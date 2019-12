Pikó, a kartauzi

2019. december 8. 00:17

"Józsefváros a kerület vezetőinek autóhasználatára az elmúlt öt évben összesen 150 millió forint közpénzt költött. A volt polgármestert, Sára Botondot személyi használatra kapott önkormányzati autója mellett egy saját sofőrrel ellátott hivatali autó is szolgálta. Az egyik alpolgármester személyi használatra kapott egy autót, a másik alpolgármestert egy sofőrrel ellátott hivatali autó szállította, és a polgármester kabinetfőnökét is egy személyi használatra átadott autó segítette a munkájában" – számol be Pikó András a legfrissebb józsefvárosi információkról és az ezt követő változásokról.

Az új polgármester arról is beszámol, látott havi 120 ezres üzemanyag elszámolást is. "Ilyenkor megerősödik az emberben az érzés, hogy ha nem váltják le a fideszes elődöket a választók október 13-án, akkor flexszel kellett volna kivágni őket a hivatali autójukból" – erősít rá Pikó az információra.

Az említett gépjárművek most a hivatal előtt foglalják a parkolót. Közlése szerint az elmúlt hónapokban ő maga használta egyszer az egyiket, melyet külön kisfilmben örökített meg a propagandamédia, egyszer pedig az egyik alpolgármester ült bele és ment valamilyen tárgyalásra.

De Pikó hangsúlyozza, "nincs szükségünk 7 autóra".

Úgy rendelkezett, hogy két autót megtartanak, "mert valóban lehetnek olyan feladatok, amelyekre hivatali autót kell igénybe vennünk – de rendesen a Polgármesteri Hivatal működését fogják szolgálni és külön sofőrünk biztosan nem lesz". Két autót átadnak a Közterület-felügyeletnek, mert nekik szükségük van az elöregedett járműparkjuk frissítésére, egyet pedig a kerületi idősek gondozásában fognak közösségi szolgálatba állítani.

Hogy a még rendelkezésre álló két autóval mi lesz, egyelőre nem tudja, keresik a helyét, ahol a legjobban tudnák szolgálni a józsefvárosiakat.

magyarnarancs.hu