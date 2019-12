Az ellenzék visszahozta a megszorításokat

A pozíciók osztogatása után rögtön megszorításokba kezdtek a baloldali vezetésű önkormányzatok, ismét megmutatva a valódi arcukat – jelentette ki a Magyar Hírlapnak Deák Dániel politikai elemző. A csütörtökön kezdődő uniós csúcsról úgy vélekedett, először lehet látni majd élesben, milyen változást hoz az új bizottsági és tanácsi vezetés.

2019. december 9. 16:09

A választói emlékezet felfrissítése szempontjából nem feltétlenül rossz, hogy egyes önkormányzatokban a balliberális erők újra meg tudják mutatni a gyakorlatban, kik is ők valójában – mondta a múlt hét történései kapcsán Deák Dániel politológus, miután ezen önkormányzatokba szinte teljes egészében visszatért a 2010 előtti világ – tette hozzá a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Felhívta a figyelmet, mindenki számára egyértelművé válhat, hogy hiába tették a kirakatba Karácsony Gergelyt, hiába hívják pártjaikat mára Momentumnak vagy Párbeszédnek, az identitásuk, a viszonyuk a nemzethez vagy éppen a korrupcióhoz semmit sem változott az MSZP–SZDSZ-koalícióhoz képest.

Deák úgy fogalmazott, ki sem hűlt az előző városvezetés helye, Draskovics Tibortól Gál J. Zoltánig visszahozták a régi arcokat, rögtön megszorításokba kezdtek, adókat emelnek, kifizetőhelyként használják az önkormányzatokat, igyekeznek leállítani a beruházásokat, és még a havat sem képesek időben eltakarítani az utcákról – sorolta az elemző. Budapesten Karácsony Gergelyék szórják a pénzt, jelentősen nőttek a személyi költségek. Egymilliárd forintba kerül évente az adófizetőknek a balliberális városvezetés fenntartása, de az sem volt indokolt, hogy 28 millió forintot költsenek Karácsony győzelmének megünneplésére a Városházán október 23-án, miközben több balliberális városvezető azzal kezdte el a ciklusát, hogy adókat emel – mutatott rá Deák Dániel.

Nemcsak ez háboríthatja fel az embereket, de az is, hogy a 2010 előtti időszakhoz hasonlóan a korrupt baloldali politikusok következmény nélkül a pozíciójukban maradhatnak – utalt a politológus a Kispesten tapasztaltakra. Felidézte, hiába bizonyosodott be, hogy igazak a kiszivárgott hangfelvételen elhangzottak, Lackner Csaba továbbra is képviselő lehet, a „Miszter Negyven Százalék”-nak hívott Kránitz Krisztián fizetését pedig megduplázták. A megígért tényfeltáró bizottság még fel sem állt a kerületben, a balliberális politikusok igyekeznek az egész ügyet levenni a napirendről – vonta le a következtetéseit Deák. Hangsúlyozta, nemcsak helyi szinten, az országos politikában is botrányt botrányra halmoznak az ellenzéki politikusok.

Az Országgyűlésben rendszeresen akadályozzák az ügymenetet, rendbontó eszközöket vetnek be. Emiatt a törvényhozás kénytelen szigorítani a szabályokon, és a nyugat-európai országokban már működő szankcionálási rendszert vezetnek be. Az Európai Parlamentben például már egy csoki szétszórásáért többnapos eltiltásra és egymillió forintnak megfelelő büntetésre lehet számítani, míg eddig itthon ilyen lehetőség nem állt rendelkezésére a Ház vezetésének. Természetesen nem igaz az ellenzéki képviselők azon állítása, miszerint ezekkel a módosításokkal elhallgattatnák őket, hiszen a véleménynyilvánítási és szólásszabadságot ezek a módosítások nem befolyásolják.

A politikai elemző az uniós ügyekre is ráirányította a figyelmet, hiszen a magyar határnál és a balkáni útvonalon is jelentősen nőtt az illegális bevándorlók száma. Emellett ismét előkerült a kötelező betelepítési kvóta terve, így a csütörtökön kezdődő uniós csúcsnak ismét nagy jelentősége lesz, már csak azért is, mert először lehet látni majd élesben, milyen változást hoz az új bizottsági és tanácsi vezetés.

