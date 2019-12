Gothár-ügy: hallgat a balliberális ellenzék

– A Marton-ügy kapcsán a teljes balliberális ellenzék petíciózott a szexuális zaklatás ellen, és követelték a fellépést, míg mostanra elfogyott a bátorság és hallgatnak – mondta Rétvári Bence, az EMMI államtitkára az Országgyűlésben. Szó volt arról is, hogy a Jobbik feladta nemzeti elveit és a posztkommunisták mellé szegődött, illetve arról, hogy a bevándorláspártiak nem tettek le a kötelező kvóta bevezetéséről.

2019. december 9. 13:28

– Orbán Viktor egy totális diktatúrát álmodott meg magának, amelynek része a kultúra kivégzése – fogalmazott napirend előtti felszólalásában Szabó Tímea (Párbeszéd) a kulturális törvényjavaslatról. Mint mondta, a javaslatot a Katona József Színházban történt Gothár-ügyre hivatkozva nyújtották be, miközben a kormánypártok „kedvenc házi színházában”, az Újszínházban, 2016 óta próbálnak eltussolni egy zaklatási botrányt, amelynek gyanúsítottja Mihályi Győző színész.

Szabó szerint a törvényjavaslatnak semmi köze a Katona József Színházhoz, hanem azzal az egész kultúra szabadságát és függetlenségét készülnek „egy csapásra kinyírni”. Rétvári Bence válaszában emlékeztetett, hogy Szabó és több ellenzéki képviselő korábban leragasztott szájjal, szemük alá monoklit festve tiltakoztak a szexuális zaklatások miatt, amit a hatalommal való visszaélés legdurvább formájának neveztek, most viszont egy szóval nem ítélték el a Katona József Színházban történteket. – A Marton-ügy kapcsán a teljes balliberális ellenzék petíciózott a szexuális zaklatás ellen, és követelték a fellépést, míg mostanra elfogyott a bátorság és hallgatnak – hangoztatta az EMMI államtitkára.

Emlékeztetett arra is, hogy az ügy kezdetén a színház nem nevezte meg az elkövetőt, a balliberális színészek pedig „kibújnak minden kérdés alól”. – Ami a Színház-és Filmművészeti Egyetemen történt, ahol áthelyezték a meghallgatást, hogy a sajtó nehogy utolérje azt, akit ilyen cselekménnyel vádolnak, és a vádlott igényei szerint alakítják a dolgokat, az teljesen elképesztő – fogalmazott az államtitkár. A törvényjavaslatról szólva közölte: a színházakkal kapcsolatban semmilyen autonómiacsökkentés nem lesz, a támogatásuk sem csökken, mindössze annyi változik, hogy amit az állam tart fenn, ott az állam hoz döntést, ahol az önkormányzat, ott az önkormányzat. Brenner Koloman (Jobbik) szerint a Fidesz el akarja hallgattatni a médiát, és minden társadalmi réteget, így a munkavállalókat a rabszolgatörvénnyel, az akadémiát a kutatóintézetek leválasztásával és most a magyar kulturális élet művelőit is a kulturális törvénymódosítással.

Közölte, a Jobbik valamennyi réteggel szolidáris, így a világnézeti és a kulturális különbségeken felülemelkedve kiáll a kultúra szabadsága mellett is. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára válaszában közölte: 2010-hez képest 800 ezerrel dolgoznak többen, a bérek növekednek, média sokszínű, mindenki megtalálja a saját vérmérsékletének megfelelő médiumot, legfeljebb azok fanyalognak, akiknek nem tetszik, hogy immár a jobboldalnak is van nyilvánossága és az MTA „haláláról” szóló riogatások is alaptalannak bizonyultak. Dömötör Csaba arra hívta fel a figyelmet, hogy az utóbbi időben a jobbikos felszólalások semmiben sem különböznek a Vadai-Tordai-Gyurcsány-tengely felszólalásaitól, de stílusukban és provokáció keresésükben is a baloldalhoz váltak hasonlóvá.

– Igazi kisnyilas tempó – jelentette ki. Mint mondta, a Jobbik feladta nemzeti elveit és a posztkommunisták mellé szegődött három lyukas félkrajcárért és két polgármesteri helyért. – Önök Gyurcsány Ferenc hátsó kertjében találták magukat, a szemkilövető krampuszai lettek – fogalmazott Dömötör Csaba. Böröcz László (Fidesz) arról beszélt: egyre nagyobb migrációs nyomás van Európán és Magyarországon is, tengeren és szárazföldön is egyre többen érkeznek, ami tovább növeli a terrorfenyegetettséget is. Beszédesnek nevezte, hogy a migránsok 90 százaléka életerős, 30 év alatti katonakorú férfi. Felhívta a figyelmet a bihácsi táborban a migránsok között tapasztalható konfliktusokra, és arra is, hogy a helyi lakosok nem érzik biztonságban magukat.

Kiemelte: a hírek szerint újabb, kötelező kvótáról szóló tervezet jelent meg az Európai Unióban, amelyben automatikus betelepítési kvótáról írnak. Németh Szilárd, a honvédelmi tárca parlamenti államtitkára válaszában kiemelte: a déli határkerítésnél embercsempész bandák jogi és technikai munícióval is ellátják a migránsokat, többek között egyszer használatos telefonkártyákkal és okostelefonokkal, hőkamerákkal, éjjellátó készülékekkel, drónokkal, talajvizsgáló eszközökkel és olyan szerszámokkal is, amelyekkel a kerítés átvágható.

Felhívta a figyelmet arra, hogy míg 2018-ban 6506 migránst fogtak el a határkerítésnél, ami napi 17 fős átlagot jelent, 2019 novemberéig már több mint 12 ezer főt fogtak el, ami 37 fős átlag. Mint fogalmazott, a bevándorláspártiak nem tettek le arról, hogy a Soros-tervet végrehajtva bevezessék a kötelező kvótát, ám „a műszaki és a jogi határzár működik, ez garantálja a magyar emberek biztonságát, szabadságát”.

Magyar Nemzet