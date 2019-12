Parragh: sok a világgazdasági bizonytalansági tényező

A magyar gazdaság az elmúlt években jól teljesített, az eredményes gazdaságpolitikai döntések alapját számos esetben a kamara fogalmazta meg, széles vállalkozói igény alapján - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a területi kamarák elnökeinek tartott évértékelő rendezvényen, Budapesten.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke úgy vélte, a kedvező gazdasági helyzetben az az egyik fontos kérdés, hogy a már elért eredményeket mennyire tudja az ország hosszabb távon fenntartani, mivel egyre több a bizonytalansági tényező a világgazdaságban.

A jövő évi gazdasági növekedés előrejelzésénél látni kell azt, hogy az eddigi lendület kitarthat, ugyanakkor az egyre kedvezőtlenebb külső környezet számos kockázati elemet tartalmaz, ilyen a világgazdaság bővülésének lassulása, az alacsony szintű német gazdasági növekedés, a kínai-amerikai kereskedelmi vita és a Brexit is - mondta az MKIK elnöke.



Úgy értékelte, további kockázatot rejt az is, hogy még nem látszik egyértelműen az Európai Parlament működése, a hazai uniós források végső alakulása. Nem lehet tudni, hogy az Európai Bizottság milyen prioritásokat nevez meg és ezt hogyan érvényesíti a jövőben.



Parragh László rámutatott arra, hogy a külső kockázatokon túl azonosítottak néhány hazai kihívást, köztük a hazai bérfelzárkózás kérdését, mint az egyik kulcsfontosságú versenyképességi tényezőt. Példaként említette, egyrészt a magyar munkaerő nyugat-európai elszívása feszíti a gazdaságot, másrészt a hazai kkv-szektorra még mindig jellemző az alacsony szintű termelékenység és hatékonyság, ennek ellenére ki kell termelni a bértömeget. A minimálbértárgyalásokon egyre inkább az a kérdés kerül előtérbe, hogy van-e elegendő munkaerő, miután a magyar munkaerőpiac keresletorientált lett - tette hozzá.



Az MKIK elnök szerint jövőre a magyar gazdaság motorja továbbra is a bővülő vállalati beruházások, az aktív exporttevékenység, valamint a magas szintű lakossági fogyasztás lesz. A kamara célja, hogy segítse a vállalatok hatékony és tudatos működését, ezáltal hozzájárulva a versenyképességük javításához. A vállalatok aktív hazai és nemzetközi üzleti tevékenysége pedig lehetővé teszi, hogy jövőre is magas "fordulatszámon pörögjön a magyar gazdaság" - jelentette ki Parragh László. A gazdasági növekedés további fontos eleme a mindenkori gazdasági és társadalmi igényekhez igazodó, magas minőségű képzési és oktatási rendszer. A kamara azért szorgalmazza rendszeresen a szak- és felnőttképzés fejlesztését, mert ez a gazdaság egyik legfontosabb lételeme - mutatott rá az MKIK elnöke.



Parragh László fontosnak nevezte a gazdaság növekedése szempontjából a szigorú költségvetési politika fenntartását, mert az ország sikerességéhez szükség van a pénzügyi fegyelemre és stabilitásra. A magyar gazdaság szereplőinek érdeke, hogy a magyar költségvetésnek biztos bevételi oldala legyen, ezért támogatta a kamara az online pénztárgép, az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszer (ekáer) bevezetését, és üdvözöl minden olyan gazdaságfehérítő intézkedést, amely a vállalkozói környezetet javítja, ilyen például a KATA-adózás felülvizsgálata.



A gazdaság szereplői számára nem közömbös a monetáris politika stabilitása - mondta Parragh László. Megjegyezte, hogy a kamarának vannak aggályai ez ügyben, mert látja a forint árfolyamának alakulásából adódó kockázatokat. A jelenlegi stabil gazdasági növekedés időszakában a gyengülő forintárfolyam nem biztos, hogy szerencsés a gazdaságnak hosszú távon, mert amikor majd szükség lesz az árfolyambeavatkozásra, akkorra már "elhasználódhat" ez az eszköz - mondta az MKIK elnöke.

Kiemelte továbbá azt is, hogy az infláció a vártnál magasabb szinten alakult, amelyet a gazdaság szereplői a mindennapokban érzékelnek.



Parragh László emlékeztetett arra, hogy jövőre választási év lesz a kereskedelmi és iparkamaráknál. Azt kérte a kamarai vezetőktől, hogy kellő méltósággal, komolysággal álljanak a kérdéshez és erősítsék tovább a magyar kamarai rendszert.



