Az Új Ezredév Református Központ templomépülete

Temesváron az 1989-es forradalom kirobbanása harmincadik évfordulóján vasárnap este felavatták a Makovecz Imre által tervezett Új Ezredév Református Központ templomépületét. Makovecz Imre tervezte.

2019. december 15. 20:51

A Makovecz Imre által tervezett Új Ezredév Református Központ temploma Temesváron 2019. december 15-én. MTI/Rosta Tibor

A huszonegy éve elkezdett építkezés a magyar állam 2017-ben nyújtott támogatása révén kapott lendületet.

A Makovecz Imre által tervezett Új Ezredév Református Központ temploma belülről Temesváron 2019. december 15-én.

A templomavató hálaadó istentiszteleten Tőkés László hirdette az igét. Kijelentette: amiként 1989-ben csoda történt a temesvári magyarokkal, a csoda most sem maradt el. Felépült a templom és jó úton halad a gyülekezet afelé, hogy az egész egyházi központ felépüljön. A volt püspök hozzátette: az Új Ezredév Református Központnak Isten szabadító erejét kell hirdetnie.

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke (b) és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Makovecz Imre által tervezett Új Ezredév Református Központ templomának avató ünnepségén Temesváron 2019. december 15-én.



"Hirdetnie kell az új ezredévre néző reményeinket, törekvéseinket, hogy nem leszünk többé (...) kisemmizett hajléktalanok. Hogy újból talpra áll népünk, és velünk lesz az Isten" - fogalmazott Tőkés László.

A Makovecz Imre által tervezett Új Ezredév Református Központ épülete és temploma Temesváron 2019. december 15-én.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntésében felidézte, a híres hegedűkészítő, Stradivari úgy tekintette, hogy a viharvert fa szól a legszebben, ezért ilyen fát keresett hangszereihez. Úgy vélte, a magyarság is megedződött az elmúlt évszázadok csapásai alatt, ezért képes olyan művek létrehozására, mint a most avatott templom. Megemlítve, hogy 2020-at a nemzeti összetartozás évévé nyilvánították, kijelentette: ez a templom is a nemzeti összetartozás temploma lesz. Hozzátette: a magyar kormány eddig is támogatta az építkezést, és a még hátra lévő épületrész felépítéséhez is minden segítséget megad.



Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke Makovecz Imre tervéről szólva kijelentette, hogy a templomot tervező építésznek két megbízója van: a teremtő és a megrendelő. Úgy vélte: az Új Ezredév templom felépítésének a történetében benne van a temesvári közösség ereje, a magyar-román viszony, és az anyaország története is. Hozzátette: a román polgármester és az ortodox metropolita támogatása és a magyar állami támogatás is kellett a templomépítéshez. De ha nem lett volna Tőkés László, a hűséges gyülekezete és a román forradalmi hevület, mindez jöhetett volna létre.



A templomavatón Gazda István lelkész képvetítéssel idézte fel a református központ építésének az el-elakadó, majd újra meg-meglendülő folyamatát.



A templom kupolás épületét zsúfolásig megtöltő ünneplő gyülekezet számára a köszöntések után a Muzsikás együttes adott koncertet.



Amint a sajtónak eljuttatott összefoglalóból kiderült: a három kupolából, két toronyból és két épületszárnyból álló épületegyüttes több nyertes EU-s pályázat és a magyar állam támogatásával jutott el a mai állapotába, amikor már csak az egyik kisebb kupolát kell felépíteni. A református központban a templom mellett közösségi tereket, kiállító tereket, kamarakoncertek megtartására alkalmas termet alakítottak ki. A még felépítésre váró kupolába konferenciatermet, könyvtárat, alagsorába pedig magyar vendéglőt terveztek.



A központ felépítéséhez a gyülekezet két alkalommal nyert félmillió eurós EU-s pályázatot. A központ felépítését az első Orbán-kormány 40 millió forinttal támogatta, 2017-ben pedig 1,4 milliárd forintos támogatást nyújtott az építkezés folytatásához.

MTI