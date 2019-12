Kálmán Olga vadászmeséje

2019. december 19. 00:23

Ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte, ez a kicsi mind megette! Valami ilyesmi történt nemrég Semjén Zsolt, Áder János, és persze Orbán Viktor főszereplésével – mondja Kálmán Olga, a fővárosi vezetés főtanácsadója, aki az új kulturális törvénycsomagról mondta el a véleményét.

Szimpla bosszú az új színháztörvény, és nem újdonság, hogy a kormány, illetve személyesen Orbán Viktor miniszterelnök ezt lépte. Ha valaki azt gondolja, a kulturális élet új szabályozása szakmai alapon készült, és arról szól, hogy legyen jobb, biztonságosabb, átláthatóbb a színházak finanszírozása, az téved – mondta Kálmán Olga, a főváros kulturális főtanácsadója.

A humán területekért felelős főpolgármester-helyettes, Gy. Németh Erzsébet közvetlen munkatársa szerint a kormány ezzel nem az új városvezetésen áll bosszút, hanem Budapest népén, amely az októberi önkormányzati választáson az ellenzéket segítette hatalomra. „Így döntöttetek, így szavaztatok? Hát akkor tessék! … Nagyon téved Orbán Viktor, ha azt gondolja, most jól megbüntette Karácsony Gergelyt. Nem, kedves miniszterelnök, a budapestieket bünteti, és a budapestiek ezt nem fogják elfelejteni” – fogalmazott Kálmán Olga, aki arra is utalt, miután kormány elvette a fővárostól az iskoláit és a kórházait, most a színházakra fordult rá.

A főtanácsadó szerint ezek után jogos kérdés, a főváros milyen konkrét lépésekkel védené meg a színházait, de az a helyzet, hogy nem teríthetik ki a lapjaikat előre, mert akkor a kormány ráhúz még egyet, és ráteszi az övékre „cinkelten”. Afelől azonban mindenki megnyugodhat, hogy a főváros vezetésének vannak ötletei, és nem fogják koncként odadobni a budapesti színházakat a kormánynak. Hozzátette, már eddig is több érintettel tárgyalt az ügyben, a főváros részéről pedig csütörtökön egyszerre nagyon sok színházigazgatóval is találkoznak.

Kálmán Olga a december 11-én elfogadott kulturális törvénycsomag körüli vitával párhuzamosan zajló kormányzati kampányra is reagált. Ezt a Fidesz-KDNP, valamint propagandamédiája arra építette fel, hogy egyes színházakat, valamint a Színház- és Filmművészeti Egyetemet is „zaklatóintézményként” próbálták beállítani, ezzel indokolva az új jogszabályt, amely több beleszólási lehetőséget adna a kormányzatnak a kulturális életbe, így a színházigazgatók kinevezésébe is. A törvény alapján az állami forrásokból is részesülő önkormányzati színházak – vagyis szinte mindegyik – esetében a fenntartónak megállapodást kell kötnie a kormány kijelölt képviselőivel arról, hogyan működtetik együtt az intézményt, és ebben rendelkezhetnek a vezetői kinevezés módjáról is.

Kálmán Olga szerint konkrét hazugság, hogy a módosítás ötlete a zaklatási ügyek miatt született volna meg a fideszesek fejében, hiszen a tervezet már ezek kibukása előtt megvolt. A Gothár-ügy felhozása csak arra szolgált, hogy valamivel magyarázni lehessen a társadalmi egyeztetések nélkül eldöntött változtatásokat. Tulajdonképpen egy kis vadászmeséről van szó – amilyet a gyerekeknek mesélnek a szülők: ez meglőtte, ez hazavitte … Csak kicsit másképp kell elmondani: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes megfogta, benyújtotta, pár óra múlva átment a törvényalkotási bizottságon, éjszaka szépen lezavarták a vitát, és a végén – a kisujjunknál – Áder János államfő aláírta. Ennyi volt a főváros kulturális életének meghatározó változtatásáról szóló kulturális törvény módosítása – mondta a kulturális főtanácsadó.

