Már él az új vasúti menetrend

A járműállomány szempontjából korszakos változások várhatók a következő időszakban.

2019. december 16. 11:55

Életbe lépett vasárnap a MÁV és a GYSEV 2019-2020-as új vasúti menetrendje, amely számos kedvező változást hoz az utasok számára – mondta Mosóczi László. Az Innovációs és Technoló­giai Miniszté­rium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára ismertette, hogy 2015-től négy év alatt 138,2 millióról 141,8 millióra nőtt a MÁV-Start utasainak száma, az idei első három negyedévben 105 millió utast szállított a vasúttársaság. A 2019-2020-as menetrendben több vonalon csökken a vonatok menetideje, például Budapest és Sátoraljaújhely között 35 perccel, Budapest és Zalaegerszeg között 34 perccel, Győr és a Balaton között közel 30 perccel, a főváros és Szeged között 18 perccel, Budapest és Pécs között 13 perccel. A Mezőzombor–Sátoraljaújhely vonalszakasz idén nyáron befejezett korszerűsítése nyomán a főváros és Sátoraljaújhely között végig villamosított pályán közlekedhetnek a járatok. Az új menetrendben Zalaegerszegre is el lehet jutni intercityvel, Székesfehérvár és Veszprém érintésével kétóránként megy a Göcsej IC-járat, így 17-34 perccel csökken a menetidő ezen a vonalon.

Mosóczi László a távirati iroda tudósítása szerint elmondta, megvalósul Győr és térsége közvetlen balatoni kapcsolata, a Győr-Celldömölk-Keszthely-Balatonszentgyörgy útvonalon kétóránként napi hét pár InterRégió vonat közlekedik. A korábbihoz képest csaknem harminc perccel csökken az eljutási idő Győr és Balatonszentgyörgy között. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra is, hogy a MÁV-Start a szegedi vonalon is bevezeti a Debrecen-Nyíregyháza felé már népszerűnek bizonyult Televonat szolgáltatását. Az iskolai tanítási rend szerint vasárnaponként közlekedő járatokon FLIRT motorvonatok vehetők igénybe kedvezményes áron, a hagyományos ötvenszázalékos jegynél is olcsóbb jegytípussal, helybiztosítással. A változások között említette Mosóczi László, hogy a váci zónázóvonatok közlekedését kiterjesztik a reggeli és az esti órákra.

A 2019-2020-as menetrendi év a vasúti járműállomány szempontjából is korszakos változásokat hoz – mondta Mosóczi László, utalva arra, hogy az új menetrendben elindult a hazai fejlesztésű IC+-kocsik első, nemzetközi engedélyt kapott darabja Hamburgba. Februárban áll forgalomba a váci és ceglédi vonalon az első néhány 600 személyes KISS emeletes motorvonat. Az összes nagy kapacitású jármű forgalomba állításával 2022 őszére Budapest elővárosában évente hatvanmillió embert szállítanak majd a korszerű motorvonatok.

