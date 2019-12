MSZP-s vallomás: rólam ír az Angyal Ügyvédje

Egy mocskos zsarolási ügyről van szó – mondta az ATV reggeli műsorában Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója. A politikus az adásban ugyanis azt árulta el, a nemrég felbukkant Angyal ügyvédje blog róla írt.

Nincs eltitkolt lakásom, nem drogoztam soha, nem vettem részt szexpartikon – közölte Molnár, aki szerint ez nem egy újabb Borkai-ügy. A balliberális pártigazgató azt mondta, csak zsarolásról van szó. Hozzátette, a stúdióból egyenesen a rendőrségre megy feljelentést tenni, név szerint is tudja, ki akarta zsarolni, de az adásban nevet nem mondott. Molnár szerint az elkövető kreált egy történetet, és azzal akarta hitelessé tenni azt, hogy belekevert egy polgármestert.

De Molnár a polgármestert nem nevezte meg. Egy fiatal, most megválasztott polgármester – csupán ennyit árult el róla, illetve azt, hogy ez a polgármester is „kapott egy ilyen típusú pressziót”. Pénzt kért a zsaroló, milliós értékben – mondta Molnár. Annyit elárult a zsarolóról, hogy az MSZP kampányában is részt vett, magát újságírónak tartja. Keveredett ő már büntetőeljárásba – mondta a zsarolóról Molnár, de azt hangsúlyozta: először a rendőrségen fogja megnevezni. Átadott a műsorvezetőnek, Vujity Tvrtkónak egy lezárt borítékot, amiben megnevezte a zsarolót. Tvtrko erre közölte vele, hogy csak akkor fogadja el a borítékot, ha kibonthatja, és elmondhatja a nézőknek, milyen név van benne. Erre végül nem került sor. Ezt a mocskos játszmát ma le kell zárni – közölte Molnár láthatóan idegesen.

Tegye meg ez az elkövető, hogy nem vár január elsejéig! Tegye le a bizonyítékokat, a dokumentumokat, ne várjon! – üzent az Angyal ügyvédjének Molnár Zsolt. Sikerült aztán jól lelepleznie magát Molnárnak, ugyanis a Tvrtkónak arra a kérdésére, hogy a zsarolásnak van-e köze Németh Gáborhoz, az Egyenlítő blog korábbi szerkesztőjéhez, Molnár azt mondta, ezt nem tudja cáfolni. Tehát Molnár, miközben az egész interjúban arról beszélt, hogy először a rendőröknek akarja megnevezni az illetőt, tulajdonképpen az adás végére már el is árulta, kinek megy majd a feljelentés.

Magyar Hírlap