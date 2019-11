"...a gyanúsítottat agyonlőtték"

Jött arra valaki, gyanúsnak találták, és lelőtték. Lehet, hogy háromgyerekes, a családjáról példamutatóan gondoskodó, kollégáival kedves agysebész volt az illető, de rosszkor jött rossz helyre: a rendőrök „gyanúsítottnak” minősítették, és ártalmatlanították.

2019. november 30. 17:42

Előfordul, amikor bizonyos határt már átlép a politikai korrektségnek a gyakorlása, ezt a határt csak udvariatlan szóval lehetnek megnevezni. Talán ezzel a kifejezéssel még érzékeltethető: idiotizmus.



Ez a határátlépés megtörtént a londoni késelés ügyében.



„Késelés” – már ez a szó sem politikailag korrekt! „Támadásnak” nevezte a sajtó egy része azt a cselekvéssort, amelyben egy „gyanúsított” sok embernek súlyos sérülést okozott. A videofelvételen látszik, hogy egy jókora késsel, de lehet, hogy az eszközt sem szabad megnevezni a PC-tilalmak miatt.



A „gyanúsított” a rendőrökkel verekszik.



Mármint a videofelvétel szerint – sajnos a videó nem politikailag korrekt eszköz: a nyers valóságot mutatja. Az illető nem a gyanú szerint verekedett a rendőrökkel, hanem a valóságban.



Nem gyanúsított volt, hanem tettes.



A videó nem várta meg, hogy jogerős bírósági ítélet mondja ki, a „gyanúsított” ütött a rendőrök felé, hanem bemutatta, hogy ez megtörtént. A rendőrök – miként a videó is – nem „gyanúsítottat”láttak késsel kaszabolni, hanem egy tettest, elkövetőt, sőt utólag bebizonyosodott: terroristát.



A késsel kaszaboló terroristából „gyanúsított” lett a híradásban.



Tudniillik a rendőrök nem hívtak oda egy ügyészt, egy ügyvédet és egy bírót, hogy a ravasz meghúzása előtt lebonyolítsanak egy tárgyalást, és jogerős ítélet mondja ki: a gyanúsított maga a tettes, az elkövető, a terrorista.



Ehelyett megvédték az ártatlan állampolgárokat.



Már akit még lehetett, a „gyanúsított” ugyanis előzőleg számos törvénytisztelő európai embernek súlyos sérülést okozott. Ezt folytatta volna, de a londoni rendőrök közbeléptek: nem könnyen, előtte harcoltak a terroristával, kockázatot vállalva.



És vélhetően bajba kerültek.



Nem a terrorista okozott nekik bajt – bár nem tudni, mennyire sérültek meg a „gyanúsítottal” küzdő rendőrök –, hanem az oligarchia PC-felbéreltjei. A híradások szerint ugyanis egy „gyanúsítottat” lőttek agyon.



Nem egy késelőt. Még csak nem is támadót.



Mert ilyenek a londoni rendőrök…



A beteges megfeleléskényszer nevetségessé teszi a sajtót, ez azonban a kisebbik baj. A társadalmat rombolja, ha az emberek tömegesen érzik, hogy nincs szólásszabadság. A bolti tolvajt is gyanúsítottnak kell nevezni, hiába vette fel videó, hogy lopott.



Az utcai támadó is gyanúsított, noha megütötte a nyugdíjas nénit.



A nyugdíjas néni utóbb a rendőrnek elmondhatja, hogy egy gyanúsított ököllel arcon ütötte, majd kirángatta kezéből a táskáját és elfutott. A „gyanú szerint” sötétkék kabátot viselt, és – a gyanú szerint – fekete cipő volt rajta.



A haja színét nem szabad megmondani, mert abból baj lehet.



Pedig ősz volt, erre jól emlékszik, de a néni nem meri megmondani, mert ki tudja: legutóbb abból volt baja, hogy egy kopaszra borotvált „gyanúsított” rabolta ki. Ez az utóbbi nem arcon ütötte, hanem derékon rúgta – mármint a gyanú szerint.



Lehet minősíteni ezt a megfelelés-kényszeres gyakorlatot.



De csak politikailag korrekt szavakkal: bornírt, bárgyú, kretén...



A gyakorlat művelője: debilis, szűkvelejű, hígvelejű, gyagyás…



A gyanú szerint.



Kovács G. Tibor



