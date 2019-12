Kormányszóvivő: továbbra is elutasítjuk a kötelező kvótát

A magyar kormány továbbra is elutasítja a kötelező kvótát, és mindent megtesz, hogy megvédje a magyar határkerítést és a magyar emberek biztonságát - mondta Hollik István kormányszóvivő pénteki sajtótájékoztatóján, amelyen kérdésre válaszolva azt is megerősítette: a kormány nem kíván változtatni a kulturális támogatások összegén, és nem módosítja az önkormányzatok kötelező és önként vállalt faladatait a kultúrával kapcsolatban.

2019. december 6. 15:24

Hollik István kormányszóvivő szerint az elmúlt hét bebizonyította, hogy a migránsok továbbra is özönlenek Európa irányába tengeren, valamint szárazföldön is egyre növekszik a migrációs nyomás, leginkább a balkáni útvonalon.

Hozzátette: ennek következményeképpen ismét előkerült és az Európai Tanács asztalán van egy olyan német javaslat, amely újra előveszi a kötelező kvóták ötletét. Tehát továbbra is vannak olyanok, akik dacára az elmúlt három év európai történéseinek változatlanul ragaszkodnak ahhoz, hogy a kötelező kvótát az európai tagállamokra erőltessék - jegyezte meg.



Kijelentette: ezért már a "gondolkodás kezdeti fázisában" fontos leszögezni, hogy ebben az ügyben a magyar kormány továbbra is a magyar emberek akaratát érvényesíti, álláspontja szerint a kötelező kvóta veszélyes javaslat, mert az üzeni az afrikai és kelet-ázsiai bevándorlók milliói számára, hogy Európában tárt karokkal fogadják őket.



A magyar kormány álláspontja nem változott: a migránsokat nem behozni kell Európába és elosztani őket, hanem azokat, akik illegálisan tartózkodnak itt, ki kell vinni Európából - erősítette meg.



Hangsúlyozta: a kötelező kvóta sérti a tagállamok szuverenitását, hiszen senkit nem lehet rákényszeríteni arra, hogy a befogadjon bevándorlókat, ha ezt nem akarja. A kormány ezen jogi álláspontja továbbra is érvényes - szögezte le.



A kormányszóvivő az Európára nehezedő, és az elmúlt hetekben fokozódó migrációs nyomásra hivatkozva kijelentette: a magyar kormány továbbra is azon az állásponton van, hogy Európa és Magyarország biztonságát, határait kell elsőként megvédeni.



A kormány minden szükséges lépést megtesz, hogy a magyar határkerítést megvédje és ezen keresztül garantálja a magyar emberek biztonságát, a kötelező kvótát pedig minden egyes alkalommal határozottan el fogjuk utasítani - összegzett Hollik István.



A kormányszóvivő a kulturális intézményekre vonatkozó szabályozás átalakítására vonatkozó kérdésre válaszolva kijelentette: a kormány nem kíván változtatni a kulturális támogatások összegén, semmilyen forrást nem kíván elvonni. Hozzátette: szintén nem módosítják az önkormányzatok kötelező és önként vállalt faladatait a kultúrával kapcsolatban.



Ugyanakkor úgy vélte: a Gothár-ügy rámutatott a jelenlegi finanszírozási, működtetési, támogatási rendszer hiányosságaira, a kormány pedig nem tartja megengedhetőnek, hogy az állam csak a finanszírozásban vállaljon felelősséget, a működtetésben nem.



Felhívta a figyelmet arra: az államnak a mai finanszírozási rendszerben nincs lehetősége arra, hogy egy ilyen ügy után a Katona József színház igazgatóját menessze az állásából, holott ez - tette hozzá Hollik István - indokolt lenne.



Mint mondta, a vegyes - állami és önkormányzati - finanszírozású intézmények esetében, kormány jelenleg nem tud élni működtetés felelősségével, így ezen kívánnak változtatni. Hozzátette: az önkormányzatoknak joga és lehetősége van arra, hogy önállóan működtessenek kulturális intézményeket, színházakat, és abba az államnak természetesen semmilyen beleszólása nincsen.



Úgy összegzett: a Nemzeti Kulturális Alapot nem megszünteti a kormány, hanem megújítja, tökéletesíti a rendszert.



Arra a kérdésre, hogy a módosításokról egyeztetnek-e a főváros vezetésével, Hollik István azt mondta: a parlamentben van helye ennek az egyeztetésnek, ott pedig minden megválasztott országgyűlési képviselőnek, így Karácsony Gergely pártja képviselőinek is a van lehetősége kifejteni a véleményét.



A Liget-projektre és a budai szuperkórházra vonatkozó kérdésre válaszolva a kormányszóvivő elmondta: minden Budapesttel kapcsolatos ügy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának napirendjén lesz, amit jövő hétre hívott össze Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Arra az újságírói kérdésre, hogy torzíthatja-e a piacot, hogy egy felmérés szerint Szíj László és Mészáros Lőrinc cégei 2100 milliárd forint közbeszerzést nyertek el, Hollik István úgy válaszolt: a magyar kormánynak a közbeszerzések ügyében két szempontot kell érvényesítenie, egyrészt, hogy hasznos beruházások valósuljanak meg, másrészt pedig, hogy a jogszabályokat mindenki tartsa be. Megjegyezte: az említett két gazdasági szereplővel kapcsolatban sok vádaskodás hangzik el; a kormány arra biztat mindenkit, hogy ha konkrét jogsértésről van tudomása akkor forduljon a hatóságokhoz.



