meg az újfajta közszolgálat és újfajta összetartozás lehetőségét.



MTI