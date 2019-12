Karácsony végül igent mondott a vb-re

A legfontosabb budapesti fejlesztéseket vitatták meg a kormány és a Városháza képviselői a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa tegnap délutáni ülésén. Az atlétikai világbajnokság körül egyetértés alakult ki, ám a szuperkórház megépítése, a Liget-projekt egyes elemei és az állatkerti biodóm megépítése körül maradtak bizonytalanságok. Egyelőre az is vitás kérdés, hogy az új Duna-híd a már engedélyezés alatt álló Galvani híd legyen vagy Albertfalvánál épüljön meg. A vitás kérdések ellenére a kormány és a főváros között konstruktív párbeszéd zajlik.

2019. december 13. 10:21

– Egyetértés alakult ki a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában azokról a feltételekről, amelyeket a Fővárosi Közgyűlés fogalmazott meg a 2023-as atlétikai világbajnokság budapesti megrendezésével kapcsolatban, ezeket pedig a kormány rendeletben rögzíti december 31-ig – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az ülés után tartott sajtótájékoztatón, amelyen Karácsony Gergely főpolgármester is részt vett. A IX. kerületi vezetés kérésének megfelelően egy atlétikai centrum jön létre, amelyet a nagyközönség is igénybe vehet majd. A kormány által javasolt fejlesztéseknek köszönhetően az észak-csepeli barnaövezetből zöldövezet lehet. Teljesül továbbá az új fővárosi vezetés azon kérése is, hogy ötvenmilliárd forintnyi pluszforrást kapjanak a kerületek a járóbeteg-ellátásra.

A tárcavezető szerint vannak vitás kérdések a főváros és a kormány között, ám ezek főleg szakmai viták, amelyeknek nincs politikai színezetük. Egyáltalán nem közeledtek az álláspontok a Liget-projekt bizonyos elemei, az új Nemzeti Galéria, a Magyar Innováció Háza és a Városligeti Színház megépítése kapcsán. Ismert, ezek az építkezések még nem kezdődtek meg.

A projektek kapcsán egyébként Karácsony Gergely kifejtette, hogy nincs eszközük annak megakadályozására, hogy ezek az épületek felépüljenek, Gulyás Gergely viszont elmondta, hogy nem szeretnének olyan intézményeket felhúzni a Ligetben, amelyeket a főváros kifejezetten ellenez. A Kormányinfón ugyan akkor lapunk kérdésére a miniszter azt is elmondta, hogy a kormány szeretné, ha a főváros által ellenzett intézményeket is fel lehetne építeni a Liget-projekt keretében, közte az Új Nemzeti Galériát a lebontott Petőfi Csarnok helyén.

– Ezeknek az épületeknek a tervei elkészültek, az építési engedélyek és a terület rendelkezésre áll – hangsúlyozta.

A szuperkórház helye körül sincs egyetértés a felek között. Gulyás Gergely szerint szeretnék Újbudán, az M1–M7-es autópályák közös szakasza mellett felépíteni az intézményt, ám Karácsony elmondta, hogy a tervezett helyszínen nem megfelelő a tömegközlekedés, ezért a főváros alternatív területeket javasolt, például egy üresen álló fővárosi telket a kelenföldi pályaudvar közelében, ahol hasonló probléma nem lenne. Az álláspontok Karácsony ígérete szerint közeledni fognak, mint mondta, nem akarnak akadályozni semmilyen egészségügyi fejlesztést.

A 2023-as atlétikai világverseny létesítményeit a tömegsport előtt is megnyitják Fotó: KKBK

A miniszter elmondta, hogy a Lánchíd felújításának kérdése további egyeztetést igényel. Korábban arról volt szó, hogy a Lánchíd és a Váralagút felújítása egyszerre kezdődik meg. A terv azonban ilyen formában már biztosan nem fog megvalósulni. A felek egyetértettek abban, hogy a Lánchíd felújítása a sürgetőbb feladat, így a kormány várhatóan erre biztosít forrásokat, a főváros pedig megkezdheti a munkát a jövő évben.

– Voltak baljós árnyak, de eredményes tárgyalásokon vagyunk túl – mondta a sajtótájékoztatón Karácsony Gergely főpolgármester, kifejtve, hogy a helyi építéshatósági rendszer módosítása és az Országgyűlés által frissen elfogadott kulturális törvény módosítása feszültséget teremtett a felek között, ám a tervezethez képest végül kikerültek a színházak működését is befolyásoló törvényből a legvitatottabb pontok.

A vitás kérdések között van a Galvani híd felépítése is. A projektnek már elkezdődött az engedélyeztetése, ám a főváros vezetése azt támogatja, hogy Albertfalvánál épüljön fel az új budapesti híd. A kérdésben Vitézy Dávid, a beruházás közlekedési-urbanisztikai szakértője is kifejtette véleményét a tanács előtt, amit Facebook-oldalán is közzétett. Vitézy a Galvani hidat támogatja, véleménye szerint az építmény jelentős városfejlesztési potenciált képes felszabadítani, továbbá a belvárosi főutak és hidak forgalomcsillapítására is alkalmasabb lenne, ráadásul jelentős, jelenleg barnamezős területek újulhatnának meg.

Karácsony Gergely arról is beszélt, hogy a főváros nem fogja tudni önerőből befejezni az Állatkertben épülő bio­dómot. Mint mondta, a dóm belső berendezésére jelenleg bizonytalan mennyiségű, de nagy összegű pénzt kellene előteremteni, ami jelenleg nem áll rendelkezésre. A Kormányinfón Gulyás Gergely a Magyar Nemzet biodómmal kapcsolatos kérdésére azt mondta: úgy tudja, a beruházás pénzügyi háttere biztosított, a kormány korábban két döntést hozott az ügyben, egyszer 23, majd további 16-17 milliárd forintot adott a beruházásra, aminek megvalósításért Persányi Miklós főigazgató és a főváros felel, de ha bármi probléma van, a kormány várja a hivatalos megkeresést.

Egyértelmű álláspontot vár a kormány

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülését megelőzően a Kormányinfón is téma volt több budapesti nagyberuházás. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a délelőtti sajtótájékoztatón leszögezte: a kormány nem harcolni, hanem együttműködni szeretne Budapest vezetésével. Akkor úgy fogalmazott: szeretné ugyanakkor, hogy néhány ügyben a főváros tegye egyértelművé az álláspontját, például arról, hogy támogatja-e a Dél-budai Centrumkórház megépítését, van-e kórházstop Budapesten. – A Fővárosi Nagycirkusz felújítása ügyé­ben szintén várjuk Budapest álláspontját – tette hozzá, azonban végül ez a kérdés nem szerepelt a délutáni, Karácsony Gergellyel közös sajtótájékoztató témái között. Egyes fővárosi cégvezetők leváltására a miniszter úgy reagált: van tisztogatás, de a főváros döntése, hogy melyik vállalata élére kit nevez ki. Azt is mondta, hogy vagy káderhiány miatt, vagy a múlt erőinek túlzottan komoly befolyása miatt, de a 2002 és 2010 között leszerepelt, „az országot tönkretevő és csődbe vivő panoptikumból szereztek szakembereket” a fővárosban.

magyarnemzet.hu - MTI