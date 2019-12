Ferenc testvér fenyeget

2019. december 23. 11:26

Fritz Tamás: Én béketűrő ember vagyok, de ami sok, az sok: a Ferenc testvér vezette DK megfenyegette Orbán Viktort, hogy az állítólagos korrupciós ügyek miatt vejével együtt börtönbe fog menni (nyilván, miután a DK megnyerte a választásokat). Most ez komoly, hogy a magyar közéletben az őszödi beszéd szerzője és annak pártja bárkit azzal fenyegethet meg, hogy ha fordul a kocka, és ők kerülnek hatalomra, akkor a regnáló miniszterelnök megy a börtönbe? Arról nem is beszélve, hogy hirtelen az államhatalmi ágak, a kormányzat és az igazságszolgáltatás szétválasztása már nem is számít?

Magyar Nemzet, 2019. december 23.