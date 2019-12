Európa érdeke a Fidesz néppárti tagsága

Politikai hibaként értékelte a Fidesz európai néppártbeli (EPP-) tagságának megkérdőjelezését Antonio Tajani, a pártcsalád alelnöke, a Hajrá Olaszország (FI) jobbközép olasz párt politikusa.

2019. december 20. 19:18

Antonio Tajani a magyar kormánypárt meghatározó szerepét hangsúlyozta a néppárti Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökké választásában a közmédiának pénteken Rómában adott interjújában.

Antonio Tajani kijelentette: meggyőződése, hogy az Európai Néppárt (EPP) nem létezhet egy olyan jelentős ország képviselete nélkül mint Magyarország.



Természetes, hogy akadnak nézeteltérések, senki sem tévedhetetlen, de úgy gondolom, politikai hiba lenne nem tenni azért, hogy a Fidesz továbbra is a néppárti család tagja legyen - vélekedett az olasz politikus, akit az EPP novemberi zágrábi tisztújító kongresszusán az európai pártcsoport alelnökének választottak.



A FI római székházában nyilatkozó Antonio Tajani előrelépést, jelzést szorgalmazott az EPP és a Fidesz részéről is. "Üzenetet küldök a Fidesznek: nyújtson kezet, hogy kéznyújtásra találjon. Mi a Forza Italia nevében a három bölcs pozitív véleményében hiszünk és reméljük, hogy a Fidesz az EPP-ben marad" - mondta a FI egyik alapítójaként ismert Tajani. Elmondta, hogy a pártelnök Silvio Berlusconi szintén azt kérte Orbán Viktortól, tegyen meg mindent az Európai Néppártban maradásért.

Antonio Tajani úgy vélte, Orbán Viktor (miniszterelnök, Fidesz-elnök) munkájának is köszönhető, hogy a jelenlegi Európai Bizottság állt fel, és élére a néppárti Ursula von der Leyen került.



Az Európai Néppárt a Fidesz és a néppárti elnökség közös javaslatára márciusban felfüggesztette a Fidesz EPP-tagságát - ezáltal a Fidesz jogainak gyakorlását - egy értékelő testület jelentésének leadásáig. A vizsgálattal megbízott úgynevezett bölcsek értékelése a következő hetekben várható.



"A józan ész oldalán állok. A megoldás általános érdek Európa stabilitása, a Néppárt és Magyarország számára is. Úgy gondolom, Magyarországnak is hasznos, ha a Fidesz a néppárt tagja, s a Brexit után ez méginkább így lesz" - hangsúlyozta Antonio Tajani.

Megjegyezte, hogy a Fidesz képviselői mindig lojálisan és korrektül végezték munkájukat a brüsszeli intézményekben éppúgy, mint a strasbourgi parlamentben. Kiemelte Járóka Lívia EP-alelnök kisebbségek védelmében végzett munkáját, és kiválónak nevezte Várhelyi Oliver biztosi kinevezését.

Tajani szerint "lehet egyet nem érteni azzal, ami esetleg Magyarországon történik, bizonyos ügyekkel, gondoljunk például az (CEU) egyetemre, de hangsúlyozom, hogy Brüsszelben és Strassbourgban a Fidesz mindig összhangban szavazott az EPP-vel."

Antonio Tajani hozzátette, hogy pártja a jogállamiságot érintő 7. cikkely szerinti eljárás ellen szavazott (az Európai Parlamentben) Magyarország esetében. Elmondta, a FI szerint nem volt elegendő indok az eljárás elindítására, az előző Európai Bizottság "nem megfelelően egyensúlyozott" hozzáállása miatt. Példaként említette, hogy Máltával szemben nem történt semmilyen lépés, miután a szigetországban megölték Dafne Cariana Galizia újságírót, és mint kiderült, a "gyilkosság megrendelői vagy cinkosai a szocialista kormánypalotába voltak bejáratosak".

"Ha egyensúlyozott Európát akarunk, ha szigorúak akarunk lenni, akkor ugyanolyan mértékben kell szigorúnak lenni mindenkivel. Nem lehet szigorúnak lenni az egyik országgal szemben, és egy másik esetében úgy tenni, mintha nem történne semmi. A volt Európai Bizottság túl sokáig szemet hunyt Máltával szemben. Ha a szabályokat, a jogállamiságot tiszteletben akarják tartatni, akkor minden tagállammal szemben ugyanolyan magatartás követendő, és ez nem így történt" - hangoztatta Antonio Tajani.

MTI