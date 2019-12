Karácsony és a hóhelyzet

2019. december 2. 13:41

Karácsony Gergely ismét magyarázkodik, most éppen a havazás következtében megbénult fővárosi közlekedés miatt, de szinte egyből ellentmondásba is keveredett a Facebookon közzétett bejegyzésében.

Idézzük: „Az előrejelzések szerint dél körül eláll a havazás Budapesten, így a délutáni csúcsra már a főbb útvonalakat meg lehet tisztítani. A sózás elkezdődött, a latyak letakarítása most még lassítaná a forgalmat, így az csak a délutáni csúcs után, este történik majd.

” Először tisztítanak, aztán sóznak, majd takarítanak? Hogy is van ez? Valahogy úgy, amikor 2004-ben Demszky dudálással tüntetett a kátyúk miatt, amiket neki kellett volna betömködnie?

Meg persze az is baj, hogy kevesen jelentkeztek hómunkásnak. Tehát minden és mindenki hibás, a havazás, a hómunkások, a latyak… Azt még várjuk, hogy a felkészületlenség miatt kit fognak okolni?! Karácsony Gergely vesszőparipáját is felhozzák a kommentelők a poszt alatt: „A klímavészhelyzet kihirdetése után. Meddig kell még eltűrnünk, hogy havazáskor csak a sózást tekinti a főváros megoldásnak?”, de személyzeti politikája is kap némi kritikát: „Lehet kellett volna még egy latyakeltakarításért felelős alpolgi, havi bruttó két milláért.”

MNO