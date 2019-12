Gyurcsányék állhatnak az Ördög ügyvédje mögött?

Több információs szál is a Demokratikus Koalíció érintettségére utal a Borkai-ügy kirobbantásában. A gyanú szerint Póczik József korábbi DK-s politikus zsarolhatta az ominózus felvételeken szereplőket. Az ördög ügyvédje blog egyik adminisztrátora egy szombathelyi baloldalhoz köthető személy, Horváth Csaba. A szombathelyi balliberálisok korábban egy hasonló botrányt robbantottak ki sikerrel. Ráadásul Puska Péter szerint a felvételek a Demokratikus Koalíciónál landoltak a választások előtt. A DK fenyegetőzéssel reagált a vádakra.

2019. december 2. 10:10

A Hír TV Informátor című műsora péntek este bemutatott egy új hangfelvételt, amelyen Puska Péter és Póczik József beszélgetése hallható. Mint ismert, az eddig nyilvánosságra került információk alapján Póczik megzsarolhatta Rákosfalvy Zoltán ügyvédet az adriai hajóúton titkokban készített felvételekkel, a jogász Borkai Zsolt és mások mellett maga is látható a nyilvánosságra került videófelvételeken, ahol prostituáltak társaságában mulattak.

Az Informátor által közzétett újabb felvételen Puska Péter – Rákosfalvy barátja – és Póczik egyik beszélgetése hallható, a hanganyagban Puska világossá teszi beszélgetőpartnere számára, hogy a felvételek kiszivárogtatása jogi következményekkel fog járni. Az adriai hajóútról készült videók az ördög ügyvédje nevű blogon láttak napvilágot az őszi önkormányzati választások előtt néhány nappal. Egyre több jel mutat arra, hogy a blog sok szálon kötődik Gyurcsány Ferenc pártjához, a Demokratikus Koalíció­hoz (DK). A PestiSrácok hírportál kiderítette, hogy az ördög ügyvédje Facebook-oldalát ugyanaz a személy, Horváth Csaba hirdette, aki Szombathelyen is finanszírozta a fideszes jelölt elleni lejáratókampányt.

Érdekesség, hogy évekkel korábban a szombathelyi baloldal és Czeglédy Csaba egy hasonló kampányt folytatott egy fideszes politikus ellen: egy homályos felvételen egy férfi valamilyen kábítószergyanús anyagot fogyasztott egy hajón, akiről a szombathelyi baloldal állította, hogy egy fideszes politikus. Az állítást bizonyítani nem sikerült, ám a támadás így is célba talált. Mindemellett Puska Péter kijelentette: jóval a Borkai-ügy kirobbanása előtt a Demokratikus Koalíciónál landoltak az adriai hajóúton készült borkais videók, így Gyurcsány Ferencék állhatnak a korábbi győri polgármestert kompromittáló ördög ügyvédje blog mögött. Tovább erősíti a gyanút, hogy a hajóúton részt vevő nőket Póczik József élettársának a fia, ifjabb F. Gábor közvetítette, valamint a videók készítését is ő rendelhette meg. Puska Péter arról is beszámolt, hogy Póczik neki azt mondta, hogy bejárt a győri DK-irodába, és személyesen Borkai kihívójával, Glázer Tímeával egyeztetett az ügyről.

Az Informátornak Glázer Tímea tagadta, hogy pártjának köze lenne a kiszivárogtatáshoz, Gréczy Zsolt pedig úgy fogalmazott vasárnapi sajtótájékoztatóján, hogy állításaiért beperlik Puskát, és ugyanígy járnak el „a hazugságokat terjesztő” médiumokkal.

Magyar Nemzet