szomorú vasárnap

Emberi természetünkből fakad, hogy tartozzunk valakikhez. Családhoz, nemzethez. Aki ez utóbbit nem érzi, valamiképp fogyatékos.

2019. december 5. 12:50

Kisbetűvel írom, s szándékosan. Megszégyenítésül - megszégyenülésül. December 5-e minden évben önvizsgálatra késztető nap.

Azon a tizenöt évvel ezelőtti szomorú vasárnapon szembesülnünk kellett a magyar nemzettudat súlyos hibájával. Több mint nyolcmillió magyar választóból alig több mint hárommilliót érdekelte a határon kívüli magyarok sorsa, s ami még rosszabb, csak másfél millióan voltak azok, akik készek voltak kifejezni jelképes összetartozásunkat, azaz támogatni az állampolgárság megadását a kívül rekedteknek.

A baj akkor is nagy lett volna, ha a szavazók közül még 491388 fő a kettős állampolgárság mellé áll. Akkor ugyan érvényes lett volna a szavazás, de mégis joggal megkérdezhettük volna, hogy hol maradt az az ötmillió, aki nem vett részt a szavazáson.

Tizenöt év eltelt. Hat évvel később kétharmados többséggel olyan kormányt választottunk, amelyik kész volt jóvá tenni december 5-e bűnét. Azóta többet beszélünk a kérdésről, s talán ébredezik valami az emberek lelkében. Mert szerencsétlen ember az, aki maga teng-leng a világban. Emberi természetünkből fakad, hogy tartozzunk valakikhez. Családhoz, nemzethez. Aki ez utóbbit nem érzi, valamiképp fogyatékos. De olyan világ szerveződik a szemünk előtt, amelyben épp a természetből fakadó nyilvánvalóságokat kérdőjelezik meg.

Amilyen adottság, hogy férfinak vagy nőnek születtél, olyan adottság az is, hogy milyen közösségbe születtél. Ettől a közösségtől kapod az anyanyelvedet, kultúrádat. Ez a közösség, amelyhez tartozol, amely megvéd, s amelyet neked is védenek kell. Most is van kitől.

Kilenc munkás év van mögöttünk, s nehéz megítélni, hogy megroggyant, félrevezetett és félrenevelt nemzettudatunkat sikerült-e helyreállítani. Talán még nem, de talán legalább jó vágányon haladunk. Lassan lemossuk a gyalázatot…

Surján László

A KDNP tiszteletbeli elnöke

gondola