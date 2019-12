ÉVOSZ-munkavédelem: Tűzzel - tudással

Az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének tűzvédelmi tagozata által indított és koordinált jogszabály-módosítási kezdeményezés eredményeként a 295/2019 (XII.10.) Korm. rendelet módosította, leegyszerűsítette a harmonizált vizsgálati szabványokkal nem rendelkező tűzvédelmi célú építési termékek forgalomba hozatali követelményeit.

Nádor Andrásnak, az ÉVOSZ tűzvédelmi tagozata elnökének tett föl kérdéseket a Présház.

- Elnök úr, miért siker az Ön tagozatának, hogy a kormány az Önök kezdeményezésére módosította rendeletét?

​- Ez az eredmény számunkra több szempontból is siker. Elsősorban elértük, hogy felesleges jogértelmezési vitákkal ne kelljen gátolnunk a tervezők és az építő vállalkozások amúgy is megfeszített ütemű munkáját. Másodszor siker, hogy ennek a célnak az érdekében teljes egységben tudtunk dolgozni a Magyar Mérnöki Kamarával, a Magyar Tűzvédelmi Szövetséggel és nem utolsó sorban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal. A harmadik – és a jövő szempontjából talán legfontosabb – szempont, hogy ez az első eset, amikor a tűzvédelmi szakma önállóan, közvetlenül fordult a jogalkotóhoz és mindjárt sikerrel végig is tudtuk vinni az ügyünket. Ez nagyon fontos a szakágunk nagykorúsítása szempontjából.

​- A módosítás miért fontos eredmény a tűzvédelmi tervezők és az érintett termékeket forgalmazó vállalkozások számára?

​- A tűzvédelem feladata az építmények tűzbiztonságának megteremtése és fenntartása. Az a célunk, hogy a feladatunkat az építőipar versenyképességének erősítésével érjük el. Ennek eléréséhez mindenképpen szükséges a világ élvonalához tartozó technológiák és megoldások tervezése és beépítése. A most kihirdetett módosítás nélkül ez a törekvésünk vált volna kérdésessé. Az elmúlt év végén ezért jeleztük a Kormányzatnak, hogy egy korábbi jogszabály-módosítás komoly versenyhátrányba sodorhatja a szakmánk kis- és középvállalatait és közvetve az egész magasépítési szektort. Ezt mindenképpen el akartuk kerülni. Szerencsére a Miniszterelnökség és az Innovációs és Technológiai Minisztérium illetékes vezetői megértették a felvetett problémát és sikerült egyszerű és hatékony megoldást találniuk.

​- A szakmának miért előnyös, hogy a BM-OKF engedélyező hatóságként egyedül, gyorsított módon tud eljárni a tűzvédelmi termékek hazai forgalomba hozatala érdekében?

​- Az egyre gyorsuló technológiai fejlődés a tűzvédelem területén is komoly feladat elé állítja az építtetőket, a tervezőket és a kivitelezőket az optimális megoldások kiválasztásában. Vannak országok, ahol a biztosító társaságok, illetve szakértő vállalkozások végzik a termékek és megoldások ellenőrzését, jóváhagyását. Nálunk ez a forma még nem alakult ki és hagyományosan az OKF feladata vizsgálni, hogy az egyes eszközök és megoldások alkalmasak-e a magyarországi biztonsági követelmények teljesítésére. Ezt a feladatot évtizedekig a szakma teljes megelégedésére végezték és most szerencsére vállalták és a jogszabály módosításával vissza is kaphatták a feladatot.

​- Fedezd föl saját kultúrád - hangzik az európai Balassi-folyamat jelmondata. Miért fontos kiszélesíteni a magyar tűzvédelmi kultúrát?

​- Ezt a kérdést külön köszönöm, mert a legfontosabb szakmai feladatomnak tartom az erős és egységes magyar tűzvédelmi szakág létrehozását. Mi mindenképpen ki akarjuk venni a részünket az ország versenyképességének növeléséből, de ehhez folyamatosan fejlesztenünk kell a saját hatékonyságunkat is. Amint azt már korábban érintettem, nagyon gyors és jelentős technológiai fejlődés zajlik a mi területünkön is, és ennek megfelelő szintű alkalmazásához sok megoldandó feladatunk van. Egyértelmű szakmai konszenzus alapján támogatjuk az önálló, európai szintű tűzvédelmi mérnökképzés létrehozását a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen belül. A jövő évben folytatjuk a jogszabályi környezet fejlesztésére tett erőfeszítéseinket is. Közös céljaink fontosságát a szakma és a Hatóság is támogatja, úgyhogy a további sikeres fejlődés csak a mi befektetett munkánktól függ. A munkától pedig nem félünk.

