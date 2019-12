Áder: a küldetés méltóságot ad a magyar katonai jelenlétnek

A küldetés méltóságot ad a koszovói magyar katonai jelenlétnek - hangsúlyozta az egységnél tett keddi látogatása során mondott beszédében Áder János köztársasági elnök.

2019. december 10. 18:02

Áder János köztársasági elnököt fogadják a koszovói magyar kontingens katonái Novo Selóban 2019. december 10-én. MTI/Koszticsák Szilárd

A koszovói jelenlétnek ma is értelme és jelentősége van: segít megakadályozni az ellenségeskedés kiújulását, betartatni a tűzszünetet, biztosítani a polgári élet békéjét, készen állni egy esetleg kiújuló válság kezelésére - emlékeztetett Áder János.



Minden rutinfeladatnak, minden megtett kilométernek, minden fegyelmezett pillanatnak, minden megterhelő, szolgálatban eltöltött órának ez a küldetés ad méltóságot - emelte ki a mintegy kétszáz fős kontingens ünnepi állománygyűlésén.



Több mint 20 esztendeje tudják errefelé, hogy a magyarok felkészültségére, szorgalmára, szolgálatkészségére mindig lehet számítani - mondta az államfő az 1999-ben indult misszióról.



A régió stabilitása mind a mai napig nagymértékben függ a NATO-egységek közreműködésétől, hiszen a konfliktusok csak részben csitultak el. Mi több, a tömeges migráció tovább bonyolította a helyzetet - jelentette ki Áder János.



A köztársasági elnök komoly érdemnek nevezte, hogy a térség minden, egymással vitában álló szereplője elfogadja ezt a jelenlétet, és a nyugalom zálogaként tekint rá.



Az államfő utalt rá: a 21. magyar kontingens, amely a legnagyobb létszámú külföldi magyar katonai misszió, egy 28 nemzet - 20 NATO-tagország és 8 partnerállam - összefogásával zajló műveletben vesz részt.

Áder János köztársasági elnök (j) és Michele Risi vezérőrnagy, a KFOR olasz parancsnoka a pristinai KFOR parancsnokságon, a Film City táborban 2019. december 10-én. MTI/Koszticsák Szilárd



Legyenek büszkék rá, hogy nemcsak rangjuk, beosztásuk és feladatuk, de küldetésük is van a világ legerősebb katonai szövetségi rendszerében! - hívta fel a köztársasági elnök beszédében az állományt.



Áder János felidézte, miközben karácsonykor az egész világ a békét ünnepli, vagy a vágyott békéért imádkozik, az aligha létezhetne Koszovóban a magyar csapatok munkája nélkül.



Az államfő az adventi várakozás idejére, különösen karácsony napjaira a családtagok hiányának elviseléséhez szükséges lelki békét, a következő hetekre "eseménytelen" szolgálatot, a következő hónapokra megértő bajtársi közösséget kívánt a katonáknak, hangsúlyozva, családjuk és barátaik mellett a Magyar Honvédség és egész Magyarország várja őket vissza.



Benkő Tibor honvédelmi miniszter köszönetet mondott a Koszovóban szolgálóknak azért az önzetlen, áldoatos munkáért, amelyet azért végeznek, hogy békében, biztonságban, egy jobb élet reményében élhessenek a helyiek és a Nyugat-Balkán lakói.



Számítunk önökre - címezte szavait az állománygyűlés kétszáz résztvevőjéhez, hangsúlyozva, ez koszovói és magyarországi szolgálatukra is érvényes, hiszen a a most zajló haderő-fejlesztési program nagy lehetőségeket rejt minden magyar katona számára.

Hozzátette: ez az új eszközök beszerzése mellett "a személyi állományról való gondoskodásban" is megnyilvánul, hiszen a kormányzat célja az, hogy az életpályamodell keretében lendületes bérfejlesztéssel a munkaerőpiacon is elfogadható illetményt nyújtsanak a katonáknak.



A köztársasági elnök, a honvédelmi miniszter és Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsoka ajándékot adott át a magyar katonáknak, a delegáció emellett kivitte a Koszovóban szolgáló magyar katonák családtagjai által karácsonyra küldött csomagokat.



Áder János a délelőtt folyamán felkereste a pristinai KFOR-parancsnokságot, megbeszélést folytatott annak vezetőjével, Michele Risi vezérőrnaggyal.



MTI