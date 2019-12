Gyurcsányszelfi

Pedig már azt hitted te nemzetrontó, hogy végre egyszer nyertél, a hintáslegény már átvette a fővárost, ti meg most gőzerővel munkálkodtok Brüsszelben a nemzetrontáson.

2019. december 23. 02:17

Eljött a negyedik vasárnap, most már tényleg illene befelé fordulni, várakozni, készülődni, mert mindjárt itt a Karácsony. Akármennyire is üzlet lett, akármennyire is welness-program lett, évszázadok szép hagyományát csak nem tudja végképp eltörölni a mai világ őrülete. (De tudja.)

Itt vagyunk az Advent végén és várakozunk, várjuk a Születést, a Reményt, mert mit is tehetnénk. Várjuk, de azért egyre nagyobb aggodalommal csodálkozunk. Hogy mivé lett, mivé silányult, ami gyermekkorunkban még az év legnagyobb csodája volt, ezt most jobb, ha hagyjuk. Sok oka van ennek, hogy egy szent ünnep, ráadásul a lelket megindító és feltöltő esemény (a Krisztus születése) ilyen marketinges, bazári, egymást taposó vásárlázi betegséggé kocsányosodott, de ne csodálkozzunk, a mai liberális világ, a mai liberális szabad emberek világa ezzé tette, erre volt képes.

De Advent végén, ha ünneprontás is, beszéljünk most másról. Például teszem azt a magyar belpolitikáról. Mert erről aztán lehet beszélni, erről a tiszta, egyenes, elegáns, egyértelmű világról.

Az októberi önkormányzati választás előtt robbant a Borkai-ügy, videóstul. Volt már előtte is egy videós téma, a budaőrsi, de annak főszereplője egy SZDSZ-es volt, tehát nem érdekes. Ha megkérnénk egy kezdő sajtóreferenst, gyűjtse össze, nyomtassa ki és állítsa össze a két ügy sajtótermékeit, az első összegzését ha nem is egy kamion, de legalább egy pótkocsis IFA tudná csak elszállítani, míg SZDSZ-barátunk botrányának sajtómegjelenései egy kisebb furgonban is elférnének.

Ezt csak úgy régi szerelmemnek, Sargentini kisasszonynak mondom, aki állítólag a jogállamiság mellett a magyar sajtóviszonyok értő szakértője volt. Vala.

Az új brüsszeli csillag, a nemzetellenes kirohanásairól ismert D. Katát is hagyjuk, igaz, hogy apukája, a lelkész, volt MSZP-s képviselő is molesztálta éveken keresztül beosztottjait, érdekes módon nagy lelki élete munkásságaként a hölgyek tomporát, de hagyjuk, egyrészt Advent vége van, másrészt ennek a sajtóvisszhangjához - hála az objektív és méltányos magyar sajtónak - még egy furgon sem kell, még egy talicska is sok lenne.

De most történt valami. A legeurópaibb, a legdemokratikusabb párt, a felfelé ívelő DK kapott egy mélyütést. Onnan és attól, ahonnan és akitől nem várta. És ebbe a legmagabiztosabb (legnagyképűbb) főnök is beleremegett. És a nagy magabizossága máris csődöt mondott.

Mosdatná a szerecsent, de nem sikerül. Történt, hogy az ex-népszabis (állampárt) újságíró, majd szóvivő, majd országgyűlési képviselő, mondom egy képviselő, aki a magyar országgyűlésben képviseli pártját és a választókat, még egyszer mondom, a magyar országgyűlésben, ez az alak csinált valamit. Olyat, ami pubertás fiúk szoktak művelni, általában titokban. De ez a honatya nem pubertás, már ötvenéves (óh, irgalom atjya, ne hagyj el!), ez az övenéves saját szerszámát szelfizte, fényképezte, majd elküldözgette bizonyos hölgyeknek. Noch eimal, nem pubertás, hanem ötvenéves. És csinálta. (Miközben heteken át éjjel-nappal borkaizott.)

De azért a Klubrádióban - hol máshol? - képes volt azért azt mondani, hogy én ebben nem a zaklató, hanem az áldozat vagyok.

Most akkor el lehetne ájulni, hogy ide süllyedtünk, hogy a kereskedelmi televíziók húsz éve tartó szellemi és erkölcsi rombolása után már a parlamentbe is begyűrűzött ez a mérhetetlen nívótlanság.

De ne ájuljunk el. Mindennek van tanulsága. Most is megtudtunk egy fontos dolgot. Nemzetrontó Gy. Ferenc azt mondta, hogy G. Zsolt hülyeséget csinált.

Hát te nemzetrontó, megint hatalmasat tévedtél. G. Zsolt nem hülyeséget csinált. Ha valaki a feleségét leszúrja, vagy apját egy nyugodt estén fejszével agyonveri, az nem hülyeséget csinál. Ez egy picivel több annál, te nemzetrontó.

Ha egy ötvenéves férfi ezt csinálja és még el is küldi szerte-szana, az nem hülyeséget csinál, hanem az egy elmebeteg, aberrált idióta. Még egyszer mondom a sajtóperek előtt, mert állítólag szólás- és véleményszabadság van, az egy elmebeteg, aberrált idióta. Erre azt mondani, hogy hülyeséget csinált, nagyon kevés. Nagyon gyenge, nagyon rossz. Mi az hogy, nagyon is.

Pedig már azt hitted te nemzetrontó, hogy végre egyszer nyertél, a hintáslegény már átvette a fővárost, ti most gőzerővel munkálkodtok Brüsszelben a nemzetrontáson, a fővárosban is lehet fékezni az álmokat, erre jön egy idióta, aki megmutatja országnak-világnak, hogy mije van neki.

Fletó, ez övön aluli ütés, szó szerint. Te most megkaptad, de attól tartok, hogy mi is.

(szék)