Székely újságíró kitüntetése: Ott, ahol az ősi vár fokán...

Bedő Zoltán sepsiszentgyörgyi újságírónak, közírónak, a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete elnökének ítélte oda a Balassi Kard Művészeti Alapítvány idén Budapesten a legrangosabb magyar újságíródíjat, az Európa-érmet.

2019. december 27. 09:49

A magyarság ügyével és sorskérdéseivel foglalkozó, európai szellemiségben alkotó újságírókat elismerő kitüntetést a Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében című háromnapos budapesti konferencia megnyitóján nyújtották át a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Az Európa-érem átadásának ceremóniájára a 21. alkalommal került sor. Bedő Zoltánnak tett föl kérdéseket a Présház.

- Szerkesztő úr, mennyire fontos az, hogy az államhatárral elválasztott nemzetrészek sajtója odafigyeljen egymásra, és belső-magyarországi civil szervezet – a Balassi Kard Művészeti Alapítvány – a nagy múltú nemzetközi újságíródíjjal ismerje el a Székelyföldön küzdő kollégát?

- Az egymásra való odafigyelésnek hatalmas felhajtóereje van, hiszen az összetartozásunkat bizonyítja és érzékelteti. Ugyanakkor a hangunk is messzebbre cseng, ha rá az anyaország újságíró társadalma is rezdül, de örülni is jobb együtt, mint magányosan. Ez a díj visszajelzés, hogy jó úton járunk, és véreink értékelik mindazt, amit cselekedtünk és még cselekedni fogunk a magyarság megmaradása és gyarapodása érdekében. Erre pedig nagy szükség van a Kárpát-haza eme gyönyörű, azonban huzatos szegletében, ami Székelyföldként él a köztudatban. Mi ugyanis naponta meg kell küzdjünk az önazonosságunkért és a szülőföldünkért. És ezt a mai kor végvári vitézeiként nem csak önmagunkért, hanem a nemzet egészéért tesszük. Éppen ezért boldoggá tett az Európa-érem nekem való odaítélésének a híre, és a döntést székely népem helytállásának az elismeréseként értékelem.

Csóti György átadja az Európa-érmet Bedő Zoltánnak - Kép: Hideghéthy/Felvidék.ma

- Belső-Magyarországon sem új, de az utóbbi években fölerősödő kihívás, hogy külföldről megfizetett ügynökök írnak jól megfogalmazott cikkeket, készítenek mesteri videókat, amelyekkel a magyar társadalom tagjait próbálják saját érdekeik ellen fordítani. Erdélyben ez a fajta szellemi környezet egy évszázada adott. Így nézve az erdélyi magyar újságírók a Királyhágón túl, a Berecki-havasokon innen mit javasolhatnak a Battonyától Nemesmedvesig, Esztergomtól Barcsig elterülő térségben dolgozó, anyanyelvben és lélekben is magyar újságíróknak?

- Az igazság elkendőzésének, félrevezetésnek, valamint valótlanságok terjesztésének Romániában valóban mélyen gyökerező hagyományai vannak. Bizánci örökség, ami Erdély megkaparintása után a mi tudatunkat is mérgezi, és sajnos akadnak közöttünk olyanok, akik anyagi vagy érvényesülési meggondolásból tollukat a hazugság tintájába mártják. Hiszen ma már nem csak az erdélyi magyar lét megszűntetésére törekvő bukaresti hatalom, hanem a fogyasztói társadalom létrehozásán munkálkodó globalista erők is búsáson megfizetik a szolgálataikat. Nekünk, nemzeti érzelmű erdélyi magyar újságíróknak tehát a nyugatról és Bukarestből jövő, csábítással, nyomással, valamint a saját árulóinkkal egyaránt meg kell küzdenünk. Ez viszont eredményesen csak a nemzeti múltunk ismeretében és Istenbe vetett hittel tehetjük. E két feltétel közül ugyanis, ha bármelyik nem teljesül, már gyengébbé és sebezhetőbbé válunk, mert csak elődeink példájából és keresztény értékrendünkből meríthetjük a vártán való helytálláshoz szükséges erőt. És ez a sokrétű tapasztalatokból fakadó megállapítás a csonka hon velünk azonos módon érző és gondolkodó újságíróira is érvényes. Ugyanakkor a gúnyhatárokon innen és túl, egyaránt tanulhatunk az idegen ajkú kollégáktól, hiszen a román nyelvű média például mindig a nemzettudat megerősítésén munkálkodott és munkálkodik jelenleg is. Az már egy másik kérdés, hogy ezt nemtelen eszközökkel és a mi rovásunkra teszi.

Bedő Zoltán Európa-érmes székely újságíró és Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke - Elekes Andor felvétele

- Fedezd föl saját kultúrád - hangzik az európai Balassi-folyamat jelmondata. A magyar kultúra kincsesbányája hogyan segítheti a magyar fiatalokat – a Lajtától az Ojtozi-szorosig, a Dunajectől a Tengermellékig – abban, hogy sajátjuknak érezzék a Kárpát-medencét?

- A tudatos és egyre nagyobb méreteket öltő népbutítás, beolvasztási szándék, valamint erőszakos nacionalizmus hullámverésében a gazdag és többrétű magyar kultúra számunkra biztos kapaszkodót jelent. És kiapadhatatlan energiaforrást, amennyiben élünk a belőle való folyamatos kortyolás lehetőségével. Népi, képző és zeneművészetünk, szépirodalmunk, tudományos eredményeink, valamint a sportban nyújtott teljesítményünk ugyanis nem csak a saját, hanem az emberiség szellemi kincsestárát is nagymértékben gazdagítja. Olyan egyedi értékek örökösei vagyunk, amelyek tartást adnak, irányt szabnak és erőssé tesznek. Felvérteznek önbizalommal és újabb csúcsok meghódítására ösztönöznek. Feltéve, ha tudunk a hagyatékról, megismerjük, magunkévá tesszük és hasznosítjuk megmaradásunk, valamint jövőnk megalapozása érdekében. Éppen ezért rá kell döbbenteni tévelygő honfitársainkat ennek lehetőségére.

