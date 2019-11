Sugárterheltek

Az ellenzék üres és főként hamis kampányszlogenjeinek rendeletté alakítása magában nem fogja szolgálni a megoldást.

Sokat változott a magyar politika világa két évtized alatt, az ellenzék szótárában a választók többsége által jól ismert lélegeztetőgépet felváltotta a csodák világát jelentő CT-, nem beszélve a még titokzatosabb MR-berendezésekről. Amekkora a technológiai különbség egy lélegeztetőgép és egy CT – leánykori nevén komputertomográf – között, akkora a távolság a baloldal kampányígéretei és a valóság között, írjunk bár 2002-t vagy 2019-et. A kampányszlogen szintjén már biztosan maradandót alkotó Karácsony Gergely, az ellenzék közös főpolgármestere valószínűleg nem tett lépéseket még alapszinten sem, hogy tisztán lásson a képalkotó radiológiai diagnosztika kérdésében.

Pedig hasznos lett volna fellapozni külföldi és hazai szaklapokat vagy csak otthon rákattintani a honlapokra, például a Radiológia.hu-ra, és akkor lehet, hogy nem keltett volna hiú és megalapozatlan reményeket választóiban. A CT nem tesz csodát, a CT nem gyógyít meg senkit, és a CT magában nem sokat ér, ha nincs elég szakorvos, nincs elég CT/MR-operátor radiográfus, röntgenasszisztens. Még mielőtt Karácsony Gergely egyáltalán kapcsolatba került volna a kampány csodafegyvereivel, érdemes tudatosítani, hogy 2010 óta a CT-k és ­MR-ek száma megduplázódott, és a radiológusszakma szerint a következő tíz évben a mostani 202-ről közel 300-ra bővülhet a géppark.

Még mielőtt a jó szándékú ellenzéki szavazó azt hiszi, hogy ez Karácsony Gergelynek köszönhető, szögezzük le: nem! Ahogy az 1850-es években sem az elnyomó Habsburg rendőrminiszter, Bach Sándor hozta el a vasút magyarországi térnyerését, úgy most sem az ellenzéki főpolgármesternek, hanem az általános technikai és gazdasági fejlődésnek volt és lesz köszönhető a CT-k és MR-berendezések térnyerése. A CT-ről egyébként tudni kell – mielőtt kedves ellenzéki szavazóink rohannának magukat kivizsgáltatni –, hogy csak indokolt esetben, korlátozott számban szabad a diagnosztikai eszközt alkalmazni. A jóból, pontosabban a vizsgálatnál kapott sugárterhelésből – a hagyományos röntgenvizsgálat ötven-, százszorosa vagy még nagyobb (!) – is megárt a sok. Az ionizáló – DNS-károsodást is okozó – sugárzás miatt várandós anyákon, gyermekeken külön mérlegelés alapján végzik el a vizsgálatokat.

Persze a részletekben általában nem elvesző Karácsony erről nem értekezett kampányában, amit az is bizonyít, hogy még múlt héten sem tudta megmondani, hogy pontosan hány, mely kerületben telepített újabb CT-re lenne szükség Budapesten. Azonban nem csak a legkorszerűbb orvosdiagnosztikai eljárásokból lett kampányszlogen az idei önkormányzati választáson. A mindannyiunk jövőjét érintő klímaváltozást és az ellene folytatott technológiai, társadalmi és politikai küzdelmet is sikerült tudománytalan hisztériává, üres szlogenekké lefokoznia az ellenzéknek. Miközben Budapest főpolgármestere kisdiákok gyűrűjében, mosolygós politikai pedofilként sztrájkolgat az utcán, addig az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságában képtelen volt konkrét válaszokat adni az általa a fővárosban kihirdetett klímavészhelyzet részleteiről.

Egy biztos, sem a környezetünk, sem az egészségügy állapota nem problémamentes, de az ellenzék üres és főként hamis kampányszlogenjeinek rendeletté alakítása magában nem fogja szolgálni a megoldást. Az ellenzéknek a CT-k és a klímaváltozás politikai fogalomként való elkoptatása, terheltté tétele odavezethet, hogy amikor az aktuális kormánynak majd tényleges, széles körű társadalmi támogatást igénylő döntéseket kell hoznia, akkor az emberek csak legyinteni fognak a saját és a közös kárunkra.

