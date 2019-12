Galvani híd: százezrek életminősége a tét

2019. december 15. 12:15

A már tervezés alatt álló Galvani híd felépítését érzelmi okokból meghiúsítani, helyette az Albertfalvai híd megvalósítását erőltetni több mint felelőtlenség lenne a Karácsony Gergely vezette főváros részéről Schneller Domonkos szerint. A Miniszterelnökség helyettes államtitkára a Mandinerben megjelent írásában bírálja az ellenzéki körökben tapasztalható áltudományos urbanisztikai okoskodást, amely a városfejlesztés szabályait felrúgva félmillió budapesti életminőségével játszik.

„A forgalmi modellezések is megmutatták, hogy ugyan mindkét híd napi 50-55 ezer egységjármű forgalmat vonzana, ám miközben a Galvani híd mintegy 50 százalékkal nagyobb forgalomcsillapító hatással bírna a belvárosi hidakra, mint az Albertfalvai, ez utóbbi 2,5-szer akkora mértékben csökkentené az M0 déli híd forgalmát. Magyarra fordítva: az egyik a belvárost tehermentesíti, míg a másik a város pereméről hozna be többletforgalmat” – hívta fel a figyelmet Schneller Domonkos a Mandiner internetes kiadásában közreadott írásában.

Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára szerint logikátlan és hibás az a városfejlesztési gondolkodás, amely nem fokozatosan, a már kiépült belső városmagtól kifelé haladva építi a várost. „Nem lehet a belváros forgalomcsillapításáról úgy beszélni, hogy közben olyan hidat akarunk építeni, amely ezt nem szolgálja” – jegyezte meg.

Schneller Domonkos úgy látja, különös fricskát jelentene a Dél-Budapesten lakó mintegy félmillió ember számára, ha a főváros új vezetősége a fentiek alapján a Galvani hidat venné célkeresztbe, előrángatva az Albertfalvai híd jó okkal hátrasorolt koncepcióját.

Azt is megjegyzi, hogy az Albertfalvai hídnál kisebb költséggel megvalósítható folyami átkelő a pesti oldalon, a IX. kerületi Déli Városkapu fejlesztés területén, a Diákváros mellett az elmúlt hetven év legnagyobb új, budapesti közparkjaként megvalósítani tervezett, mintegy 46 hektáros Csepeli Közpark megközelítését is kizárólag a Galvani híd tudná biztosítani, a rajta átvezető, úgyszintén tervezés alatt lévő villamos segítségével, kényelmes és környezetbarát módon. Ráadásul az EU ­2021–2027-es programozási szabályai azt is lehetővé teszik, hogy forrás-átcsoportosítás esetén a Galvani hidat akár ötven százalékot megközelítő mértékben az unió finanszírozza.

A beruházás pénzügyi hátteréről szólva felhívja a figyelmet arra is, hogy Budapest legalább hetven éve nem tudott saját erőből új hidat építeni, a Galvani híd projektjének leállításával pedig jó eséllyel 2029-ig nem lenne új átkelő Budapesten. „El lehet persze utasítani a segítő kezet, csak utána számot is kell adni erről a döntésről” – figyelmeztet Schneller Domonkos, aki szerint áltudományos urbanisztikai okoskodás mögé bújva közel 500 ezer budapesti helyzetét rontani, az több mint felelőtlenség.

Baranyai Gábor

