Csak a séta felén tudott részt venni

2019. december 15. 01:13

A Liget-projekt folytatása miatt a kormány, a befejezése miatt a ligetvédők egyre türelmetlenebbek a városvezetéssel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben. Riportunk a helyszínről.

Csütörtökön a Budapest jövőjét meghatározó Közfejlesztési Tanács ülésén a kormány egyértelmű választ kért a fővárostól a beruházások folytatásáról, és azt is megüzente, az állatkertben a biodóm csak akkor számíthat további támogatásra, ha a Liget-projekt érintetlen marad.

Pénteken a Ligetvédők közölték elvárásaikat a főváros vezetésével: azt akarják, hogy kérdezzék meg a budapestieket, mit szeretnének a Ligetben látni, és amíg ez nem derül ki, állítsák le az építkezést.

Az utóbbi években leginkább építési területként funkcionáló Városligetben a Ligetvédők képviseletében Zimborás Gábor kalauzolta Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettest, aki bár csak a séta felén tudott részt venni, de így is azt mondta, számos új ismerethez jutott a bejáráson.

A Ligetről szóló új társadalmi párbeszédet hiányoló Zimborás Gábor építészmérnököt kérdezte kollégánk, Zsidai Péter arról, mi az, amit elvárnak a főváros új vezetésétől, miben tudnak együttműködni? Szerinte meg kell hallgatni a többség véleményét az építkezésekről, és minden környezeti hatást figyelembe véve kell dönteni, de minél hamarabb, mert az építkezések haladnak.

A Ligetvédőkkel ellentétben Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes szóba se hozta az építkezések leállítását, mivel a Fővárosi Közgyűlés engedélyezte az elkezdett munkák folytatását. A következő lépések között nem említette, hogy a főváros társadalmi párbeszédre készülne.

A Civil Zugló Egyesület a főváros és a Ligetvédők álláspontját is osztja, vagyis amit elkezdtek, most már fejezzék be. Elnökük, Várnai László ugyanakkor annak se látja akadályát, hogy szüneteltessék az építkezést, amíg kikérik a budapestiek véleményét. Várnai László helyszíni élményei is megerősítették azt, hogy az épületekre feleslegesen elköltött milliárdok helyett a Liget parkjellegével, a járdák, a sportpályák, a zöldterületek helyreállításával kellene foglalkozni.

A készülő gigantikus méretű Néprajzi Múzeum (300 méter hosszú, 26 méter magas), amelyet a civilek kifogásolnak, éppen az az épület, amely Kerpel-Fronius Gábor kedvence a Liget-projektből.

A sétán jelen volt Terézváros képviselője is, aki arra hívta fel a figyelmet, az építkezések azonnali leállítását kezdeményező döntést hozott képviselő-testületük csütörtökön. A VII. kerületnek ugyanakkor nincs jogköre az ügyben, csak megerősítik, hogy közparknak kellene maradnia a Városligetnek.

Hogy a városvezetés komolyan veszi-e a Ligetvédők legsürgetőbb akaratát, erre vonatkozó ígéret nem hangzott el a főpolgármester-helyettestől, aki miatt lerövidítették a bejárást. Kerpel-Fronius Gábor mentségképpen többször hivatkozott ismeretei hiányára, Zimborás Gábor azonban részletesen elmondta, hogy gondolják a társadalmi párbeszéd megszervezését. A séta két órája alatt is gőzerővel haladtak tovább az építkezések, az álláspontok közeledéséről viszont ez nem mondható el.

Karácsony két tűz között a Városliget miatt

