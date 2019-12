Magyar kitüntetés Sir Roger Scrutonnak

Utoljára frissítve: 2019. december 3. 17:51

2019. december 3. 17:08

Orbán Viktor miniszterelnök átadja a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést Sir Roger Scruton brit író-filozófusnak Magyarország londoni nagykövetségén 2019. december 3-án. MTI/Szigetváry Zsolt

Sir Roger Scruton előre látta az illegális migráció veszélyeit és megvédte Magyarországot az igazságtalan bírálatokat megfogalmazóktól - mondta kedden Londonban Orbán Viktor miniszterelnök, aki kitüntetést adott át a brit író-filozófusnak.

Sir Rogert - a Brit Akadémia és a Királyi Irodalmi Társaság tagját, a Buckingham Egyetem és az Oxfordi Egyetem vendégprofesszorát - a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetésben részesítette Áder János köztársasági elnök.

A kitüntetést Orbán Viktor miniszterelnök adta át kedden a londoni magyar nagykövetségen.

Sir Roger Scruton brit író-filozófus koccint Orbán Viktor miniszterelnökkel, akitől átvette a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést Magyarország londoni nagykövetségén 2019. december 3-án. MTI/Szigetváry Zsolt

Méltatásában a kormányfő kiemelte: eddig Sir Roger tüntette ki Magyarországot barátságával, ám most Magyarország tüntetheti ki őt a magyar nép nevében.

"Szeretett professzorunktól megtanulhattuk: a konzervativizmus minden, csak nem ideológia, sőt valójában az ideológia ellentettje" - fogalmazott a miniszterelnök.

A konzervativizmus alapvetően egy elmélet, de éppen arra tanít, hogy a világot nem lehet elméletekkel megmagyarázni, és arra, hogy a gyakorlat sokkal fontosabb az elvont ideáknál - tette hozzá.



Orbán Viktor szerint Sir Roger Scruton is a gyakorlat embere. Azokban az időkben, amikor a Szovjetunió még létezett, ő nem csupán filozófiai alapon állt szemben a kommunizmussal, hanem az antikommunista erők lelkes és aktív szövetségese volt Közép- és Kelet-Európában, és olyan sok módon segített bennünket, hogy fel sem tudjuk sorolni - mondta a miniszterelnök.



Hozzátette: Scruton professzor mindig is a realitás és az igazság oldalán állt, és már akkor is segítette a kommunizmus elleni küzdelmet, amikor a szovjetek még megszállás alatt tartották Közép- és Kelet-Európát.



Ugyanakkor nem támogatta elvakult módon a nyílt társadalmak ideáját sem, mivel látta ennek hibáit és felhívta a figyelmet veszélyeire. Emellett előre meglátta az illegális migráció jelentette fenyegetést és Magyarország védelmére kelt igazságtalan bírálóval szemben - hangsúlyozta Orbán Viktor.



A miniszterelnök kijelentette: Sir Roger a szabadságszerető magyarok hű barátja volt és ma is az, és tudja, hogy a szabadság a nemzetállamokra és a keresztény civilizációra épül.



Válaszában Scruton professzor kiemelte: Magyarország példát mutatott azzal, hogy olyan időkben is megőrizte értékes önazonosságát, amikor mindenhol máshol a globális egyformaság elfogadására, a nemzeti különbözőségek felszámolására irányuló nyomás érzékelhető.



Hozzátette: ha a kitüntetés annak a közösen vallott felfogásnak az elismerése, hogy az európai politika építőköve és alapja a nemzetállam, akkor számára ez nagyon értékes elismerés.

