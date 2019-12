Rekordforgalmat hozhat itthon az idei karácsony

Jócskán meghaladhatja az előzetes várakozásokat a lakosság decemberi fogyasztása, amely elérheti az 1200 milliárdot. Aranyvasárnap hétvégéjén minden korábbinál nagyobb tömeg volt a bevásárlóközpontokban, a piacokon és az adventi vásárokban. Akadt olyan áruház, ahol napközben lezárták a parkolót, mert nem fért el több vásárló. A rekordlátogatottság a piaci szereplőket is meglepte, akik ma, az ünnepek előtti utolsó beszerzési napon is nagy rohamra számítanak.

2019. december 23. 09:55

Csúcsteljesítménnyel zárhatja az évet a magyar kiskereskedelem, amely a lakosság egész évben stabilan bővülő fogyasztásának köszönhetően az uniós átlagot meghaladó mértékben gyarapodik hónapról hónapra. Az erős, stabil vásárlóerő a karácsony előtti időszakban is megmutatkozott, olyannyira, hogy a téli szezon eleji várakozásokat is felülmúlhatja a decemberi eladások folyó áron mért forgalma.

– Az már biztosnak tűnik, hogy a tavaly decemberben mért 1141 milliárd forintos összforgalom után az idén meghaladja az 1200 milliárd forintot a háztartások költése az utolsó hónap során. Ebben az összegben ajándékok, iparcikkek, tartós fogyasztási eszközök, élelmiszer-alapanyagok, ünnepi kellékek, továbbá az üzemanyagokra fordított kiadások szerepelnek – mondta tegnap a Magyar Nemzetnek Vámos György.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára az iparági szereplők friss tapasztalatai alapján közölte: míg korábban úgy számoltak, hogy csak kifejezetten az ajándékokra az idén 100 milliárd forintot költenek a magyarok, mára már úgy tűnik, erre a célra legalább 110-120 milliárd forintot fordítanak decemberben. – Óriási tömeg volt mindenütt az elmúlt hétvégén, valamennyi üzlettípus látogatottsága nagyon erős volt, vidékről és a fővárosból is ezt jelezték a cégek. A karácsonyra szánt élelmiszerek beszerzési hulláma is a csúcspontjára érkezett, és egész nap mindenütt látványos volt a forgalom, dugig voltak a boltok. A kereskedők azt jelezték, hogy minimum az előre tervezett ünnepi eredményt hozzák, de inkább felül is teljesítik. Még ma is számítani lehet rá, hogy a vásárlók megrohamozzák a boltokat a friss alapanyagokért és az utolsó pillanatokra hagyott ajándékokért – jelezte a főtitkár.

Kitért rá, hogy az üzletek ma utoljára tartanak nyitva a hétköznapi rend szerint, 24-én pedig legfeljebb 14 óráig van idejük boltba menniük az utolsó pillanatban ébredőknek. Az üzletek karácsony mindkét napján zárva tartanak, december 27-től, péntektől viszont a már megszokott nyitvatartással üzemelnek egészen december 31-ig, amikor 16 vagy 18 óráig lehet vásárolni. Ezt követően január 2-án tér vissza a kiskereskedelem a megszokott kerékvágásba. Nem csupán a hagyományos boltokban zajlik az ünnepek előtti felhalmozás. A tömeges érdeklődést mutatja, hogy a házhoz szállítással is foglalkozó áruházláncoknál a múlt pénteken már csupán a karácsony utáni napokra akadt szabad kiszállítási időpont, mivel pillanatok alatt beteltek az elérhető lehetőségek, a teherautók hetek óta lényegében folyamatosan járják a megrendelőket.

A belvárosban különösen szembetűnő volt a tumultus például az adventi vásárokban, ahol az esős idő ellenére a hétvége mindkét napján lényegében telt házas volt például az idén európai díjas, Szent István-bazilikánál lévő adventi ünnepi rendezvény. Az árusok úgy tapasztalták, hogy mindkét napon arányaiban több lehetett a külföldi látogató, mint a magyar vendég, sőt mint mondták, napközben turistabuszok szállítják a nagyobb csoportokat a helyszínre, akik kifejezetten vásárlási szándékkal érkeznek. A várakozások szerint ma folytatódik az élénk bolti forgalom, a nyitvatartási időben nem igazán lehet majd érzékelni, hogy immár az ünnep előtti utolsó munkanapra ébredtünk, mert sokan már szabadságon vannak, és mostanra időzítették a beszerzéseket.

A cégek közül több is az egységeiben meghosszabbított nyitvatartással várja a végső rohamot, a fenyőfaárusok pedig még holnap is árusítanak a kijelölt helyeken, az utolsó pillanatban jellemzően kedvezményes áron kínálva a tűlevelűt. Peremkerületekben élő olvasóink azt is jelezték, hogy a nagyobb helyi bevásárlóközpontokban elviselhető volt a tömeg, de az aranyhétvége mindkét napján reggeltől estig mindenütt többen voltak a korábbi decemberi hétvégékhez képest.

Magyar Nemzet