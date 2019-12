Mikulássapkás hazugság

Amerikában kezdték el ezt a hazugsághadjáratot évtizedekkel ezelőtt. Egy svéd reklámgrafikus egy híres üdítőitalhoz rajzolta le Santa Claus-t. Az ő Szent Kolozsuk eleve reklámfigura. Egy üdítőitalt ünnepelnek Szent Miklós helyett.

2019. december 26. 19:02

Látványos hagyományélesztés: gyönyörű karácsonyfát visznek be a tó vizébe. Nem fagyott be, nem a jégpáncélra helyezik, hanem az ötfokos vízbe állítják. Kamerák kereszttüzében, tömegnyi közönség előtt.

Nagyszerű!



Amikor Nyugat-Európában „udvariasságból” száműzték a karácsonyfákat bevásárlóközpontokból, iskolákból, idehaza harsány karácsonyozás zajlik. Már hetekkel az ünnepek előtt ott sorakoztak a különböző karácsonyfa-imitálások a tereken, utcákon.



Ez a korai kezdés talán már ünnepromboló túlzás.



De most, amikor a buggyant amerikai exelnök a templomban megölt embertársainkat nem keresztényeknek nevezi, hanem „húsvéthívőknek” hazudja, mert gyáva a keresztény szó használatához, most a túlzás is megengedett, sőt üdvös.



A tó vizébe helyezett karácsonyfa egészségesen harsány.



Mi, magyarok saját ünnepünknek valljuk, tudjuk, érezzük, hisszük a – mostani időben nagybetűvel – Karácsonyt. Legnagyobb családi ünnepünk, megajándékozzuk egymást nemcsak tárgyakkal, hanem szeretettel is. Szép emlékeket hagy hátra évtizedekig a Karácsony.



Hozzánk tartozik, eszünkben sincs lemondani róla.



Ha marketingtechnika is ráerősít az ünnepre, csak hasznos lehet. Eljut az üzenet azokhoz is, akik másfajta zsongásban élik napjaikat, ők a marketingfogásokra nyitottabbak, ezeket veszik észre, ezek előtt nyitják ki elméjüket, idővel talán lelküket is.



Tóba karácsonyfát állítani – marketingből ötös.



Ám sajnos itt is, a tó jelképes hullámai közül felszínre bukik egy bődületes hazugság. A marketingakció „szervező”-je belenyilatkozik a kamerába – fején mikulássapkával… Meg sem kell szólalnia, már hazudik. Látványával odvas hazugságot öklend a televízió nézőire.



Krisztus helyett Mikulás.



És az odvas hazugság teret foglalt.



Az USA – noha seregnyi szekta él (vissza) a Megváltó nevével, alakjával, szimbólumával – nem tud mit kezdeni Jézus Krisztussal. Noha kultúrájukat valaha a protestáns hithez kötötték, a médiahadjáratok rombolásával a kereszténység szégyenné, sőt néhol már gyűlöletessé vált.



Ezért is fabrikálta a bugyuta exelnök a „húsvétimádó” förmedvényszót.



A magyarországi „szervező”, aki a tóba karácsonyfát állított, e mögé az undorító hazugság mögé sorakozott föl. Ő is szégyelli Jézust, és elszakította a Karácsonyt a Megváltó alakjától. Mikuláshazugsággá züllesztette.



Ügynök, vagy csak agyalágyult?



Valószínű, hogy nem ügynöki feladatként szervezte a tavi karácsonyfa-állítást. A mikulássapkát csak elmezavar miatt húzta kongóan üres fejére. Neki ezt jelenti a Karácsony: mikulássapkát. A Karácsony nem több, mint hülyéskedés.



Jót hülyéskedett a víz mellett, ő volt a központ.



A legbárgyúbb megfeleléskényszer hamisította meg a Karácsonyt. Ehhez nem kellett senkit beszervezni, elég volt a Santa Claus-videókat föltenni a világhálóra, és egy hígvelejű máris rákattant. A kereszténységromboló vírust máris együgyű lelkesedéssel továbbadta. A Karácsonyt nem érti meg.



Esze nincs, energiája van.



Ez a fajta szellemi rombolás megállíthatatlannak látszik.



Kovács G. Tibor