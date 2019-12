Évi egymilliárdba kerülnek az új kerületi vezetők

Karácsony Gergely főpolgármesterként havonta bruttó 1 490 745 forintot vihet haza költségtérítéssel együtt.

2019. december 6. 12:22

Karácsony Gergely főpolgármesternek öt helyettese van, míg Tarlós Istvánnak csak három volt és úgy látszik ez a „pénzszórási tendencia” az ellenzék által vezetett kerületekbe is begyűrűzött. A 24.hu vette végig, hogy a budapesti kerületekben hogyan változott az alpolgármesterek száma és díjazása az előző ciklushoz képest.

A portál összegzése szerint, míg 2014 őszétől 52 főállású és 8 társadalmi megbízatású alpolgármester dolgozott a 23 budapesti kerületben, a 2019-es választás után 60 főállású és 9 kvázi részmunkaidős alpolgármestert választottak meg.

A legtöbb alpolgármesterrel rendelkező kerületek

A „ki tud több alpolgármestert alkalmazni verseny” budapesti győztese Óbuda lett, ahol öt helyettes segíti az MSZP-s Kiss László munkáját, bár ebből csak hárman főállásúak. A 24.hu hozzáteszi, hogy egy ciklussal korábban a fideszes Bús Balázs beérte két főállású és egy társadalmi megbízatású helyettessel.

A legtöbb főállású alpolgármesterrel a X., a XI., a XIV. és a XVIII. kerületben büszkélkedhetnek, egyaránt néggyel. A fideszes vezetésű, de ellenzéki többségű Kőbányán ez az erőviszonyok kiegyenlítettségével magyarázható: két-két kormányoldali, illetve ellenzéki alpolgármestert neveztek ki. A másik három kerületben viszont az ellenzéké a polgármesteri poszt és a többség is, így ott az összefogásban részt vevő pártok kiszolgálása lehetett a szempont – írja a 24.hu.

László Imre, Újbuda DK-s polgármestere egy-egy MSZP-s, DK-s, momentumos és párbeszédes helyettest kapott maga mellé. Zuglóban szintén hasonló a helyzet. Ott a szocialista Horváth Csaba ugyancsak egy-egy MSZP-s, DK-s, momentumos és párbeszédes alpolgármesterrel közösen látja el feladatát.

A legkevesebb alpolgármesterrel rendelkező kerület

A legtöbb alpolgármesterrel rendelkező kerületek után érdemes megemlíteni az ellenpéldát is, ami a fideszes Pokorni Zoltán által vezetett XII. kerület. Pokorni ugyanis az előző ciklusához képest kettővel kevesebb alpolgármesterrel dolgozik. Az alpolgármesterek számát tekintve az előző és mostani ciklus közötti legnagyobb különbség a II. kerületben van. A fideszes Láng Zsoltnak ugyanis csak egy alpolgármestere volt, míg utodjának, az MSZP-s Őrsi Gergelynek négy, amiből egy főállású.

Mennyibe kerül ez nekünk?

A 24. hu összeszedte azt is, hogy forintosítva mennyivel kerül többe a mostani fővárosi vezetés. Egy 2016-os módosítás miatt a kerületi polgármesterek fizetése annyi, mint az államtitkároké, azaz bruttó 997 170 forint plusz 149 575 forint költségtérítés. Az alpolgármesterek fizetésének kiszámításáról is törvény rendelkezik, de ott kicsit nagyobb a mozgástér, ugyanis a polgármester fizetésének 70-90 százalékát kaphatják meg. Öt éve és az idén is az volt a kivételes, ha egy alpolgármesternek nem a maximális 90 százalékot szavaztak meg: 2019-ben az I., a VII., a VIII. és a XIX. kerületben tértek el lefelé a lehetséges legnagyobb összegtől. A fizetések különbsége abból adódhat még, hogy nyelvvizsgák után is jár plusz pénz, ez havonta néhány tízezer forintot jelent.

A portál összegzése szerint a 2014-es szabályok alapján évente kevesebb mint 700 millió forint ment el a kerületi polgármesterek és alpolgármesterek fizetésére. Az idén megválasztott tisztségviselők együtt viszont több mint egymilliárd forintot keresnek évente.

Főpolgármesteri fizetés

öt helyettese – Gy. Németh Erzsébet (DK), Tüttő Kata (MSZP), Kiss Ambrus, Dorosz Dávid (Párbeszéd), Kerpel-Fronius Gábor (Momentum) – bruttó 1 341 705 forinttal gyarapodik minden hónapban. Ez öt év alatt 492 millió forint, ami körülbelül 200 millióval több a ciklus alatt, mint amennyit a Tarlós-éra elején megszavaztak a fideszes főpolgármesternek és helyetteseinek.

