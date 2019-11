Már az LMP is felébredt

2019. december 1. 00:40

Nem maradhat következmények nélkül amennyiben bebizonyosodik, hogy Máté Gábort is terheli felelősség Gothár Péter zaklatási ügyében - jelentette ki híradónknak az LMP országos elnökségének titkára.

Kanász-Máté azt mondta, ebben az ügyben azonban alapos vizsgálatra van szükség. Kérdésünkre, hogy akár igazgatói tisztségéről is le kell-e mondania, a politikus már nem adott egyértelmű választ. A Katona József színház vezetője, Máté Gábor a héten ismerte be, hogy igyekezett eltussolni Gothár Péter zaklatási ügyét.



"Amennyiben a vizsgálat felelősséget állapít meg, súlyos felelősséget állapít meg, akkor a következményeknek is súlyosnak kell lenniük, adott esetben az Ön által említett konzekvencia is elképzelhető, de én ezt még nem előlegezném meg, előbb jöjjön a vizsgálat, utána lehet bármilyen lépést megtenni"- mondta Kanász-Nagy Máté, az LMP országos elnökségi titkára.



HírTV