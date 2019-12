Végre beszólt Surányi is

2019. december 28. 00:20

„A folyamatosan gyengülő forinttal a Magyar Nemzeti Bank kiárusítja, leértékeli az országot” – jelentette ki az ATV Egyenes beszéd című műsorában Surányi György. A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke szerint, az önmagát nemzetinek tartó Orbán-kormány a deklarált célokkal ellentétben, leértékeli az országot. Komoly gondot jelent az is, hogy a kormány szétverte az érdekegyeztetést. A szakszervezetek egyébként demagóg módon, rosszul képviselik a munkavállalókat, és a munkaadók is a kormány tenyeréből esznek.

Nem számít a magyar gazdasági fejlődés súlyos visszaesésére Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke. A közgazdász szerint, miután a második világháború után a leghosszabb konjunktúrának vagyunk tanúi világban, ez a fellendülés kihat a hazai gazdaságra is.

Az persze kétségtelen, hogy a német autóipar helyi vállalatai csökkentik a termelésüket, igen nagy strukturális átalakulásra lehet számítani. Ha ennek következtében a gépjárműgyártás megtorpanna, azt az ország teljesítménye is megérezhetné. Krízis azonban Surányi szerint nem várható.

A jegybank korábbi elnöke úgy véli, az MNB szükségtelenül alacsonyan tartja a forint árfolyamát, s ha alapvetően nem változik a monetáris politika, akkor a forint tovább gyengülhet. A GKI Gazdaságkutató becslése szerint, egyébként már a következő évben újabb hat százalékos lehet a forint gyengülése. Ez azt jelenti, hogy minden magyar elveszti vagyonának hat százalékát. Mindez nagyon komoly károkat okoz az országnak, hisz ezzel párhuzamosan nő az infláció, amit mindenki megérez.

Surányi György úgy gondolja, hogy ha az infláció eléri, vagy meghaladja a négy százalékot, akkor az MNB saját céljai érdekében is emelni kényszerül a kamatot, amivel erősödhet a forint. Az egyetemi tanár szerint, a gyenge forintot ma szinte mindenki megérzi; a turisták épp úgy, mint az unióban munkát vállalók. Egyébként a forint gyengesége már a nemzeti büszkeséget is kikezdi, hisz' az ország ma néhány területen indokolatlanul, közel 50 százalékkal olcsóbb, mint a fejlettebb európai országok. A jelenlegi árfolyam azon kívül, hogy inflációt gerjeszt, kiárusítja az országot, és leértékeli a magyar béreket. Ennek következményeként, az exportőrök jutnak indokolatlan extraprofithoz, amit osztalékként kivesznek a cégekből, de azt már nem itthon, hanem külföldön fektetik be.

Az egyetemi tanár szerint a gyenge forint lassítja a termelékenység javulását, a technikai fejlődést is, pedig jelenleg a magyar gazdaság a leggyengébb a Visegrádi négyek között. A hiányzó gazdasági verseny és a magas korrupció, valamint a gyenge oktatás eredményeként, a jövőben sincs esélye a termelékenység javulásának. Ebből következően a mai növekedés törékeny, és nagyon könnyen lelassulhat.

