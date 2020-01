Gréczy, a példakép

2020. január 1. 15:53

A svájci Jacques Piccard tengerkutató, 1960-ban célba vette a bolygó legmélyebben fekvő pontját, a Csendes-óceáni Mariana-árok 11 km mélységben fekvő Challenger-szakadékát. Piccard kapitány Trieste nevű batiszkáfjával (ami egy különleges mélytengeri merülőhajó volt) nem kevesebb, mint 10.916 métert tett meg – lefelé. Az emberiség ezzel olyan rekordot ünnepelt, amit közel 60 éven át abszolút megdönthetetlennek gondoltak – mondván, ennél semmi nincs lejjebb. Ha ismerték volna a DK, azaz a Demokratikus Koalíció néven ismert munkásőrszekta örök sötétségbe borult lelki világát, nem lettek volna ilyen „elbizakodottak”. A napokban bebizonyosodott: mindig van lejjebb. Most már biztos, hogy a világegyetem végtelen. Legalább is lefelé.

A minap kiderült, hogy a DK második embere, bizonyos Gréczy Zsolt nevű táskahordozó, a Gyurcsány-Dobrev duó „jobb keze” csúnyán elkalandozott a saját nadrágjába. Mi több, a bal kezével fotográfiák egész sorával örökítette meg a jobb kéz kalandjait a legelső röcögtetésektől a happy finishig. A képek megjelenése után Gréczy vert helyzetbe került. Mindenféle értelemben. De nem olyan fából faragták, hogy felfogja, hogy vége a dalnak. Úgyhogy közölte, hogy ő és a fotókon látható kisméretű tettestársa az orbánizmus áldozata és egész pályás fenyegetőzésbe fogott. A poszthumusz utóvédharcban a párt kommunikációs stábja támogatta őt: megpróbálták átkeretezni (újraértelmezni) Gréczy émelyítő sztoriját, hogy a nagyérdemű közönség zaklató pióca helyett CSAK egy matyizó pojácának lássa Gréczyt. De mennyivel jobb így, nem igaz?

Az első szívszélhűdésből feleszmélt DK-s mondások szerint ezek a képek valójában egy szerelmi kapcsolat dokumentumai voltak. Nyilván. Hiszen a magyar férfiaknál bevett szokás, gyakorlatilag mindennapos, hogy fotódokumentációt készítenek a fürdőszobai recskázásukról és a legmeghatóbb felvételeket egyfajta, virtuális Raffaello desszertként elküldik szívük hölgyének. Aláírás: „A legtöbb, mi adható!” Bár az a Tchibo. De mindegy. A lényeg a jó szándék.

Mindeközben azonban Feri és Klári azon töprengett a Szemlőhegyi úton álló zabrált villájukban, hogy Gréczy valójában mire a fenére gondolhatott recskafotózás közben. Pláne recskafotó-küldözgetés közben. Mondta is Feri Klárinak: „Teringettét, ilyen böszmeséget DK-s alattvaló még nem csinált!” Feri, akinek Magyarországon egyedülálló gyakorlata és tapasztalata van a végzetes politikai böszmeségek terén, azonnal tudta, hogy olyan még egyszer nem fordulhat elő, hogy ő és Gréczy együtt jelenjenek meg bárhol, élőben, fotón vagy videón. Így is évekig fog tartani, mire a DK lemossa magáról Gréczy összes (szégyen)foltját. Egy pártban egy darab elszabadult hajóágyú is sok. És a DK-ban ezt a posztot már réges-rég einstandolta a Feri. Úgyhogy teljességgel elfogadhatatlan impertinencia, hogy egy táskahordozó szekrényéből ilyen piszkosul kínos csontváz bírjon kipotyogni… ez már majdnem kimeríti a puccskísérlet fogalmát.

