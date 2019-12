Teljes káoszt okozott a havazás

Gyakorlatilag elesett az ország, az autópályákon komoly a torlódás, a MÁV akár egy órás késéseket is produkál, de a főváros tömegközlekedésébe is lelassult, számos járat nem üzemel.

2019. december 2. 10:25

Az M0-s autóút déli terelt szakaszán, az M1-es autópálya irányába az erős forgalom miatt, Dunaharaszti és Halásztelek között szakaszosan araszolnak a járművek, közel 1 óra a plusz menetidő. Valamint a 22-es km-nél egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban. Fokozott figyelemmel közlekedjenek! A másik oldalon, az M5-ös autópálya felé Nagytétény térségében tapasztalható lassulás, ott 10-15 perc a menetidőtöbblet. Az autóút keleti szakaszán a Megyeri híd irányba Üllő és az M3-as autópálya csomópontja között szakaszos torlódásra kell számítani! Az M1-es autópályán a főváros felé, Biatorbágy térségében egy személyautó a szalagkorlátnak csapódott. A 18-as km-nél a sérült jármű a leálló sávon vesztegel, de a torlódás 3-4 km-es.

Az M6-os autópályán, Budapest felé a 99-es km-nél, Paks térségében egy személyautó szalagkorlátnak ütközött. A belső sávot lezárták, csak a külső sávon halad a forgalom. Az 1-es főúton a szárligeti elágazásnál egy kisbusz árokba hajtott. A 46-os km-nél lezárták a fél útpályát. Keresztbe fordult az úttesten egy kamion a 3-as főút 35-ös km-énél, Gödöllő térségében. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

A 102-es főúton Tinnye és Pilisjászfalu között, a 12-es és a 21-es km között 3,5 t súlykorlátozást vezettek be, ráadásul a 17-es és a 21-es km között le is zárták a főutat. Az időjárás és a reggeli erős forgalom miatt, szinte az összes főváros környéki gyorsforgalmi, fő és mellékúton araszolnak a járművek, többek között: – az M2-es autóúton a főváros irányába, Dunakeszi térségében

– az M3-as autópályán Bagtól a főváros bevezető szakaszáig

– az M5-ös autópályán az M0-s autóúti csomóponttól befelé

– az M7-es autópályán már Érdtől megtorpan a kocsisor,

– a 4-es főúton Monornál – a 10-es főúton Piliscsaba és az ürömi körforgalom között

– a 11-es főúton Tahitótfalu és Szentendre között – és a 31-es főúton Mendénél. Az ország nyugati és déli részén az eső, havas eső nyomán az útburkolat mindenütt nedves.

Az északi, keleti, valamint a középső országrészben a változó intenzitású havazás nyomán az útburkolat mindenűt a sónedves, de az intenzív havazással érintett területeken havas, hókásás.

Több vonalon nem járnak vagy késnek a vonatok

Több vonalon nem járnak vagy késnek a vonatok a havazás miatt – közölte a Mávinform hétfő reggel a Facebook-oldalán. Mint írták: az időjárás miatt a Budapest-Nyugati pályaudvar és Monor, valamint a Monor és Budapest közötti személyvonatok nem közlekednek. Helyettük a zónázó vonatok minden állomáson és megállóhelyen megállnak. A Nyugati pályaudvaron egy váltó és egy kitérő vágány tervezett éjszakai karbantartását nem fejezték be időben, ezért három vágányról nem tudnak indulni és érkezni a vonatok. Emiatt a Budapest-Vác-Szob, a Budapest-Vácrátót-Vác, a Budapest-Lajosmizse és a Budapest-Cegléd-Debrecen-Záhony vonalon akár 60-80 perces késések is lehetnek. Váltóállítási nehézségek miatt vonattorlódások alakulnak ki a Nyugati pályaudvar előtt, és félórás késésre kell számítani Budapest és Pécel között is.

Jelentősen megnőtt a Budapest-Hatvan közötti InterCity-pótló autóbuszok menetideje, mert Pécel és Isaszeg, valamint Gödöllő és Máriabesnyő között balesetek miatt leállították a közúti forgalmat, így az M3 autópályán és a 3-as úton is lassabb a közlekedés. Nem járnak a vonatok Bakonyszentlászló és Zirc között, mert egy Győrből Veszprémbe tartó személyvonat egy kidőlt fára futott.

A vonat nem siklott ki, de a meghibásodás miatt az arra utazóknak késésre kell számítani – derül ki a Mávinform közleményéből.

A tömegközlekedés is az időjárással küzd

Néhány órával ezelőtt a BKK a közösségi oldalán ezekről a változásokról számolt be: fővárosszerte a havazás miatt latyakos, csúszós az utak burkolata. A BKK-járatok megnövekedett menetidővel közlekednek. A magasabban fekvő területeken és a mellékutcákban jeges útszakaszok is lehetnek: – a Libegő nem üzemel, – a 8E autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Farkasréti temető és a BAH-csomópont közötti megállóit, – 140-es autóbusz rövidített útvonalon jár, nem érinti a Művelődési Ház és a Dióskert megállót, – a 102-es, a 110-es és a 112-es autóbusz módosított útvonalon közlekedik, több megálló kimarad, – a 219-es autóbusszal rövidített útvonalon, a Saroglya utca és Csillaghegy között utazhatnak. A Budapesti Közlekedési Központ a Facebookon folyamatosan frissíti a tömegközlekedéssel kapcsolatos információkat.

MTI