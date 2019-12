Stabil a hazai HIV-helyzet

A mai modern terápiáknak köszönhetően stabil a HIV-helyzet hazánkban: mára eljutottunk odáig, hogy aki megfelelően szedi a gyógyszert, az nem fertőz – mondta el a Magyar Nemzetnek Szlávik János infektológus főorvos. Budapest mellett már vidéken is elérhetőek a terápiák, amelyeket teljes mértékben finanszíroz az állam.

A teljes egészében államilag finanszírozott, korszerű terápiának és a HIV-vel élők évek óta alacsony számának köszönhetően stabil a hazai HIV-helyzet – mondta el a Magyar Nemzetnek Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Hematológiai és Infektológiai Intézetének infektológus főorvosa. – A modern terápia nagyon sokat javított a HIV-pozitív betegek életminőségén, a korábban elérhető gyógyszerek mellékhatásaival ma már nem kell számolni. Ráadásul aki megfelelően szedi a gyógyszereit, az gyakorlatilag nem fertőz – hangsúlyozta Szlávik János.

Jelenleg – becslések szerint – 3000-4000 főre tehető a hazai HIV-fertőzöttek száma, közülük kétezren kapnak kezelést. A hazai HIV-fertőzötteknek tehát körülbelül a fele részesül gyógyszeres terápiában, a többiek valószínűleg maguk sem tudnak a betegségükről – tájékoztatta lapunkat az infektológus főorvos. Magyarországon továbbra is stabil a helyzet: tavaly 229 új HIV-fertőzöttet szűrtek ki, ami arányaiban megegyezik az idei első félév adataival. A HIV-terápia már nemcsak Budapesten érhető el, hiszen a korábban kizárólag főváros-központú ellátást az elmúlt években decentralizálták. Ma már az ország déli és keleti részén élő pácienseknek nem kell a kezelés miatt a fővárosba utazniuk, mivel Miskolcon, Debrecenben és Pécsett is nyílt ellátóközpont, ahol biztosítják térítésmentes, korszerű kezelést. Bár a gyógyszeres terápiák sokat fejlődtek az elmúlt években, a szakemberek szerint továbbra is probléma, hogy kevesen járnak szűrésre. Az ÁNTSZ adatai szerint itthon tavaly 57 beteget jelentettek a betegség előrehaladott, AIDS-stádiumában, tehát általában minden negyedik fertőzött későn szembesül a betegség tényével. A WHO adatai szerint világszerte összesen 37,9 millió HIV-pozitív él a világon, és 62 százalékuk, azaz több mint 23 millió ember részesül gyógyszeres terápiában.

Szlávik János kitért rá: jelenleg Oroszországban és Ukrajnában van HIV-krízis, ám idén ott is mérséklődött a fertőzöttek száma. Hazánk egyébként nemzetközi viszonylatban is rendkívül jó helyzetben van ezen a téren, nemcsak a betegek alacsony száma miatt, hanem azért is, mert ritka, hogy az állam a teljes kezelési összeget átvállalja – mutatott rá Szlávik. A szakember szerint a HIV-fertőzés ma már jól kezelhető és szinten tartható: az időben kiszűrt fertőzés és a pontosan követett gyógyszeres kezelés mellett ki sem alakul a betegség AIDS stádiuma. A főorvos szerint ez azt is jelenti, hogy a HIV-fertőzöttek teljes értékű életet élhetnek: dolgozhatnak, sportolhatnak, nemi életet élhetnek, sőt akár gyereket is vállalhatnak. Másrészt ha a fertőzött személy tisztában van a betegségével – és kezelést is kap –, megszakad a vírus átadásának láncolata – emelte ki Szlávik János. Mint ismert, a HIV egyébként hosszú évekig lappang a szervezetben tünetmentesen, és ez idő alatt a szexuális partnerek is megfertőződhetnek.

Szlávik János elmondta, a kockázati csoportokba elsősorban a meleg férfiak (Magyarországon túlnyomó többségben ők fertőzöttek), az intravénás drogot használók, továbbá a prostituáltak tartoznak. Azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy minden aktív szexuális életet élő férfinak és nőnek érdemes szűrésre mennie, hogy megismerje a saját HIV-státuszát. Hazánkban minden megyében működik anonim, ingyenes szűrőállomás, a fővárosban több helyszínen is: a szűrőhelyek listája megtalálható a Hivszures.hu oldalon. Az infektológus tapasztalatai szerint nagy szükség van a tavaly megnyílt új, budapesti szűrőállomásra is, ahol heti két alkalommal, minden kedden és csütörtökön végzik a szűrést, és sem regisztráció, sem előzetes bejelentkezés nem szükséges.

