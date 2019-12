Gőzerővel tisztogat a baloldal vidéken is

Alig két hónap telt el az október 13-i választás óta, de több kormánypártiból ellenzéki irányításúvá lett nagyvárosban már leváltották a kulcspozícióban levő vezetőket, tisztségviselőket a polgármesteri hivatalokban, illetve önkormányzati cégeknél, intézményeknél. Több helyen odáig is elmentek, hogy fontos cégek felügyelőbizottságaiból kiszorították a kormánypártiakat.

2019. december 16. 14:23

Egerben minden előzmény nélkül már novemberben leváltotta a balliberális többségű közgyűlés avagyongazdálkodási cég igazgatósági tanácsát. Helyi forrásaink arról tájékoztattak, hogy az erről szóló előterjesztést aznap reggel kapták meg a képviselők, a döntés óta távozott már az Evat Zrt. vezérigazgató-helyettese is. A kormánypártok arra számítanak, hogy a tisztogatás folytatódik, és a holdinghoz tartozó cégek veze­tőit akár már januárban is meneszthetik.

Nem vártak sokat a tisztogatással Nagykanizsán sem, ahol ugyan a választók október 13-án Balogh Lászlónak, a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltjének szavaztak bizalmat, de a balliberális oldalnak lett többsége a helyi közgyűlésben.

A baloldal pedig már az alakulást követő közgyűlési ülésen akcióba lépett, és a tizenegy cégvezetőből nyolcat menesztett. Emellett a november 28-i közgyűlésen az ellenzéki pártokat tömörítő Éljen Városunk!

„Mindenki polgármestere” megcsinálta, ám lehet, hogy nem mindenki az elbocsátásokra szavazott Fotó: Havran Zoltán

Egyesület négy képviselőjét tanácsnokká választották, az ő ellenjegyzésük nélkül a közgyűlésre nem kerülhet anyag. Nem mehet be úgy előterjesztés a polgármester vagy bárki által, ha az illetékes tanácsnok ellenjegyzése nincs rajta. Nemcsak ezzel, hanem más módon is korlátozták a polgármester jogköreit, aki például az önkormányzati cégeket sem képviselheti a különböző ügyekben.

Szombathelyen már jóval az októberi önkormányzati választás előtt megkezdték a személycseréket, még az év elején, amikor az ellenzék úgy alakított ki többséget a helyi közgyűlésben, hogy Molnár Miklós akkori alpolgármester és Balassa Péter (Jobbik) együtt szavazott a balliberális önkormányzati képviselőkkel.

Az összeborulás után a többségbe került ellenzék azonnal leváltotta a városi médiacég vezetőjét, amelynek élére saját emberüket nevezték ki. A már az év elején megkezdett tisztogatás az októberi választás után folytatódott. Leváltották a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft., a Haladás Sportkomplexum, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola és az Agora Szombathelyi Kulturális Központ vezetőjét. Utóbbi élén még nincs meg az új igazgató, de a vezetői feladatokat a pályáztatás ideje alatt Horváth Zoltán LMP-s politikus látja el. A Vasvíz Zrt. élére havi bruttó 1,3 millió forintos fizetésért a szakmai tapasztalatok nélküli Molnár Miklós kerülhet, akinek a helyi ellenzék sokat köszönhet. Érdekes az is, hogy a Savaria Városfejlesztési Kft. első embere Kovácsné Takács Klaudia lett, ő a polgármesteri kabinetet vezető Kovács Előd felesége.

Arról a Hír TV számolt be, hogy Pécsett papírdarabokon üzenték meg a Gyurcsány-párt emberei Péterffy Attila balliberális polgármesternek, hogy kinek kell pozíciót adni a városban. Kunszt Márta, a DK pécsi elnöke a megyei újságnak elismerte, hogy a cetliket ő írta, és azok vannak rajta, akiket a városi cégek felügyelőbizottságába javasolnak. Barkóczi Csaba, a Fidesz önkormányzati képviselője arról számolt be, hogy Pécsett az elmúlt másfél hónapban – feltételezhetően politikai okból – mintegy kéttucatnyi ember veszítette el a munkáját és kényszerült elhagyni korábbi munkahelyét. A kirúgott cégvezetők után az érintett vállalatok felügyelőbizottsági tagjait is lecseréli a baloldali városvezetés. Közben egy harmincéves hagyományt rúgnak fel, ugyanis az ellenzéket senki nem fogja képviselni a legnagyobb önkormányzati cégek felügyelőbizottságaiban. Péterffy Attila polgármester azzal indokolta a döntést, hogy ezután csak „civileket” delegálnak ezekbe a testületekbe.

A Márki-Zay Péter vezette Hódmezővásárhelyen szintén gőzerővel folyik a politikai tisztogatás. Az alakuló ülésen egyetlen tollvonással leváltották az önkormányzati intézmények igazgatósági és felügyelőbizottsági tagságát, a polgármesteri hivatalban pedig lassan már nemcsak vezető, de alkalmazotti beosztásban sem dolgozik olyan, aki vélhetően más véleményen van, mint a város jelenlegi vezetése.

Helyi forrásaink szerint hamarosan cégvezetőket váltanak le, a menesztett emberek egyetlen bűne az lehet, hogy még a korábbi városvezetés nevezte ki őket. Mindezek mellett Márki-Zay Péter polgármester és a balliberális többség nem kommunikál, vagyis nem áll szóba és semmilyen együttműködést nem tanúsít az ellenzékben ülő Fidesz–KDNP képviselőivel.

A napokban adott értékelést az önkormányzati választás óta eltelt időszak újabb harminc napjáról Dunaújvárosban a Fidesz helyi szervezetének elnöke, a város volt Fidesz–KDNP-s polgármestere, aki bírálta a jelenlegi városvezetést.

Cserna Gábor többek között arról beszélt, hogy a legutóbbi rendkívüli ülésen a város legalább ötvenszázalékos tulajdonában álló egyes gazdasági társaságok önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tagjainak változtatásánál – amely posztokra a saját embereiket ültették – úgy hoztak döntést, hogy a törvény szerint szükséges elfogadó nyilatkozat nem állt rendelkezésre.

Tatabányán egyelőre a balliberálisok nem tudtak személycseréket végrehajtani, mert hiába lett a jelöltjük, Szücsné Posztovics Ilona a polgármester, a 18 fős közgyűlésben patthelyzet alakult ki. A testületben nyolc kormánypárti és egy a Mi Hazánk színeiben mandátumot szerzett képviselő ül. Emiatt még alpolgármestereket sem tudtak választani.

Miskolcon a helyi balliberális erőknek meglenne a többségük a tisztogatáshoz, de egyelőre nem nyúltak hozzá a rendszerhez. Csupán egyetlen aljegyző távozott, ő is önszántából.

Szekszárdon a megismételt választás miatt többhetes csúszásban van a testületi munka, így a balliberális többségű közgyűlés eddig nem változtatott a szervezeti és működési szabályzaton sem.

Helyben arra számítanak, hogy a december 23-i közgyűlésen ez a kérdés is előkerül, megpróbálják majd Ács Rezső (Fidesz–KDNP) polgármester jogköreit minél jobban megnyirbálni, és utána mozdíthatják csak el a cégvezetőket.

Helyi forrásaink szerint a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a társaságok felénél lesz személycsere, mert a balliberális oldal várhatóan nem képes annyi szakembert kiállítani, hogy mindenhová saját kádert ültessen.

magyarnemzet.hu