Így aztán Gréczy egész gyorsan megkapta selyemzsinórt és érdemei elismerése mellett áthelyezték Észak-Lappföldre, a festői Kaamasmukkában létrehozandó DK-kirendeltségre, hogy ott meleg, baráti, elvtársi kapcsolatokat építsen a helyi, szervezett faszállítókkal. De még mielőtt elindult volna, még egyszer, utoljára bemehetett az ATV-be, ahol kegyelemből eljátszhatta, hogy nem Feri és Klári rúgta ki páros lábbal mint egy kártékony, ostoba, perverz kretént, hanem töktotál magától mondott le (egy teljes nappal a harcias fenyegetőzés után). Úttörő becssszóra!

Egy viszonylag normális pártban kb. itt ért volna véget ez a penetráns sztori. De nem a DK-ban! Ebben a gyökérlelkű munkásőrszektában nem nagyon fogták fel, hogy egy ilyen történetet a lehető legrövidebb úton kell lezárni. Ehelyett inkább nekiálltak pártlegendát és – jajj! – példaképet(!!!!!) gyártani a spermacunamiban mártírhalált halt Gréczyből. Ehhez persze maga a Legfőbb Ápolt, Feri adta meg az alaphangot, mi szerint „Borkai mocskának pusztítását most Gréczyn törlesztik.”. Mert ugye Gréczynek amúgy nincs is saját, különbejáratú mocska, csak a Borkainak. A szellemi fogyatékos tagság azonnal vette a kommunikációs direktívát és nekifogott erkölcsi hérosszá fuserálni a politikai hulla Gréczyt. Idéznék néhányat a szektatagok Gréczyt búcsúztató szövegeiből:

„Sajnálom, de tisztellek, hogy ezt megtetted. Ezzel az erkölcsi győztes Te vagy!”

„A visszatérésedre pedig mindenképp számítok, számítunk!”

„Sajnáljuk többen is. Nem érdemelte meg.”

„Zsolt ebben a témában áldozat! Várjuk vissza a közéletbe!

„Nagyon sajnálom, hogy lemondtál, most is egyenes és tisztességes maradtál!

Ezek a szövegek jelennek meg sorban Gréczyt búcsúztató DK-s videón. Ha nem látom a saját szememmel, nem hiszem el. Hogy lehetnek ezek az emberek annyira ijesztően korlátoltak és ostobák, hogy még azt sem fogják fel, hogy micsoda károkat okozott Gréczy az imádott pártjuknak?

Tehát akkor összegezzük a dolgot!

Gréczy legalább 3 nőnek kéretlenül, tolakodóan, zaklatásgyanús módon „udvarolt”. Emellett Gréczy undorító, aberrált fotókat készített a saját maszturbálásáról és ezeket a képeket legalább egy nőnek el is küldte, a nő állítása szerint szintén kéretlenül. Ezzel Gréczy már sikeresen a BTK 205.§ Szeméremsértés tényállás közelébe lavírozta magát (a.m. „Aki magát nemi vágyának felkeltése vagy kielégítése céljából más előtt szeméremsértő módon mutogatja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”). Mindez ki is tudódott, a képek nyilvánosságra kerültek, a magáról megfeledkezett, öntökönszúrt Gréczyt pedig rövid úton kirúgta a párvezetés. Naná, hogy kirúgta, mert ha a perverz fotók küldözgetésének története tényleg tovább gördül, abból akár rendőrségi ügy is lehetett volna, s egyben a magyar parlamentarizmus legundorítóbb (egyben legröhejesebb) mentelmi jog felfüggesztési procedúrája, ami jó néhány hónapon át adott volna folyamatosan frissülő témát a sajtónak.

És a kedves DK-tagok szerint ez az aberrált „mutogatós bácsi” a történet erkölcsi győztese és a DK példaképe. Ha jól értjük, akkor a DK-ban az a példaképpé válás receptje, hogy csinálj valami egészen ocsmány, undorító dolgot, bukj meg vele és rúgasd ki magad.

Ez új értelmet, sőt, megkockáztatom: új dimenziót ad a „legalja” kifejezésnek. Emellett a Mariana-árok tényleg csak egy tócsa a flaszteron. Ha ezt szegény Piccard kapitány tudta volna…

Ezt a cikket egy olvasónk írta.

